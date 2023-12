https://sputniknews.lat/20231208/maduro-acusa-que-eeuu-esta-parcializado-contra-venezuela-en-la-disputa-por-el-esequibo-1146389471.html

Maduro acusa que EEUU está "parcializado" contra Venezuela en la disputa por el Esequibo

Maduro acusa que EEUU está "parcializado" contra Venezuela en la disputa por el Esequibo

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el 7 de diciembre que Estados Unidos está "parcializado" contra su país, tras apoyar a... 08.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-08T01:40+0000

2023-12-08T01:40+0000

2023-12-08T01:40+0000

eeuu

nicolás maduro

guyana

venezuela

exxonmobil

esequibo

américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1a/1140972731_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_5344efbbf9c51c01aaf55e5e0b7b7053.jpg

Blinken reafirmó el apoyo de Washington a Guyana en una llamada telefónica que sostuvo el 6 de diciembre con el presidente de esa nación, Irfaan Alí, a quien pidió una "resolución pacífica de la disputa" y que ambos países "respeten el Laudo Arbitral de 1899". Al respecto, Maduro repudió que varios expresidentes sudamericanos desconozcan los derechos de Venezuela en el territorio Esequibo."Apareció la internacional de la derecha con Iván Duque, Sebastián Piñera, Mario Abdo Benítez, entre otros, los mismos que pretendieron invadir por Cúcuta, los mismos aparecen con un documento diciendo que la Guayana Esequiba le pertenece a Guyana, desconociendo los derechos de Venezuela, desconociendo la decisión del pueblo", comentó.Nicolás Maduro reiteró que los aliados de Guyana solo buscan "desmembrar al país y robar las riquezas que le pertenecen a los venezolanos". En noviembre, la Fiscalía venezolana abrió una investigación contra el Gobierno de Guyana por presuntos "graves hechos" vinculados con transnacionales petroleras. El Gobierno guyanés otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de EEUU; TotalEnergies, de Francia, y a la local SISPRO Inc. En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense, y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc).Por su parte, la Administración de Nicolás Maduro reiteró que Georgetown no posee derechos sobre esas áreas marítimas, por lo que afirmó que cualquier acción en sus límites es violatoria al derecho internacional, mientras no se lleven a cabo a través de un acuerdo con Caracas. Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.

https://sputniknews.lat/20231130/caracas-acusa-al-reino-unido-y-a-eeuu-de-conspirar-en-su-contra-en-torno-a-guyana-1146153962.html

https://sputniknews.lat/20231207/caracas-reitera-a-la-caricom-que-abordara-la-disputa-con-guyana-en-negociaciones-directas-1146387123.html

eeuu

guyana

venezuela

esequibo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, nicolás maduro, guyana, venezuela, exxonmobil, esequibo