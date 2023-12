https://sputniknews.lat/20231201/la-comunidad-palestina-en-chile-alista-un-plan-para-recibir-ninos-heridos-y-huerfanos-de-gaza-1146175492.html

La comunidad palestina en Chile alista un plan para recibir niños heridos y huérfanos de Gaza

La escalada del conflicto entre Israel y Palestina ha dejado más de 6.000 niños muertos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, cuando el movimiento palestino Hamás realizó un ataque sorpresa en suelo israelí. La ofensiva de Israel ha ocasionado más de 16.000 muertes y 36.000 heridos y, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés), dos tercios del total de asesinados corresponden a mujeres y niños.La crudeza de las cifras llevó al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a señalar que la cantidad de víctimas infantiles supera a los de cualquier otro conflicto o guerra registrado durante su mandato. "En cuestión de unas semanas, el número de niños muertos por las operaciones militares israelíes en Gaza es mucho mayor que el número total de niños asesinados en todo un año por cualquier parte y en cualquier conflicto desde que soy secretario general", señaló. En ese contexto, la Comunidad Palestina en Chile comenzó a desarrollar una iniciativa para albergar a niños palestinos que han quedado heridos o huérfanos tras los intensos bombardeos que se viven en Gaza.En diálogo con Sputnik, la directora de la Comunidad Palestina en Chile, Nadia Garib, explicó que esta iniciativa nació de un grupo de madres de descendencia palestina, que frente a las imágenes que se han visto de la Franja de Gaza y, principalmente con la situación de los niños, han planteado la posibilidad de que estos menores de edad puedan venir a Chile.La directora de la Comunidad Palestina en Chile explicó que esta iniciativa está basada en lo que ocurrió el 2008, cuando el país sudamericano recibió a un grupo de palestinos que estaban en el campamento de refugiados de Al-Tanf, ubicado en la frontera de Siria con Irak. Fueron recibidos en Chile como parte de un proyecto de intervención sociocultural originado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) e implementado en el país sudamericano por la Vicaría de la Pastoral Social y de los Trabajadores.El reasentamiento consiste en el traslado de personas refugiadas de un país de acogida a otro Estado que convino recibirlas y, en última instancia, otorgarles un permiso de residencia permanente. Garib explicó que la Comunidad Palestina de Chile, al ser la más grande fuera de Medio Oriente, ha apoyado este tipo de iniciativas y de inserción de los refugiados que han llegado al país sudamericano."Chile tiene un convenio de salud con Palestina que está vigente. El país ha recibido a algunos niños y les ha otorgado tratamiento médico, tratamientos oncológicos. Eso se ha realizado", detalló la también psiquiatra y académica."Hemos tenido una recepción increíble"Garib explicó que la iniciativa ha tenido una recepción increíble por parte de la ciudadanía, algo que ellos no esperaban. "En conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos dijeron que ellos tenían que saber si había familias dispuestas a acoger a los niños. En poco tiempo, nos encontramos con 660 familias que estaban dispuestas a acoger a niños de Gaza", contó la directora de la Comunidad Palestina en Chile.Garib destacó que es impresionante la recepción, no tan solo de la comunidad palestina, sino que también de la comunidad chilena. Asimismo, detalló que aún tienen "mucho que recorrer con este proyecto". De todas maneras, el plan debió postergarse por el momento debido al recrudecimiento que significó la ofensiva israelí en Gaza.No obstante, la psiquiatra destacó que la iniciativa podría desarrollarse cuando se pueda abrir un corredor humanitario. En ese marco, Garib explicó que la colectividad palestina se mantiene en conversaciones con el Gobierno chileno, la Embajada de Palestina en Santiago, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.Además, el proyecto requiere una iniciativa del propio Gobierno chileno. "Sabemos y tenemos muy claro que tiene que haber un proyecto de ley que tiene que salir desde la Presidencia. O sea que no es tan fácil, pero estamos en conversaciones para ello", finalizó Garib.

