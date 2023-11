Israel advierte que se debe desarmar a Hizbulá para no empeorar la situación en Oriente Medio

https://sputniknews.lat/20231123/israel-advierte-que-se-debe-desarmar-a-hizbula-para-no-empeorar-la-situacion-en-oriente-medio-1145962196.html

A pocas horas de que se alcanzara un acuerdo entre Israel y el grupo palestino Hamás para una tregua temporal, Tel Aviv informó a la comunidad internacional que la organización chií libanesa también representa un peligro para su seguridad nacional. La resolución 1701 —aprobada después de la Segunda Guerra del Líbano de 2006 entre Israel y Hizbulá— pedía el desarme del grupo islamista, al que Tel Aviv acusa de estar vinculado con Irán. A los pocos días de que se inició la escalada del conflicto en Gaza, el Ejército de Israel y los militantes de Hizbulá han intercambiado ataques, dejando varios muertos y heridos, entre ellos civiles. De hecho, este 23 de noviembre, Hizbulá reportó que cinco de sus combatientes murieron en la frontera entre Israel y el Líbano. Uno de ellos era Abbas Raad, hijo del jefe del bloque parlamentario de Hizbulá, Mohammed Raad, según información de la agencia AFP. El pasado 11 de noviembre, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió a Hizbulá que no intervenga directa ni totalmente en el conflicto palestino-israelí en Gaza porque las consecuencias podrían ser fatales. "Estamos listos en la línea del frente norte, abrimos fuego allí desde tierra y desde el aire; le advertí a Hizbulá: no cometan un error y no se involucren en la guerra, sería el error de su vida, la entrada en la guerra perjudicará el destino de los ciudadanos libaneses", dijo Netanyahu. Por su parte, el movimiento islamista con sede en el Líbano ha dicho que sus combatientes están completamente preparados para luchar en contra de las fuerzas israelíes y defender la causa palestina.

