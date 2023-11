https://sputniknews.lat/20231124/quien-produce-semiconductores-en-brasil-la-reanudacion-de-ceitec-y-la-cuestion-de-la-soberania-1146020071.html

¿Quién produce semiconductores en Brasil? La reanudación de Ceitec y la cuestión de la soberanía

¿Quién produce semiconductores en Brasil? La reanudación de Ceitec y la cuestión de la soberanía

A principios de noviembre, el Gobierno federal autorizó la anulación del proceso de disolución del Centro Nacional de Tecnología Electrónica Avanzada, la... 24.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-24T19:31+0000

2023-11-24T19:31+0000

2023-11-24T19:31+0000

américa latina

universidad federal de río de janeiro (ufrj)

brasil

china

🌏 asia

instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (ieee)

5g

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/18/1146019956_0:67:665:441_1920x0_80_0_0_aea3eda6cd2254c078db6fbb4317d5c0.jpg

El cierre de la empresa estatal había sido decretado por el expresidente Jair Bolsonaro y su equipo económico, liderado por Paulo Guedes, en agosto de 2019. Unos meses después, Guedes anunció la intención del Gobierno de crear exenciones fiscales para que fábricas extranjeras de semiconductores se instalen en Brasil.De acuerdo con los expertos entrevistados por Sputnik, el retorno de las actividades del Centro Nacional de Tecnología Electrónica Avanzada (Ceitec) no es solo una oportunidad de inversión en un mercado en crecimiento en todo el mundo, sino también una cuestión de soberanía nacional."Hoy Ceitec es una representación de que estamos luchando por la soberanía tecnológica. Es esencial en el siglo XXI", afirma Claudio Miceli de Farias, profesor del Instituto Tercio Pacitti (NCE) y del Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática (PESC) de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ)."Imagínese que sufriéramos un embargo de algún país productor de chips, o de algún país productor de alguna tecnología específica que nosotros no tenemos forma de producir", describe Farias.¿Por qué hay escasez de semiconductores?Desgraciadamente, esta situación ya sucedió antes en Brasil.En 2022, en el contexto de la paralización de las cadenas de producción del COVID-19, varias fábricas de automóviles cerraron o redujeron su producción en Brasil, alegando la falta de semiconductores para completar el montaje de los vehículos por diversas razones.Otro ejemplo, dado por Farias, también se refiere al suceso extremo del COVID-19, la falta de respiradores para los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante la pandemia. "No teníamos de quién importar ni cómo producir. Los equipos eléctricos y electrónicos son la base de nuestra sociedad. Ceitec es un anuncio de que queremos invertir en tecnología, en nuestra soberanía tecnológica", afirmó.¿Quién fabrica el chip?Tras una pausa que provocó un colapso en la cadena de producción brasileña, la reanudación de la fábrica podría acelerar el crecimiento industrial de Brasil."Ceitec es una empresa pública especializada en la producción de chips. ¿Qué significa esto? La producción de chips implica procesos industriales extremadamente complejos de micro y nanofabricación, no solo de dispositivos electrónicos, sino de diversos tipos de materiales", explica Euclides Lourenco Chuma, alto miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IIEE) e investigador del Centro de Tecnología de la Información, Renato Archer.Los semiconductores están presentes hoy en una gran variedad de productos, desde lavadoras y autos, hasta teléfonos móviles y maquinaria industrial.La existencia de una fábrica nacional de microchips encadenará a toda la industria nacional, afirma Chuma."Por no hablar de que este mercado impulsa otros mercados, sobre todo el de servicios, como el de telecomunicaciones, que mueve miles de millones de dólares, así como otros dispositivos electrónicos diversos, como los ordenadores. Todos ellos necesitan semiconductores para crecer".Es importante subrayar que hay distintos tipos de semiconductores, diferenciados principalmente por su tamaño. Las empresas estadounidenses están a la vanguardia de la tecnología produciendo chips en la escala de 2 nanómetros, pero China, a pesar de todas las sanciones estadounidenses, está por detrás.Esto no significa, sin embargo, que haya que bajar a estos tamaños más pequeños para utilizarlos en productos y aplicaciones industriales. "Hay muchos microchips para aplicaciones cerradas, en las que la programación va directamente dentro del chip. Este tipo se utiliza mucho en la industria, incluso como forma de proteger la propiedad intelectual", explica el ingeniero.Ceitec, un centro de investigación brasileñoDe acuerdo con los expertos, el mercado de semiconductores no hará más que crecer, ya que estos pequeños productos están presentes en casi todas las aplicaciones utilizadas a diario, desde nuestros teléfonos móviles hasta los vehículos y las torres de comunicación. A pesar de ello, ambos analistas subrayan que el valor de la fábrica no reside en sus posibles beneficios, sino en su posición estratégica como industria de base nacional.La disolución de la empresa iniciada por Bolsonaro provocó una serie de despidos en la compañía, que en su momento de mayor actividad llegó a tener 230 empleados.Su reanudación, sin embargo, marca un guiño brasileño hacia la valoración de la mano de obra cualificada, un indicio de que el gobierno quiere poner fin a la fuga de cerebros del país.Al principio, está prevista la contratación de 50 nuevos empleados y, a medida que avancen las cosas, Ceitec podrá absorber parte de la mano de obra cualificada que se está formando en el país.Otro punto fundamental, de acuerdo con los analistas, es que la existencia de la empresa reabre vías de cooperación, intercambio de conocimientos y tecnología con otros países. Por ejemplo, en abril de 2023, Brasil y China firmaron un acuerdo de cooperación en 15 áreas tecnológicas diferentes, incluido el sector de los semiconductores."Dentro de los BRICS, este intercambio de tecnología, conocimientos e investigadores es extremadamente importante", subraya Farias.Chuma señala que una posible transferencia de tecnología por parte de China sería beneficiosa no solo para Brasil, sino también para la nación asiática. "Durante el proceso de investigación se generan conocimientos que suelen ser utilizados por ambas partes", sostiene.En este punto, resume Farias, Ceitec "permite la investigación, el desarrollo, el sustento y es el primer paso para crear un escenario favorable para la ciencia y la tecnología aquí en Brasil".

https://sputniknews.lat/20231124/la-rivalidad-entre-eeuu-y-china-por-los-chips-encuentra-un-nuevo-punto-algido-1145996031.html

https://sputniknews.lat/20231006/la-guerra-comercial-de-biden-con-china-por-semiconductores-podria-ser-contraproducente-para-eeuu-1144480415.html

https://sputniknews.lat/20230901/china-expandira-su-industria-de-vehiculos-electricos-a-brasil-pensando-en-la-cadena-integral-1143242416.html

https://sputniknews.lat/20230924/la-guerra-por-chips-entre-eeuu-y-china-abre-una-oportunidad-nueva-para-la-economia-de-mexico-1143969166.html

brasil

china

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabian Falconi

Fabian Falconi

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabian Falconi

universidad federal de río de janeiro (ufrj), brasil, china, 🌏 asia, instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (ieee), 5g