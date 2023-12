La CIDH tratará el caso de las torturas en Malvinas

https://sputniknews.lat/20231211/la-cidh-tratara-el-caso-de-las-torturas-en-malvinas-1146477152.html

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el pedido realizado por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas-La Plata (CECIM) para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar ni juzgar las torturas padecidas por los soldados conscriptos de parte de sus superiores en las islas Malvinas.La Comisión Provincial por la Memoria, que acompaña el CECIM desde un primer momento y es querellante, destaca la decisión de la CIDH que reconoce la gravedad institucional del caso."Fue una noticia muy importante, producto de todo el trabajo hecho desde hace muchísimos años. El tema Malvinas es una asignatura pendiente de la democracia argentina. La sangre derramada de los pibes que allí murieron aceleraron la recuperación de la democracia", dijo el excombatiente argentino Ernesto Alonso, integrante del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad de La Plata.La causa que investiga las torturas en Islas Malvinas se inició en 2007; hasta el momento 180 excombatientes declararon como víctimas o testigos de estos delitos y tiene 95 militares imputados.Entre las torturas citadas en el expediente se habla de estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, incluso bajo bombardeos enemigos.Además, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, pasaje de corriente eléctrica, y hambre extremo.El caso llegó a la CIDH en el año 2015, después de que la Corte Suprema de Justicia convalidara el fallo de la Cámara de Casación, en favor de uno de los imputados (Jorge Taranto), en donde sostuvo que estos delitos no eran de lesa humanidad y, por lo tanto, estaban prescriptos.A pesar de ese revés judicial, excombatientes siguieron presentándose en la Justicia para denunciar nuevos hechos ocurridos en las Islas durante la guerra. En ese proceso, ante las dilaciones procesales y para acompañar el reclamo del CECIM, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó en 2017 como querellante institucional, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura."Muchas veces en Argentina se analiza Malvinas desde lo simbólico y de lo meramente sentimental. Pero nosotros venimos trabajando para que esa cuestión se analice. Lo que está en juego es el presente y futuro de los argentinos, de esos territorios usurpados que nos pueden brindar infinidad de recursos", sostuvo el ex combatiente.En noviembre, el entonces candidato Javier Milei, hoy presidente tras su investidura el 10 de diciembre, reivindicó en el debate presidencial la figura de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990).En ese momento, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, manifestó su total repudio a esta reivindicación. Una vez que Milei se impuso ante el excandidato Sergio Massa. Reino Unido felicitó a Milei, pero aseguró que Malvinas es una cuestión "resuelta".Consultado sobre este tema, el entrevistado dijo que “Milei puede engañar a algunos pero no a todos”."Durante su asunción, se vio además al nuevo Gobierno alineado con algunos sectores preocupantes, con la presencia de Volodimir Zelenski, de Jair Bolsonaro. El voto que se efectuó en noviembre no fue eso, así que vamos a entrar en un posicionamiento geopolítico y estratégico muy preocupante por parte este gobierno que recién empieza", apuntó el entrevistado.La guerra de Malvinas se extendió del 1 de mayo de 1982 hasta el 14 de junio de ese año culminó con la rendición del país sudamericano. Se registraron casi 1.000 fallecidos: 649 combatientes argentinos y 255 británicos.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

