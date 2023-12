https://sputniknews.lat/20231212/por-que-el-v-22-osprey-sigue-siendo-un-quebradero-de-cabeza-para-el-pentagono-1146451183.html

¿Por qué el V-22 Osprey sigue siendo un quebradero de cabeza para el Pentágono?

Los militares de EEUU han suspendido el uso de su flota de aeronaves Bell Boeing V-22 Osprey tras el accidente mortal de noviembre de 2024. Sin embargo, a... 12.12.2023, Sputnik Mundo

El 29 de noviembre se estrelló en el mar de China Oriental una aeronave militar polivalente CV-22B Osprey de las Fuerzas Aéreas estadounidenses que volaba de la base aérea de Yokota (Tokio) a la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Iwakuni (Okinawa), causando la muerte de los ocho pilotos. El accidente fue al menos el cuadragésimo en el que se vio implicado el Osprey desde que entró en servicio en 2007. Hasta la fecha se ha cobrado la vida de 53 militares estadounidenses.EEUU, la URSS, el Reino Unido, la Alemania nazi fueron los primeros países en empezar a experimentar con diseños de tiltrotores. Cada uno construyó sus prototipos entre la década de 1930 y los primeros años de la posguerra, antes de llegar a la conclusión de que la tecnología era demasiado revolucionaria para aplicarla eficazmente con los equipos y materiales que existían en aquella época. La URSS empezó a desarrollar una versión moderna del convertiplano en la década de 1970 con el proyecto Mil Mi-30 Vintoplan, que contaba con un diseño de fuselaje y características que le permitirían transportar hasta 32 personas o hasta cinco toneladas de carga. El proyecto, concebido como posible sustituto de la robusta flota de helicópteros soviéticos y rusos de la serie Mi-8, fue abandonado a mediados de la década de 1990 por falta de financiación tras el colapso del Estado.En cuanto al Osprey, la aeronave fue desarrollada por empresas Bell y Boeing en la década de 1980 y voló por primera vez en marzo de 1989. Entró en fabricación en serie en 2007 y desde entonces está en servicio del Cuerpo de Marines de EEUU, las Fuerzas Aéreas y la Armada estadounidenses, así como la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón. Es capaz de transportar hasta 24 soldados o nueve toneladas de carga. El V-22 es la única aeronave convertible fabricada en serie por cualquier país, con más de 400 vehículos construidos desde el inicio de la producción.Pero como suele ocurrir con los diseños de ingeniería complejos e innovadores, la gloria de tener el primer convertiplano plenamente operativo y producido en serie es también una pesada carga que soportar, ya que las FFAA de EEUU no solo disfruta de las ventajas del Osprey, sino que también sufre sus inconvenientes. Hasta la fecha, V-22 ha sufrido docenas de accidentes y al menos 16 pérdidas.El accidente en el mar de China Oriental fue el cuarto incidente mortal de un V-22 en menos de dos años, y sigue:Las investigaciones sobre los últimos incidentes han apuntado a problemas técnicos (incluido un fallo del sistema de propulsión causado por el mal funcionamiento de la caja de cambios en el caso del incidente de junio de 2022 en California), y a un error del piloto (el accidente de marzo de 2022 en Noruega). Los investigadores aún no han dado detalles sobre la causa del accidente del CV-22B frente a las costas de Japón el 29 de noviembre, aunque testigos presenciales informaron de un incendio en uno de los motores del avión y de que el Osprey voló boca abajo antes de que una explosión arrojara sus restos al agua.Costes hundidos Comentando por qué las FFAA estadounidenses sigue utilizando aeronaves convertibles a pesar de su historial de accidentes, el piloto militar de honor de Rusia, Vladímir Popov, sugirió a Sputnik que probablemente se deba a los recursos que el Pentágono ha invertido en el proyecto. En su opinión, todos los implicados en el desarrollo del Osprey decidieron que su fiabilidad podría garantizarse y que podría mejorarse en el proceso de operación.El problema de la tecnología de los convertiplanos en su fase actual radica en los componentes que permiten a la aeronave pasar del modo de vuelo vertical al horizontal, explicó Popov. "Este nodo está 'cargado' con una gran cantidad de energía, porque de él penden grandes cargas. A veces puede no ser capaz de procesar la transición correctamente", lo que puede provocar accidentes.De acuerdo con sus palabras, los tiltrotores llevan poco tiempo volando y no han alcanzado "la cima de su madurez operativa", por eso consideró necesario averiguar qué falló exactamente en cada caso concreto. Según Popov, el accidente de noviembre de 2024 pudo deberse a varios factores, desde un error del piloto y un fallo del equipo hasta errores en los cálculos matemáticos del ordenador de a bordo del Osprey.Dicho esto, el veterano piloto está convencido de que la tecnología del tiltrotor tiene buenas perspectivas de futuro, dado que se trata de un diseño híbrido de avión y helicóptero que puede acelerar a velocidades superiores a los 550 km/h, muy por encima de los 300 km/h que alcanzan los helicópteros modernos, que ya han alcanzado su límite máximo en lo que respecta a la mejora de sus características de velocidad.

