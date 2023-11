https://sputniknews.lat/20231130/elegir-a-los-ministros-mediante-el-voto-en-mexico-una-via-posible-o-un-ideal-mas-1146106298.html

Elegir a los ministros mediante el voto en México: ¿una vía posible o un ideal más?

Elegir a los ministros mediante el voto en México: ¿una vía posible o un ideal más?

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —el máximo órgano de... 30.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-30T21:02+0000

2023-11-30T21:02+0000

2023-11-30T21:02+0000

américa latina

política

méxico

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

andrés manuel lópez obrador

voto

democracia

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/01/04/1119981224_66:0:1186:630_1920x0_80_0_0_eeec3b8f3dda53a00947b0d400787b6a.jpg

Las y los ministros que rechazaron dicha propuesta fueron Loretta Ortiz Ahlf, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán. Ante esto, López Obrador mostró su desacuerdo y aseguró que "el pueblo se equivoca menos que los potentados, influyentes y académicos del régimen". Los ministros argumentan que, para ocupar un cargo de esa magnitud, se necesita un perfil especializado en materia de derecho, además de que esta medida podría generar incertidumbre y condicionar sus decisiones como juzgadores del máximo órgano de justicia del país latinoamericano.Una opción "incierta y sin garantías"El objetivo de la elección de ministros por voto popular es que la justicia sea más equitativa y deje de ser manejada por una élite con determinados intereses, asegura en entrevista con Sputnik el doctor en Ciencia Política por la UNAM, Hugo Sánchez Gudiño. Sin embargo, reconoce, no hay garantías de que este método sea la solución para el mejoramiento de la impartición de justicia, además de que, dice, es cierto que se requiere un perfil especializado para ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). "Un ciudadano común y corriente, por ejemplo, un líder de taxistas, un líder de comerciantes, que sus seguidores lo votaran para que fuera ministros, pues habría un problema porque entonces no sabrían cómo hacer una ley o un dictamen en materia penal", observa el experto. No obstante, en materia de democracia y participación ciudadana, sí habría una aportación, pues en el continente solamente Bolivia elige por medio del voto a sus ministros, afirma. "Un discurso muy peligroso"De acuerdo con el presidente López Obrador, cambiar la forma en que se elijen a jueces, magistrados y ministros ayudaría a combatir la corrupción en el sistema judicial mexicano; sin embargo, para la abogada y coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, Leslie Jiménez, este discurso carece de sustento y acciones. "Si realmente fuese ese tema [el combate a la corrupción], desde el Ejecutivo se hubieran impulsado políticas para atenderla, y lo cierto es que esa área está muy abandonada desde la administración pública federal", señala. La también especialista en Derecho penal por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agrega que, si bien como ciudadano López Obrador está en su derecho de quejarse por el funcionamiento de la SCJN, lo cierto es que este discurso se torna peligroso para la separación de los Poderes de la Unión al tratarse del jefe del Ejecutivo Federal. "Él [López Obrador] representa un poder de la Unión [el Ejecutivo] y representa, ideológicamente hablando, alguien muy importante para varias personas dentro del país en sectores muy específicos", señala la abogada. Pero la SCJN tampoco está exenta de culpas, ya que se trata de un órgano "muy alejado de la sociedad", dice la especialista. "[La Corte] no se ha encargado, hasta ahora que ya he intentado hacerlo desde un área de comunicación social más específica, de señalar qué hace y por qué es importante tener una Corte; entonces esto es la suma de ambos factores", observa.Con ella coincide Sánchez Gudiño, quien sentencia que "el Poder Judicial sí se convirtió en eso: una élite de abogados que se hizo de un gran poder político y económico (...) Sí es cierto eso, es una élite de la burocracia dorada que por más de 70 años hicieron ese Poder Judicial impenetrable".¿Cómo elige México a sus ministros?El artículo 96 de la SCJN establece que los integrantes de la Suprema Corte serán electos mediante una terna que el presidente de la República envíe al Senado de la República."Previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días", señala la legislación. Leslie Jiménez Urzua explica que, para que se cambie este método, tendría que haber una reforma constitucional que involucre al Congreso y tener más las dos terceras partes a favor, para luego dar paso a las leyes secundarias.

https://sputniknews.lat/20230523/amlo-a-la-suprema-corte-de-mexico-ya-la-perdimos-esta-al-servicio-de-los-potentados-1139770242.html

https://sputniknews.lat/20231124/amlo-alista-nueva-reunion-con-biden-para-tratar-tema-migratorio-entre-mexico-y-eeuu-1146013271.html

https://sputniknews.lat/20230327/el-gobierno-de-amlo-encara-a-la-corte-de-mexico-son-una-mafia-en-el-poder-1137361728.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

política, méxico, suprema corte de justicia de la nación (méxico), andrés manuel lópez obrador, voto, democracia, 💬 opinión y análisis