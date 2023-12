https://sputniknews.lat/20231208/puede-la-ue-acercarse-a-los-brics--1146414035.html

¿Puede la UE acercarse a los BRICS?

¿Puede la UE acercarse a los BRICS?

En un paso significativo hacia un diálogo abierto entre las alianzas, la UE celebró su primera conferencia 'El poder emergente de los BRICS: Implicaciones para...

El evento fue organizado por el centro de análisis con sede en Bruselas Vocal Europe y el Partido Popular Europeo (PPE), el mayor grupo político del Parlamento Europeo. La conferencia adoptó la forma de un debate político en el que se discutieron enfoques del problema y se hizo hincapié en la falta de una política claramente articulada de la UE hacia los BRICS."La expansión de los BRICS no debe verse como un desafío a ningún otro sistema"La representante permanente de Sudáfrica ante la UE, Tokozile Xasa, destacó en su discurso que la ampliación de los BRICS no debe verse como un "desafío a otros sistemas" ni como una exclusión total de los socios comerciales tradicionales de la UE. En su opinión, el objetivo de la ampliación de la organización es "unirse y cooperar con un abanico más amplio de países en desarrollo de diferentes regiones". En su discurso, se centró en la cooperación agrícola entre la UE y los BRICS como una importante herramienta de desarrollo para luchar contra la pobreza y el hambre a largo plazo. Subrayó la importancia de compartir experiencias, lo que, en su opinión, aumentaría la productividad agrícola.Xasa afirmó que Sudáfrica, como miembro de los BRICS, está desempeñando un papel crucial en la configuración del renacimiento social y económico de África, contribuyendo a la paz, la seguridad y los esfuerzos de reconstrucción.La representante de Sudáfrica ante la UE comentó a Voice of Europe el gran interés de varios países por unirse a la organización. En sus palabras, la creación de esta unión dio inicialmente a los países del Sur Global la oportunidad de participar activamente en la configuración de la agenda mundial. Entre tanto, destacó la importancia del Banco Nacional de Desarrollo (NBD) creado por los países BRICS. Afirmó que el banco desempeñaría un papel clave en la financiación de proyectos de infraestructuras y el fomento de la industrialización en África."La actitud de la UE junto con EEUU es neocolonialismo"A su vez, el miembro del Parlamento Europeo, Marcel de Graaf, abogó por unas relaciones equitativas y justas entre la UE y los países BRICS. De Graaf considera que el planteamiento europeo de construir relaciones internacionales estratégicas es una propuesta perdedora, y lo compara con el neocolonialismo.Marcel de Graaff destacó la necesidad de unas relaciones globales más equilibradas y criticó a la UE por sus referencias hipócritas a los derechos humanos mientras ignora las violaciones dentro de sus propias fronteras."Vemos que en la propia UE se violan los derechos humanos, que hay censura y opresión de la oposición y luego acusaciones contra otros, creo que eso tiene que acabar", continuó el eurodiputado.En cuanto a la política de acercamiento de la UE a los países BRICS, de Graaff pidió que se pusiera fin a asignar culpas, especialmente en relación con Rusia y el conflicto ucraniano. Llamó a la UE que analice y reconozca su papel en la creación de una situación que "amenaza la seguridad de Rusia"."De momento, la UE no se mira en el espejo y no ve que ella misma ha instigado el cambio de régimen en Ucrania, lo que efectívamente ha puesto en peligro la seguridad de Rusia. Lo que hay que hacer para acercarse a los BRICS es empezar a mirarse, realmente mirarse en el espejo y luego empezar a trabajar como iguales económicamente. Empezar por la economía y a respetar la autonomía de otros países", concluyó Marcel de Graaff."No podemos mirar el mundo a través de nuestro propio prisma"La eurodiputada francesa France Jamet también comentó que "nosotros [la UE] no podemos tener una visión unilateral que no se base en debates, ya sea sobre cuestiones económicas, democráticas o financieras del resto del mundo".En sus palabras, un diálogo abierto a diversos niveles, ya sean aspectos económicos, democráticos o financieros, es un elemento clave para construir relaciones constructivas entre países y regiones.Así, todos los participantes en la conferencia confirmaron que "existe interés entre los representantes de la UE por encontrar nuevas vías de cooperación independientes de Occidente".En la cumbre de Johannesburgo celebrada en agosto pasado, los BRICS decidieron invitar a Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán para unirse como miembros de pleno derecho al grupo. Oficialmente, la ampliación se producirá el 1 de enero de 2024. El grupo BRICS es una asociación económico-comercial, intergubernamental e informal, donde se plantea el objetivo de desarrollar el diálogo y la cooperación multilateral.

