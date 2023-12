https://sputniknews.lat/20231201/la-polemica-herencia-de-kissinger-1146167433.html

La polémica herencia de Kissinger

Henry Kissinger, el exsecretario de Estado y estratega al que se atribuye el establecimiento de la distensión entre EEUU y URSS, falleció a los 100 años en su... 01.12.2023, Sputnik Mundo

Henry Kissinger ejerció una influencia excepcional en la política exterior de EEUU durante más de 50 años, como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado de los Gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford. Incluso después de abandonar la vida pública, siguió tomando parte activa en materia de política internacional, asumiendo el papel de astuto comentarista y asesor.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó sus condolencias por la muerte del político norteamericano, calificando al exsecretario de Estado de destacado diplomático y "estadista sabio y visionario" en un telegrama publicado en la página web del Kremlin.El embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, declaró sentirse "profundamente conmocionado y entristecido" por la noticia del fallecimiento de Kissinger. "Siempre permanecerá vivo en los corazones del pueblo chino como un viejo amigo muy apreciado", agregó.El exsecretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, publicó en la red social X (antes Twitter) que siempre estará "agradecido por sus amables consejos y su ayuda durante mi etapa como Secretario". Pompeo indicó que el fallecido estadista fue "siempre comprensivo y siempre estuvo informado, su sabiduría me hizo mejor y más preparado después de cada una de nuestras conversaciones."El polémico legado de Kissinger en materia de política exterior puede haber tenido buenos y malos resultados, pero independientemente de los vientos geopolíticos de cambio, siempre insistió en que Rusia debía ser percibida "como un elemento esencial de cualquier nuevo equilibrio mundial"."En los años 1960 y 1970, percibía las relaciones internacionales como una relación esencialmente adversaria entre EEUU y la URSS. Con la evolución de la tecnología, se desarrolló una concepción de la estabilidad estratégica que los dos países podían poner en práctica, aunque su rivalidad continuara en otros ámbitos. El mundo ha cambiado radicalmente desde entonces. En particular, en el orden multipolar emergente, Rusia debe ser percibida como un elemento esencial de cualquier nuevo equilibrio global, no principalmente como una amenaza para Estados Unidos", escribió Kissinger en febrero de 2016.La distensión soviético-estadounidenseFue en 1968 cuando el entonces presidente electo Richard Nixon eligió a Henry Kissinger para el puesto de asesor de Seguridad Nacional. Así, de 1969 a 1976, tuvo un papel en la configuración de la política exterior estadounidense bajo los presidentes Nixon y Gerald Ford.A esta persona es a quien se atribuye el mérito de haber sido el pionero de la política de distensión de EEUU con la URSS, centrada principalmente en los tratados de limitación de armamento entre las dos potencias nucleares. El Tratado sobre Misiles Antibalísticos (SALT, por sus siglas en inglés), destinadas a frenar la carrera armamentística de misiles balísticos intercontinentales o de largo alcance dotados de armas nucleares, desembocaron en la firma de SALT I y SALT II en 1972 y 1979, respectivamente. El exsecretario de Estado fallecido desempeñó un papel significativo en el impulso de la estrategia por parte de Washington.Después de que el entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan, nombrara a Kissinger miembro de su Consejo Asesor de Inteligencia Exterior en la década de 1980, el mandatario y su homólogo soviético, Mijaíl Gorbachov, firmaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) en 1987. En enero de 1989, Kissinger viajó a la URSS para reunirse con Gorbachov y tratar el tema de la coexistencia entre ambas potencias, así como una hoja de ruta para la integración de la URSS en la economía mundial y la creación de bases jurídicas y económicas para una futura colaboración. Sin embargo, una vez que la Unión Soviética colapsó en 1991, todos estos planes fueron abandonados, y Washington se embarcó en su impulso unipolar, que va desde las guerras de ultramar y el cambio de régimenes hasta la continua expansión de la OTAN hacia el Este.La guerra subsidiaria de la OTAN en UcraniaPoco después del golpe de Euromaidán de febrero de 2014, que culminó con la destitución del Gobierno de Ucrania, Kissinger advirtió que no debía permitirse que Kiev se uniera a la OTAN.En 2016, el diplomático escribió en The National Interest sobre la importancia de reconocer los intereses de seguridad de Rusia.El político estadounidense también destacó que EEUU no se tomó en serio las propuestas rusas de garantías de seguridad a finales de 2021, que podrían haber sido un punto de partida para las negociaciones. Henry Kissinger se reunió en más de una ocasión con el presidente ruso Vladímir Putin, de quien comentó que el líder ruso "debería ser visto como un personaje de las novelas de Fiódor Dostoyevski, con todas las contradicciones y dudas sobre su propio pueblo."En mayo de 2022, en el Foro Económico Mundial, el político pidió un acuerdo diplomático en Ucrania para restablecer el statu quo ante bellum, es decir, con la situación que había antes de que Moscú lanzara su operación militar especial en febrero. Kissinger fue objeto de duras críticas después de que sugiriera que Ucrania debía ceder algunas tierras a Rusia para lograr un acuerdo de paz, durante su discurso en el foro. Afirmó que éste sería el escenario más favorable y un "logro sustancial" para la OTAN.El diplomáto expuso a The Spectator tres posibles escenarios para poner fin a la crisis ucraniana, que van desde la congelación de la situación actual en el frente, que Rusia podría considerar una victoria, hasta un escenario en el que Estados Unidos intente expulsar al país esuroasiatico de "todos los territorios ucranianos". En sus palabras, esto supondría el riesgo de un enfrentamiento en toda regla entre Rusia y la OTAN, y, por último, sugería una vuelta a la situación de febrero, es decir, el inicio de la operación militar especial. Esta última era la opción preferida, según el exsecretario de Estado.En cuanto a Ucrania, "se rearmará y estará estrechamente vinculada a la OTAN, si no forma parte de esta. Las cuestiones restantes podrían dejarse a una negociación", declaró entonces el diplomático. En una entrevista a Bloomberg en 2022, Henry Kissinger subrayó que se acercaba el momento de hacer una pausa en el conflicto y de iniciar negociaciones de paz.Sin embargo, actualizó su postura, sugiriendo que Occidente no debería discutir el estatus de Crimea como rusa hasta después de que se haga una pausa en el conflicto. Cabe señalar que, por sus declaraciones sobre la peninsula, su nombre figuraba en Mirotvorets, un conocido portal con listas de 'enemigos de Ucrania' afiliado al Ministerio del Interior ucraniano.En mayo de 2023, Kissinger, que afirmaba creer en el diálogo con Rusia, estaba dispuesto a volar a Moscú para participar en las negociaciones con el presidente ruso. Pidió, una vez más, que el conflicto de Ucrania se resolviera por la vía diplomática. El deseo de convertir a Ucrania en miembro de la OTAN, en su opinión, fue un grave error. Sin embargo, en una entrevista para The Economist, el veterano estratega advirtió que Occidente había "armado a Ucrania hasta un punto en el que será el país mejor armado y con el liderazgo menos experimentado estratégicamente de Europa".Mientras EEUU y sus aliados de la OTAN enviaban continuamente armas a Kiev, al tiempo que atacaban a Rusia con sanciones, Henry Kissinger instó repetidamente a los líderes europeos a no perder de vista el lugar del país euroasiatico en el continte. También advirtió que la ausencia de Moscú en un nuevo orden mundial tras el fin del conflicto en Ucrania era inaceptable.El lado oscuro del mandato de KissingerHenry Kissinger, aclamado por sus logros en la diplomacia itinerante, el hombre galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1973 también pasa a la historia por haberse ganado críticas generalizadas y acusaciones de crímenes de guerra.Campañas de bombardeo secretasRichard Nixon hizo campaña con la promesa de poner fin a la guerra de EEUU en Vietnam, y Kissinger, como asesor de seguridad nacional, presentó un plan para acabar con el conflicto. Propuso que Vietnam del Norte se retirara del Sur y que el Gobierno sudvietnamita, apoyado por Estados Unidos, formara una coalición con el Frente de Liberación Nacional comunista. Sin embargo, el asesor del presidente, que en aquella época defendía la perspectiva de la realpolitik de los intereses nacionales, apoyó más tarde la decisión de Nixon de llevar a cabo una campaña de bombardeos de alfombra sobre Camboya, que fue iniciada en 1969 y duró 14 meses. Camboya era utilizada por las tropas norvietnamitas como base y depósito de suministros. La campaña de bombardeos se mantuvo en secreto y fue revelada por un informante. Los bombardeos causaron unos 700.000 muertos y cerca de dos millones de desplazados. También llevaron al poder a un general del Ejército pro estadounidense, Lon Nol, en 1970.Golpes de Estado orquestadosDespués de que Kissinger recibiera el codiciado puesto de nuevo secretario de Estado de Nixon en 1973, un cargo que conservó cuando el mandatario dimitió y fue sustituido por Gerald Ford, desempeñó su papel en la orquestación del derrocamiento militar de la vibrante democracia chilena, parte de un esfuerzo de tres años para sabotear al presidente socialista Salvador Allende. Impulsados por el temor a que un "experimento socialista que funcione bien" se afianzara en la región, Kissinger y Nixon autorizaron a la CIA a socavar el país, llevando a Chile a una crisis. Posteriormente, el general Augusto Pinochet llegó al poder y procedió a matar a miles de personas durante Presidencia de 20 años. Tres años después, en Argentina, Washington apoyó el derrocamiento militar del Gobierno electo de Isabel Perón.También fue acusado de apoyar la llamada Operación Cóndor. Esta última fue un esfuerzo de la junta chilena y otras dictaduras de derechas de Sudamérica apoyadas por Washington para silenciar la disidencia. En Pakistán, en 1970 y 1971, Nixon y Kissinger apoyaron al presidente Yahya Jan en su represión genocida de los nacionalistas bengalíes, conflicto en el que se calcula que murieron al menos miles de personas.En 1975, cuando el presidente Suharto de Indonesia planeaba una invasión de Timor Oriental, que se dirigía hacia la independencia tras haber sido una colonia portuguesa, el entonces mandatario de EEUU Gerald Ford y su secretario de Estado se reunieron con Suharto. El presidente del país norteamericano fue citado afirmando: "Lo entenderemos y no le presionaremos sobre el tema", mientras que Kissinger añadió: "Es importante que lo que haga tenga éxito rápidamente". El resultado fue una invasión de Timor Oriental que causó unos 200.000 muertos. Su diplomacia también fue acusada de aprobar la implicación de la CIA en Angola y avivar una guerra allí, y de prolongar el apartheid en Sudáfrica.Escuchas telefónicas secretas de asesoresMientras esquivó el escándalo Watergate, que le costó el mandato a Nixon en 1974, Kissinger, sin embargo, se vio manchado por la posterior revelación de que había ordenado al FBI que interviniera teléfonos de miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Se reveló que el mandatario y y su asesor habían ordenado al FBI que iniciara una investigación de filtraciones y escuchas telefónicas después de que The New York Times publicara la historia de los bombardeos secretos sobre Camboya.

