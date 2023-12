https://sputniknews.lat/20231202/casi-1000-camiones-bloqueados-en-la-frontera-eslovaca-para-entrar-en-ucrania-1146234011.html

Casi 1.000 camiones bloqueados en la frontera eslovaca para entrar en Ucrania

Casi 1.000 camiones bloqueados en la frontera eslovaca para entrar en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Una cola de 955 camiones con la esperanza de ingresar en Ucrania se formó en la frontera de Eslovaquia debido a una manifestación de... 02.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-02T15:34+0000

2023-12-02T15:34+0000

2023-12-02T15:34+0000

internacional

ucrania

eslovaquia

polonia

🌍 europa

bloqueo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/17/1145983253_0:132:2844:1732_1920x0_80_0_0_ed9110d36daddf1970d47db60bddb0f0.jpg

El 1 de diciembre, la Unión de Autotransportistas de Eslovaquia (UNAS) amenazó con bloquear el paso fronterizo con Ucrania, Vysne Nemecke-Úzhgorod, a partir del 1 de diciembre, con el fin de obligar a la Comisión Europea (CE) a restaurar las autorizaciones para los transportistas ucranianos. Además, la vocera agregó que otros 1.100 vehículos hacen cola para entrar en Ucrania desde Hungría. El 16 de noviembre, UNAS ya bloqueó por un tiempo el paso fronterizo con Ucrania con el fin de apoyar a los camioneros polacos, que exigen anular el transporte sin visado para los transportistas ucranianos, y declaró que estaba dispuesta a seguir el ejemplo de sus colegas de Polonia y bloquear completamente el tráfico fronterizo con Kiev si la Comisión Europea no escucha su opinión. El 23 de noviembre, el Ministerio de Transporte de Eslovaquia apoyó la propuesta de restablecer el sistema de emisión de permisos a los transportistas ucranianos, pero pidió a los activistas eslovacos no bloquear el tráfico en los puntos de control en la frontera con Ucrania. Anteriormente, los transportistas polacos bloquearon los accesos a los pasos en la frontera con Ucrania, exigiendo restablecer el sistema de autorizaciones para los transportistas comerciales ucranianos, con excepciones para la ayuda humanitaria y los suministros para las tropas ucranianas. Además, pidieron crear carriles y colas separados para camiones con matrículas de la Unión Europea, suspender la vigencia de las licencias expedidas para las compañías que se crearon en Ucrania después de febrero de 2022 y efectuar inspecciones en tales compañías. Las relaciones entre Varsovia y Kiev se complicaron mucho últimamente por el embargo impuesto contra los granos ucranianos. El 15 de septiembre, la CE decidió no prolongar las restricciones a la importación de cuatro productos agrícolas de Ucrania a varios países europeos que tienen fronteras con el territorio ucraniano, pero obligó a Kiev a aprobar medidas que permitan controlar las exportaciones. Sin embargo, ese mismo día, Polonia, Hungría y Eslovaquia anunciaron su decisión de prolongar el embargo a la entrada de alimentos ucranianos de manera unilateral. El 18 de septiembre, el viceministro de Economía y Comercio de Ucrania, Taras Kachka, advirtió que el país impondría un embargo a varios productos agrícolas polacos en respuesta a la ampliación del veto unilateral de importar cereales ucranianos. Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, como medida de respuesta, prometió ampliar la lista polaca de productos cuya importación desde Ucrania está prohibida. A su vez, el Ministerio de Economía de Ucrania informó que Kiev presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los países mencionados por la prohibición de importar productos ucranianos, exigiendo que acepten las medidas acordadas con la CE y levanten las prohibiciones unilaterales respecto a los productos ucranianos.

https://sputniknews.lat/20231201/manifestantes-polacos-no-queremos-que-en-ucrania-se-enriquezcan-a-costa-de-la-union-europea-1146194153.html

https://sputniknews.lat/20231201/referendum-a-favor-o-en-contra-de-la-ue-los-paises-miembros-ponen-en-duda-su-integracion-1146169289.html

ucrania

eslovaquia

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, eslovaquia, polonia, 🌍 europa, bloqueo