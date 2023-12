https://sputniknews.lat/20231211/zelenski-exhibe-desesperacion-al-buscar-un-acercamiento-con-milei-y-america-latina-1146475169.html

Zelenski exhibe "desesperación" al buscar un acercamiento con Milei y América Latina

Zelenski exhibe "desesperación" al buscar un acercamiento con Milei y América Latina

Durante el acto, Volodímir Zelenski felicitó al nuevo mandatario sudamericano por su victoria en las elecciones del mes pasado y lo elogió por su apoyo a Ucrania.Aunque no está inmediatamente claro en qué medida Buenos Aires podrá ayudar a Kiev, dada la delicada situación económica del país latinoamericano, la visita de Zelenski, la primera a la región latinoamericana desde el comienzo del conflicto con Rusia, no sorprende en absoluto, dijo a Sputnik el internacionalista Vinicius Vieira, de la Universidad de San Pablo (USP) y también profesor asociado de la Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP).Según el estudioso, Zelenski "teme claramente una derrota" y está deseoso de buscar "un alineamiento" con otros países, especialmente ahora que la atención de sus patrocinadores occidentales parece estar más centrada en la crisis de la Franja de Gaza.El hecho de que Milei haya manifestado su intención de alinearse con EEUU y sus socios occidentales y no con los países del bloque BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) también hace que la visita de Zelenski a la Argentina tenga sentido para sus intereses, destacó el académico.Sin embargo, el jefe del departamento de Relaciones Internacionales y Política Exterior de Rusia en la Universidad MGIMO, Boris Martinov, argumentó que las posibilidades de que el mandatario ucraniano realmente reciba ayuda de los Estados latinoamericanos parecen bastante escasas en este momento.Argumentando que es poco probable que Milei ignore la posición de otros países de la región —como Brasil, el segundo mayor socio comercial de Argentina—, que se han abstenido de suministrar armas a Ucrania, Martinov sugirió que Zelenski se está desesperando porque sus financistas del norte —Gobiernos de EEUU y Europa— parecen cada vez menos entusiasmados con seguir apoyando su escalada bélica."Esta es una medida de Zelenski que roza la desesperación", dijo el universitario a Sputnik, luego de que el ucraniano figurara en la toma de posesión del nuevo ejecutivo argentino.También destacó que los países latinoamericanos, que "hace tiempo se reconocen como Estados soberanos independientes y con intereses propios en el escenario internacional", hoy exhiben un mayor grado de autonomía que los Estados miembros de la Unión Europea (UE), al tiempo que se niegan a ser presionados por Estados Unidos para apoyar a Kiev.

