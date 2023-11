https://sputniknews.lat/20231128/panama-el-pueblo-logro-una-victoria-similar-a-una-segunda-independencia-del-imperialismo-1146103953.html

Panamá: "El pueblo logró una victoria similar a una segunda independencia del imperialismo"

Luego del fallo de la Justicia, manifestantes comenzaron a levantar bloqueos de rutas, en un país semiparalizado durante más de un mes. En otro orden, continúa la crisis institucional en Perú. Estas y más noticias en 'En órbita'.

La Corte Suprema de Justicia del país centroamericano declaró inconstitucional la Ley 406 que habilitaba la explotación de la mayor mina de cobre de América Central.El 20 de octubre esa normativa aprobó la concesión a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals. Esto generó protestas masivas de la ciudadanía, en las que murieron al menos cuatro personas.La decisión de este martes 28 fue recibida con júbilo por las personas que desde hace semanas mantienen una vigilia frente al Palacio de Justicia.A criterio del entrevistado, la ciudadanía "se dio cuenta de que, bajo la unidad, organización y lucha se logran las grandes victorias. Este pueblo ha despertado, adquirido una conciencia real sobre la construcción de una patria más justa"."Panamá tiene muchas razones para ganar una demanda. Hay razones suficientes para poder salir victoriosos de un arbitraje internacional", apuntó Díaz Pinzón sobre el reclamo contra el Estado que presentará First Quantum.El docente explicó que "el propio Ministerio de Ambiente, que ha protegido los intereses de la minera, sabe que la empresa no ha cumplido con los parámetros ambientales, además de no haberle pagado al Estado".Díaz Pinzón se refirió a los "30 años de una democracia imperante en Panamá, basada en el capitalismo transnacional y no en el pueblo, desde campesinos a indígenas. En este país la corrupción aún triunfa. El pueblo ha sido claro: hay que firmar un nuevo contrato social".Estas fueron las mayores movilizaciones en Panamá desde la caída del mandatario Manuel Antonio Noriega en 1989.Los bloqueos de rutas causaron pérdidas por más de 1.700 millones de dólares en el sector agropecuario, turismo y comercio, según el gremio empresarial.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la crisis institucional en Perú, luego de la acusación contra la fiscal general, Patricia Benavides, a raíz de un caso de corrupción.Conversamos con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, y con la congresista peruana Susel Paredes.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

