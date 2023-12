https://sputniknews.lat/20231204/libro-analiza-el-triunfo-de-milei-en-argentina-logro-canalizar-el-malestar-economico-1146286016.html

Libro analiza el triunfo de Milei en Argentina: "Logró canalizar el malestar económico"

Libro analiza el triunfo de Milei en Argentina: "Logró canalizar el malestar económico"

En esta edición, hablamos con el investigador Pablo Semán, sobre su nuevo libro que analiza la llegada del libertario al poder. Además, abordamos el tema del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y por qué no se concreta.

Libro analiza el triunfo de Milei en Argentina: "Logró canalizar el malestar económico" En esta edición, hablamos con el investigador Pablo Semán, sobre su nuevo libro que analiza la llegada del libertario al poder. Además, abordamos el tema del acuerdo acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y por qué no se concreta.

El devenir de Javier Milei como presidente del país aún está por escribirse, pero que él, sus ideas y sus formas hayan logrado ganar las elecciones, con tan solo dos años de experiencia política, ya ha sido un logro histórico.Pablo Semán es coordinador del libro "Está entre nosotros", que recopila artículos de distintos autores que analizan el éxito libertario en Argentina y cómo un outsider derrotó a poderosos dirigentes, con quienes disputaba poder."[En la previa] interlocutores importantes del análisis político decían que Argentina era singular y que Milei no iba a ganar, pero para nosotros sí podía pasar. Pensamos que no hay ninguna característica particular que impidiese que pasase lo que pasaba en otros lados", sostuvo el investigador.Semán le dio un rol importante a la "batalla cultural" protagonizada por Milei."Fue importante para la constitución de La Libertad Avanza. Les permitió construir una masa crítica de militancia virtual y real que se movilizaba alrededor de ellos, lo cual les dio autoridad política y poder simbólico para explicar la realidad,como la esfera económica. Ellos lograron darle otro sentido al malestar económico".Ahora, Milei busca formar un gobierno que le permite construir poder en su nuevo capítulo como presidente. Este lunes, designó al radical Luis Petri como ministro de Defensa. Él había competido contra el libertario en las últimas elecciones, en tándem con Patricia Bullrich, quién será ministra de Seguridad. Con esta jugada, consolida su alianza con parte del PRO."Nuestra disposición es la de colaborar con el gobierno y acompañarlo en el Congreso, pero no hay un cogobierno, aunque algunos dirigentes nuestros se sumen a la gestión. La conducción la tiene exclusivamente Milei", dijo Pablo Tonelli, diputado nacional de Juntos por el Cambio.Se pospone el acuerdo entre el Mercosur y UEEl canciller argentino, Santiago Cafiero, afirmó que finalmente no se concretará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea el próximo 7 de diciembre, a pesar de los intentos de ambas partes por destrabar la situación."La principal traba está en en Francia, porque Macron quiere proteger a los productores agropecuarios locales, que no podrían competir en igualdad de condiciones con Argentina y Brasil", sostuvo el analista internacional, Gonzalo Fiore Viani."No veo que se pueda llegar a hacer en el mediano plazo. Hay mucha más resistencia del lado europeo. Esto es independiente de las posturas que pueda adoptar Argentina a partir del nuevo gobierno".

