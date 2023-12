https://sputniknews.lat/20231201/relaciones-de-alemania-y-eeuu-cuando-se-trata-de-dominio-colonial-nadie-pregunta-a-la-colonia-1146166313.html

Relaciones de Alemania y EEUU: "Cuando se trata de dominio colonial, nadie pregunta a la colonia"

Relaciones de Alemania y EEUU: "Cuando se trata de dominio colonial, nadie pregunta a la colonia"

Las autoridades alemanas están implementando y abogando los intereses estadounidenses, afirmó a Sputnik el doctor en ciencias políticas Kiril Koktish. 01.12.2023, Sputnik Mundo

El profesor de la cátedra de teoría política de la universidad rusa MGIMO, Kiril Koktish, calificó a Alemania como un "país ocupado" cuyas autoridades responden a los intereses estadounidenses."Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, siempre ha sido un país ocupado. (...) Hubo intentos por parte de [Helmut] Kohl, [Angela] Merkel de construir algo. Pero actualmente [el canciller alemán Olaf] Scholz está aplicando esencialmente los intereses estadounidenses en Alemania, que consisten en la desindustrialización del país y la transferencia de activos industriales a EEUU. Los alemanes, por supuesto, se esforzarán por presentar la factura, pero no el día de hoy", declaró el politólogo.Otros países europeos también actúan en detrimento propio y en beneficio de Washington, subrayó.Los resultados económicos poco impresionantes o francamente malos de la mayoría de los países europeos no son una desviación de la regla, sino una nueva norma, comentó a Sputnik el economista ruso Vasili Koltashóv. De acuerdo con el experto, son los Estados Unidos los que deciden "con quién puede comerciar la Unión Europea, con qué, en qué volumen, cuándo y cómo, y con quién no".Los países europeos no solo "han desistido del desarrollo económico y del progreso en general", sino que se han encontrado en una situación en la que se limitan a cumplir el papel del "patio trasero" estadounidense, expresó.

