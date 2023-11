https://sputniknews.lat/20231124/periodistas-de-la-bbc-denuncian-parcialidad-del-medio-britanico-en-cobertura-de-conflicto-en-gaza-1146024113.html

Periodistas de la BBC denuncian "parcialidad" del medio británico en cobertura de conflicto en Gaza

24.11.2023

Por temor a represalias internas, indica el medio, los periodistas de la BBC responsables de elaborar el texto solicitaron el anonimato."Miles de palestinos han sido asesinados desde el 7 de octubre. ¿Cuándo será la cifra lo suficientemente alta como para que cambie nuestra postura editorial?", cuestionan los trabajadores de la BBC."Esto es inexacto pero se alinea con la cobertura general de la BBC", denuncian.El ataque de Hamás contra Israel llevado adelante el pasado 7 de octubre, si bien es "espantoso y devastador, no justifica la matanza indiscriminada de miles de civiles palestinos", se puede leer en la carta.La misiva también señala que la BBC no proporciona a sus audiencias contexto relevante sobre la ocupación de Israel y la "historia del sufrimiento palestino"."Para que el bombardeo de Israel se considere 'autodefensa', los acontecimientos deben comenzar con el ataque liderado por Hamas", dijeron. "Las actualizaciones de noticias y los artículos no incluyen una o dos líneas de contexto histórico crítico: sobre los 75 años de ocupación, la Nakba (el desplazamiento de civiles palestinos de sus tierras realizado entre 1947 y 1949 por el Ejército de Israel) o el número de muertos asimétrico a lo largo de décadas".De acuerdo a los periodistas que enviaron la misiva, la BBC ha evitado realizar una cobertura que humanice a los civiles palestinos y piden a la corporación que "garantice que la igualdad de trato de todos los civiles sea el centro de su cobertura".Al respecto, los reporteros de la BBC señalan que la emisora británica retrata en detalle el sufrimiento de los ciudadanos israelíes, mencionando los nombres de las víctimas de los ataques de Hamás, cubriendo sus funerales y entrevistando a las familias afectadas.Sin embargo, la corporación británica no ha tenido la misma deferencia con los miles de civiles palestinos que han perdido la vida como consecuencia de los ataques indiscriminados de Israel en la Franja de Gaza, que ya han dejado alrededor de 15 mil fallecidos, casi la mitad de ellos niños."Es una mala excusa decir que la BBC no podría cubrir mejor las historias en Gaza debido a las dificultades para acceder a la Franja... Esto se logra, por ejemplo, contando y siguiendo historias individuales a lo largo de semanas. Tampoco se ha hecho ningún intento de utilizar plenamente la abundancia de contenido de las redes sociales de periodistas valientes en Gaza y Cisjordania", señalan.En ese sentido, afirman que recién en las últimas semanas, cuando la comunidad internacional ha empezado a condenar de manera más vocal el accionar de Israel en Gaza, es que la BBC ha hecho más esfuerzos para humanizar a los civiles palestinos."Para muchos, esto parece demasiado poco y demasiado tarde, y muestra que las posiciones adoptadas por los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos tienen una influencia indebida en la cobertura", concluyen.

