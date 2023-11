https://sputniknews.lat/20231125/israel-habria-recibido-un-informe-a-detalle-sobre-el-ataque-de-hamas-1146042306.html

Israel habría recibido un informe a detalle sobre el ataque de Hamás

De acuerdo con información del diario 'Financial Times', un alto mando militar de Israel desestimó el reporte calificándolo de "escenario imaginado". El... 25.11.2023, Sputnik Mundo

La información —que intenta explicar el fallo masivo de inteligencia israelí que propició el ataque de Hamás a país hebreo del pasado 7 de octubre— fue revelada por el rotativo británico citando dos personas familiarizadas con el asunto. Según la nota, la unidad del Cuerpo de Defensa de Fronteras, que pasan horas sentados frente a las pantallas de las cámaras de vigilancia controlando cualquier actividad sospechosa al otro lado, había elevado un reporte detallado semanas antes del ataque al oficial de inteligencia de más alto rango en el Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel.El informe, indica la información, fue enviado utilizando un sistema de comunicaciones seguro y contenía advertencias específicas, incluyendo que Hamás estaba entrenando para volar puestos fronterizos en varios lugares, ingresar al territorio israelí y tomar el control de algunas zonas.Estas centinelas, que ocupan un rango bajo en la escala militar israelí, advirtieron que Hamás estaba ensayando la toma de rehenes, concluyendo que un ataque del movimiento islamista radical era "inminente". Ante las advertencias, el oficial de inteligencia de alto rango habría respondido que eso era un "escenario imaginado", según afirma Financial Times, citando un recuento compartido con el diario por una de sus fuentes.El diario Haaretz, en una investigación publicada el pasado 18 de noviembre, ya había denunciado un escenario similar, que llevó a que la alerta fuese desestimada por la cadena de mando superior.De acuerdo al diario israelí, esto sucedió debido a una "flagrante muestra de sexismo", ya que los altos mandos se habrían negado a prestar atención a las advertencias porque procedían de mujeres.Cabe recordar que la unidad del Cuerpo de Defensa de Fronteras, el grupo de vigilantes que monitorean la frontera con Gaza, está compuesta íntegramente por mujeres.Las fuentes que constituyen la base del artículo del Financial Times creen, sin embargo, que las advertencias fueron ignoradas no solo porque procedían de soldados de menor rango, sino porque chocaban con el relato del Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu en que había tenido éxito en contener a Hamás.El artículo también afirma que no haber tomado en serio las advertencias dejó al borde de la acción disciplinaria al alto mando de inteligencia que recibió el reporte con las alertas, pero las Fuerzas de Defensa de Israel declinaron en confirmar dicha información al Financial Times."Los comandantes y soldados están concentrados exclusivamente y estrictamente en su misión de derrotar a Hamás. Después de la guerra, se llevará a cabo una investigación exhaustiva para aclarar todos los detalles", respondieron las Fuerzas de Defensa de Israel al diario británico.

