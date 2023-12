https://sputniknews.lat/20231212/el-vinculo-entre-las-potencias-liberales-y-las-guerras-es-eterno-1146510444.html

"El vínculo entre las potencias liberales y las guerras es eterno"

"El vínculo entre las potencias liberales y las guerras es eterno"

Las naciones liberales más destacadas de Occidente, encabezadas por Estados Unidos y Europa Occidental, se han implicado profundamente en las últimas décadas... 12.12.2023

En el pasado, al menos hasta la Primera Guerra Mundial, los liberales condenaban de hecho el uso de las armas como forma de promover los intereses del Estado, prefiriendo en su lugar establecer lazos comerciales con otras naciones. Sin embargo, los nuevos liberales que predominan hoy en Occidente han hecho un verdadero pacto con la guerra, apoyando la llamada exportación de la democracia y el libre mercado por medio de la fuerza a otras regiones del planeta. Hoy ven con total tranquilidad cómo sus gobiernos invierten en enormes contratos con complejos industriales militares, de modo que el matrimonio entre finanzas y armas ya no puede ocultarse a nadie.Este matrimonio se traduce también en la supervivencia de alianzas militares como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que desde los años 90 interviene militarmente en los Balcanes, el Norte de África, Asia Central y Oriente Próximo, con resultados sencillamente catastróficos para estas poblaciones. La internacional militarista se ha convertido así en la nueva cara del liberalismo político y económico de Occidente, que no tiene reparos en librar guerras con otras civilizaciones para alcanzar sus egoístas objetivos políticos.En consecuencia, asistimos a la utilización de la intervención armada para cambiar regímenes considerados indeseables, en el contexto no exactamente de una Guerra contra el Terror, sino de una Guerra contra el otro, utilizando el poder duro como instrumento para mantener un status quo favorable a las potencias occidentales. En este escenario, las múltiples guerras que han tenido lugar en todo el mundo a lo largo de las últimas décadas, bajo la hegemonía del poder económico y militar estadounidense en particular, apenas han provocado ningún trastorno en la convicción liberal de que todo era por un bien mayor, a saber, la exportación de la democracia y los valores occidentales a civilizaciones insumisas.Lo que quedó claro, de hecho, fueron los vínculos entre la proliferación de estas guerras y los exorbitantes beneficios de empresas militares y armamentísticas como Lockheed Martin, RTX Corporation y Northrop Grumman (por nombrar sólo algunas), que, al participar en conflictos en tierras lejanas, satisfacían cada vez más su codicia económica. También estaba claro que el establishment político estadounidense se sostenía sobre todo por sus vínculos con este complejo militar-industrial, lo que explica el enorme gasto en defensa de Washington. No es casualidad que Estados Unidos -la primera potencia liberal de Occidente- tenga más de 800 bases militares en todo el mundo. En definitiva, se trata de un liderazgo basado en el poder del ‘club’.Lo más curioso de todo es que al mismo tiempo que Estados Unidos y sus aliados occidentales están armados hasta los dientes, son ellos los que —con la mayor de las pretensiones— pronuncian discursos sociales de contenido pacifista e inclusivo. Sin embargo, son precisamente los gobiernos de estos estados los más beligerantes y exclusivistas del mundo, y precisamente los más incapaces de comprender y respetar los valores de otros pueblos y otras civilizaciones. Por eso la internacional militarista se ha encargado de utilizar las guerras eternas como instrumento servil para alcanzar sus objetivos políticos de dominación sistémica.Al final, fueron estas guerras, defendidas por los liberales, las que se convirtieron en un elemento básico del llamado orden internacional, basado en las reglas del Occidente colectivo. En la práctica, como han demostrado las diversas intervenciones militares en las que participaron países de la OTAN en los Balcanes, el norte de África, Oriente Próximo y Asia Central, todo no fue más que una grave injerencia externa de Occidente en los asuntos internos de otros Estados, que, como consecuencia, condujo a la quiebra política y económica de estas sociedades.Por último, tenemos la infusión de agendas liberales en los organismos reguladores y en las instituciones mundiales de toma de decisiones, con el fin de defender supuestamente las violaciones de los derechos humanos. En este punto, la internacional militarista se encargó de exigir que los Estados y sociedades no occidentales de todo el mundo se subordinaran a las cosmovisiones occidentales, basadas en la supremacía del individuo sobre el colectivo. Derivadas de esto, las guerras alimentadas por las potencias liberales pretendían imponer sus valores e ideales pseudouniversales a países y pueblos enteros, ignorando las tradiciones históricas y las especificidades culturales, sociales, políticas y religiosas.En resumen, los liberales veían cada vez más la guerra como una fragua para el nuevo internacionalismo misionero de Occidente. Después de todo, si las sociedades del resto del mundo no se parecían a la sociedad estadounidense o europea, había algo que no funcionaba, algo que debía corregirse inmediatamente. Esta fue la carta blanca recibida por los mercaderes de la muerte que hoy se benefician de la prolongación de los conflictos en Europa del Este y Oriente Medio, por ejemplo. Punto para la internacional militarista, que en última instancia demostró la naturaleza antidemocrática del orden occidental, así como la ausencia de cualquier sentido de ‘inclusión’ o empatía hacia otros pueblos y civilizaciones.Conviene recordar que, a principios del siglo XX, el periodista y liberal británico Alfred George Gardiner afirmaba que su país representaba el espíritu de la luz. ¿Hay alguna similitud con los liberales de hoy que dicen defender el lado correcto de la historia? ¿O con las declaraciones de Ronald Reagan a finales de los 80 de que Estados Unidos es una ciudad brillante sobre una colina? Pues bien, los tiempos no parecen haber cambiado. En el siglo XXI, seguimos expuestos a esta interpretación infantil del mundo. Y hay muchos que se la creen. Es realmente difícil convencer a estas personas de que vean lo que tienen delante de los ojos, a saber, el más que exitoso matrimonio entre el liberalismo occidental y el internacionalismo militarista.

