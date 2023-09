https://sputniknews.lat/20230901/china-expandira-su-industria-de-vehiculos-electricos-a-brasil-pensando-en-la-cadena-integral-1143242416.html

China expandirá su industria de vehículos eléctricos a Brasil pensando "en la cadena integral"

China expandirá su industria de vehículos eléctricos a Brasil pensando "en la cadena integral"

01.09.2023

La empresa automotriz Build Your Dreams (BYD) anunció la apertura de tres plantas para la producción de vehículos eléctricos e híbridos en la localidad brasileña de Camaçari, estado de Bahía (nordeste).El gigante de la industria automovilística china propone liderar la industria de la "movilidad sostenible", razón por la cual invirtió 3.000 millones de reales (605 millones de dólares).Las plantas producirán chasis para autobuses y camiones eléctricos, automóviles híbridos y eléctricos, con una capacidad de producción de 150.000 unidades anuales. Una de las instalaciones estará dedicada a la transformación de litio y fosfato de hierro para la manufacturación de baterías, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el segundo semestre de 2024.El experto apuntó que solo el 2,5% de los vehículos vendidos en Brasil son híbridos o eléctricos. "La tecnología puede llegar a representar de acá a 2030 apenas el 7% de las ventas de vehículos ligeros. Pensando en el 37% de promedio mundial sigue siendo un mercado pequeño".Mangione sostuvo que, con esta inversión, la empresa china apunta cada vez más a transferir tecnología instalando plantas en Sudamérica, ya que "domina las tecnologías básicas de toda la cadena industrial de los vehículos de nueva energía, como las baterías, los motores eléctricos, los controladores electrónicos y los semiconductores de grado automotriz".Litio sudamericanoSegún la CEPAL, el triángulo del litio, que confirman Argentina, Bolivia y Chile, alberga el 56% de las reservas de este metal, clave para las baterías eléctricas y la electromovilidad. "Me parece que hay que indagar por ahí para pensar la radicación" de BYD en la región, estimó Mangione."Previo a la llegada de [Gabriel] Boric al poder en Chile, la empresa cerró acuerdos para explotar el litio e incluso incorporar tecnología que hoy no se utiliza en la región para apurar la extracción y transformación. En enero de este año visitaron Jujuy en Argentina y tuvieron reuniones con el gobierno provincial explorando posibles inversiones en explotación del litio", detalló."Los recursos naturales están en nuestros territorios y hay infraestructura para extraerlos y exportarlos. Y el costo laboral ha caído, a la par de que creció en China. Por eso es conveniente instalarse para fabricar aquí", precisó.El director del Observatorio de Actividad de los Capitales Chinos en Argentina y América Latina comentó que "tanto la Ruta de la Seda como estas inversiones extraterritoriales parecen ser la respuesta de China en un intento de mantener su actividad económica y reducir capacidad ociosa industrial, provocada por un enfriamiento de la economía y del mercado interno".Los BRICS y el pragmatismo chinoMangione reconoce que el nuevo posicionamiento de liderazgo regional de Brasil y su destacada diplomacia en el bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ayuda a este tipo de megainversiones chinas."Seguramente en el equilibrio geopolítico de este nuevo 'multilateralismo de dos bloques', China tenga preferencia por impulsar inversiones y proyectos en países más cercanos. Pero por otro lado el gobierno de Xi Jingping ha demostrado un duro pragmatismo al respecto, con las relaciones comerciales al mando", señaló."China parte de sus propios intereses y necesidades, y desde ahí negocia, como todas las potencias", resumió el periodista argentino.De acuerdo con el experto, en ese marco, "China es uno de los que más tiene para ganar en el BRICS. Después, nuestros países tienen que apuntar a negociaciones soberanas que permitan que esas inversiones o relaciones comerciales favorezcan también el desarrollo interno".Lograr ese equilibrio "suele ser más complicado de llevar adelante", debido a "las asimetrías económicas y de poder", consideró Mangione. "Pero debería ser el horizonte perseguido", concluyó.

