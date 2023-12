https://sputniknews.lat/20231206/maduro-reitera-en-que-venezuela-no-reconocera-a-la-cij-en-la-disputa-por-el-esequibo-1146320919.html

Maduro reitera en que Venezuela no reconocerá a la CIJ en la disputa por el Esequibo

Maduro reitera en que Venezuela no reconocerá a la CIJ en la disputa por el Esequibo

CARACAS (Sputnik) — El presidente de venezolano, Nicolás Maduro, reafirmó que su país no reconocerá en ninguna circunstancia la jurisdicción de la Corte... 06.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-06T00:12+0000

2023-12-06T00:12+0000

2023-12-06T00:12+0000

américa latina

venezuela

nicolás maduro

cij

guyana

esequibo

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1c/1137408651_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3c0e53f5a31a3f440ed3359cf8b69db8.jpg

"Escúchame Matthew Miller [portavoz del Departamento de Estado estadounidense], Brian Nichols [subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU], en el norte, Venezuela habló con voz clara", prosiguió. El 5 de diciembre, Miller exhortó a Venezuela y a Guyana a que resuelvan su disputa sobre el territorio de Esequibo por medios pacíficos, y consideró que no puede resolverse mediante un referéndum. Por su parte, Nichols advirtió que Washington podría anular el alivio de sanciones si considera que no hay progreso sobre la liberación de políticos presos y el retiro de las inhabilitaciones a opositores para que participen en las elecciones presidenciales de 2024. De igual manera, Maduro reiteró que el referendo consultivo sobre el Esequibo es vinculante, por lo que respetará la decisión de los ciudadanos que participaron en la consulta. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, más de 10,4 millones de electores participaron en el referendo. Venezuela realizó dicho ejercicio democrático en respuesta a la decisión de Guyana de licitar bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar. A esto se sumó que el Gobierno guyanés otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; TotalEnergies, de Francia, y SISPRO Inc, de esa nación. En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc). Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio. Venezuela crea empresas para dar licencias de exploración en la Guayana EsequibaMaduro también anunció el 5 de diciembre la creación de divisiones de las empresas estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que se encargarán de otorgar licencias operativas para la exploración de petróleo, gas y minas en todo el área la Guayana Esequiba."PDVSA y CVG, de manera inmediata, procedan a crear la división PDVSA Esequibo y CVG Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración de petróleo, gas y minas en toda el área de nuestra Guayana Esequiba", dijo el mandatario. De igual manera, propuso una ley especial para establecer una norma que prohíba la contratación con empresas o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar. Además, pidió que se le den tres meses a todas las empresas que recibieron concesiones de Guyana para que se retiren de las operaciones en el territorio en disputa. Maduro también anunció la creación de la Zona de Defensa Integral Guayana Esequiba y designó como Autoridad Única, de manera provisional, a Alexis Rodríguez Cabello.

https://sputniknews.lat/20231204/cne-venezolano-confirma-abrumadora-victoria-del-si-en-referendo-consultivo-del-esequibo-1146260340.html

https://sputniknews.lat/20231204/maduro-afirma-que-el-referendo-historico-sobre-esequibo-ha-puesto-de-pie-a-venezuela-1146260856.html

https://sputniknews.lat/20231118/venezuela-y-paraguay-un-acercamiento-que-marca-el-fin-del-aislamiento-a-caracas-1145820898.html

venezuela

guyana

esequibo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, nicolás maduro, cij, guyana, esequibo, política