El presidente de Palestina acusa a EEUU de ser responsable de la tragedia en Gaza

El presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abás, dijo durante una entrevista con la agencia Reuters que Washington es la potencia que podría poner freno a... 09.12.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el líder palestino, la Casa Blanca apoya completamente a Tel Aviv en su ofensiva contra Gaza, por lo que el país norteamericano "tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo en el enclave". Asimismo, durante la charla, Abás señaló que Gaza necesita una reconstrucción, pues los ataques israelíes han generado fuertes pérdidas para sus habitantes. "Gaza hoy no es la Gaza que ustedes conocen. Gaza fue destruida, sus hospitales, sus escuelas, su infraestructura, sus edificios, sus carreteras y mezquitas fueron destruidos. No queda nada. Cuando regresemos necesitaremos recursos, Gaza necesita reconstrucción", dijo. Previo a que Reuters publicara la entrevista con el líder palestino, Washington vetó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que habría pedido un alto el fuego inmediato entre el grupo palestino Hamás y el Ejército de Israel.El proyecto de resolución había sido elaborado por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el objetivo de poner fin a la escalada del conflicto palestino-israelí, que ha causado unos 1.200 muertos en el país hebreo y más de 17.000 fallecidos en la Franja de Gaza.El proyecto fue respaldado por 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos Rusia y China. Sin embargo, Estados Unidos —aliado de Israel— lo vetó, por lo cual no salió adelante la resolución vinculante. El Reino Unido se abstuvo de votar.Estados Unidos argumentó su decisión de veto en que la propuesta planteada estaba "disociada de la realidad" y "no habría hecho avanzar la aguja sobre el terreno", según dijo en la sesión del Consejo el representante adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood.En tanto, el embajador de la misión de observación permanente del Estado de Palestina ante la ONU, Riyad H. Mansour, recordó que "cientos de personas serán asesinadas mañana a esta hora... luego cientos más, luego miles, no por error sino intencionalmente".

