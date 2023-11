Perú: "No se observa una sincronía entre el pueblo y sus autoridades"

https://sputniknews.lat/20231125/peru-no-se-observa-una-sincronia-entre-el-pueblo-y-sus-autoridades-1146031216.html

En el marco de la continua crisis política e institucional que atraviesa el país sudamericano, el abogado Alexander Anglas dialogó con GPS Internacional para... 25.11.2023, Sputnik Mundo

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados, Margaret Saterwait, envió una misiva al Gobierno de Boluarte para mostrar su preocupación por los intentos de remoción del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNC) por presuntas faltas. Sobre ello, "esta avanzada del Congreso sobre el Poder Judicial es muy preocupante", aseveró. Las presiones "no son sólo contra la JNC, sino también con hacia otros órganos, como el Jurado Nacional de Elecciones y el sistema de procuraduría", añadió.En este marco, "la comunicación remitida por la relatora quiere decir que el Ejecutivo ha mostrado un desinterés para atender estas preocupaciones, que son bastante fundadas y, muchas de ellas, son en función de observaciones previas que han hecho las relatorías especializadas en independencia judicial", explicó. Ello implica "un agravamiento de este asunto, porque la omisión de respuesta refiere a cierta consonancia por lo realizado por el Congreso con las acciones del Ejecutivo", dijo.Se intensifica la crisis social en el paísEn lo que refiere a la legitimidad popular del Gobierno de Boluarte, "el apoyo es bastante ínfimo, menor al 10%, por lo que no se observa una sincronía entre el pueblo de Perú y sus autoridades", indicó. A su vez, "desde la ciudadanía nos encontramos sin espacios para poder expresar posiciones políticas que no son recogidas por las autoridades", señaló.Argentina: Javier Milei ha sabido capitalizar el odio de gran parte del electoradoEs de esperar un "empeoramiento de las condiciones de vida durante el próximo período de Gobierno", dijo a Sputnik el investigador argentino Juan Pablo de María.La victoria electoral de Javier Milei abre una nueva época en la historia política argentina, lo cual incidirá en el reordenamiento del tablero político del país. Entre las causas de ello, "si bien la crisis económica fue uno de los grandes factores, también hay un fuerte componente cultural y emocional", expresó el internacionalista argentino. Este aspecto "venía siendo amasado y programado por operadores de medios de comunicación, lo cual fue bien capitalizado por el presidente electo", dijo.En este sentido, "con una economía, que a pesar de la crisis económica global, venía hacia adelante, con un consumo interno importante y en ascenso a pesar del incremento de los precios, es importante preguntarse cómo se explica que el oficialismo haya perdido tan estrepitosamente", expresó. Sobre el anuncio de sus primeras medidas, "se destaca la privatización de empresas públicas de comunicaciones y la posible privatización de YPF, lo cual es terrible", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

