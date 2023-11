https://sputniknews.lat/20231128/putin-tacha-de-accion-agresiva-cualquier-interferencia-externa-en-los-asuntos-de-rusia-1146100423.html

Putin tacha de "acción agresiva" cualquier interferencia externa en los asuntos de Rusia

Putin tacha de "acción agresiva" cualquier interferencia externa en los asuntos de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Cualquier interferencia externa en los asuntos de Rusia se considera como acción agresiva contra el país, declaró el presidente ruso... 28.11.2023, Sputnik Mundo

Además, el presidente subrayó que "sin una Rusia soberana y fuerte, es imposible un orden mundial duradero y estable". En sus palabras, Occidente no necesita un país tan multinacional como Rusia, se lanzan todas las formas de rusofobia y racismo, que se dirigen contra todos los pueblos del país euroasiático."Hoy en día, la rusofobia y otras formas de racismo y neonazismo se han convertido prácticamente en la ideología oficial de las élites gobernantes occidentales. Se dirigen no solo contra los rusos, sino contra todos los pueblos de Rusia: tártaros, chechenos, ávaros, tuvinios, bashkires, buriatos, yakutos, osetios, judíos, ingusetios, altaianos, somos muchos, no voy a nombrarlos a todos ahora, pero repito, se dirige contra todos los pueblos de Rusia", destacó Putin.La guerra relámpago de sanciones ha fracasadoEl mandatario ruso señaló que la guerra relámpago de sanciones ha fracasado, Rusia intensificará su apoyo a la iniciativa empresarial nacional soberana. "Al unir los esfuerzos del Estado y las empresas, hemos frustrado la agresión económica sin precedentes de Occidente. Su blitzkrieg de sanciones ha fracasado. Rusia aumentará el apoyo a la iniciativa empresarial nacional soberana", declaró.El Jefe de Estado subrayó que Rusia, por el contrario, necesita un verdadero avance en la vida cultural. En este aspecto, hay algo que aprender de nuestros antepasados, que tanto en el arte tradicional como en el de vanguardia establecieron modelos para el mundo entero, agregó. Señaló que Occidente practica actualmente la anulación de la educación humanitaria, a consecuencia de la cual tanto la cultura, como la educación, se están volviendo primitivas."En Occidente practican ahora no solo una política de anulación de la cultura, sino también la anulación real de la educación humanitaria. Como resultado, tanto la cultura como la educación se están volviendo primitivas. Muchas asignaturas clásicas son simplemente expulsadas de los planes de estudio occidentales, sustituidas por algunas ciencias de género o similares, pseudociencias, por supuesto", indicó el presidente.

