https://sputniknews.lat/20231130/por-que-hamas-estaria-ganando-la-guerra-politica-contra-israel-1146154174.html

¿Por qué Hamás estaría ganando la guerra política contra Israel?

¿Por qué Hamás estaría ganando la guerra política contra Israel?

Desde que comenzó la escalada del conflicto palestino-israelí, Tel Aviv aseguró que no cedería ante las peticiones del movimiento islamista Hamás y que todo el... 30.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-30T01:05+0000

2023-11-30T01:05+0000

2023-11-30T01:05+0000

israel

hamás

📰 conflicto palestino-israelí

defensa

palestina

scott ritter

franja de gaza

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0e/1145733254_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb4f16a9ca2d0159d572393ee53a64e1.jpg

Así lo asegura en diálogo con Sputnik el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter, quien sugiere que el país hebreo no calculó bien la sincronía entre sus objetivos políticos y sus objetivos militares, ya que su ofensiva no ha acabado de tajo contra Hamás, como en su momento prometió el primer ministro Benjamin Netanyahu. Básicamente, las exigencias políticas del movimiento radical islamista después de lanzar sus ataques contra Israel el pasado 7 de octubre fueron tres: la creación de un Estado palestino independiente, la liberación de los prisioneros palestinos encerrados en las cárceles israelíes y el fin de las incursiones de colonos y policías israelíes en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. De hecho, dice, el grupo palestino que gobierna en la Franja de Gaza ya ha conseguido liberar a decenas de prisioneros palestinos a cambio de entregar a varios de los rehenes que tomó violentamente hace semanas, en un ataque que dejó unos 1.200 muertos del lado israelí. Según Ritter, Israel tampoco midió bien la imagen que iba a construirse como país que viola sistemáticamente el derecho internacional al atacar incesantemente a la Franja de Gaza con bombardeos aéreos e incursiones terrestres. Un análisis reciente de la ONU indica que el número de civiles muertos desde el 7 de octubre en en enclave palestino duplica el de los últimos 15 años combinados. Además, señala que el 67% de las más de 14.000 personas fallecidas son mujeres y niños..Y aunque hace unos días Netanyahu ordenó al servicio de inteligencia, el Mossad, acabar con los jefes de Hamás en donde quiera que estén, hasta el momento solo han sido eliminadas algunas cuantas cabecillas, al menos en lo que se ha revelado en información pública. "La mayor parte de Gaza, el norte de Gaza, no está bajo control israelí", sostiene Ritter. "Solo han asesinado a 1-000 personas de Hamás con armas ligeras. Todos esos bombardeos aéreos y sólo consiguieron 1.000... ¿Estás bromeando? ¿Qué te dice eso? Que Hamás sabe lo que está haciendo, que Hamás está en las profundidades de la tierra, que Hamás estaba preparado para esta lucha y esta lucha apenas había comenzado".

https://sputniknews.lat/20231121/netanyahu-esta-demasiado-asustado-israel-se-enfrente-ahora-a-sus-problemas-internos-1145901346.html

https://sputniknews.lat/20231129/una-verguenza-para-la-humanidad-catar-critica-ante-la-onu-el-silencio-sobre-gaza-1146150938.html

israel

palestina

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí, palestina, scott ritter, franja de gaza, 🛡️ zonas de conflicto