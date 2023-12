https://sputniknews.lat/20231214/la-normalizacion-entre-rusia-y-europa-sucedera-cuando-vele-por-sus-intereses-y-no-por-los-de-eeuu-1146567221.html

La normalización entre Rusia y Europa sucederá cuando vele por sus intereses y no por los de EEUU

La normalización entre Rusia y Europa sucederá cuando vele por sus intereses y no por los de EEUU

La futura normalización de relaciones entre la UE y Rusia "sucederá siempre y cuando los políticos europeos velen por sus intereses nacionales y por la... 14.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-14T16:47+0000

2023-12-14T16:47+0000

2023-12-14T16:47+0000

internacional

rusia

daniel trujillo sanz

vladímir putin

💬 opinión y análisis

unión europea (ue)

la rueda de prensa anual de putin (2023)

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0e/1146570637_0:123:2664:1622_1920x0_80_0_0_6c23766d215cb520529e2d5f34581f19.jpg

En su discurso, Vladímir Putin insistió en que no fue Rusia la que estropeó las relaciones con la Unión Europea, sino que lo hizo el propio organismo. En este contexto, mencionó como punto de inflexión el protagonismo de Washington y Bruselas en el golpe de Estado en Ucrania. Según el mandatario, las medidas adoptadas por Bruselas contra Moscú atentan en muchos aspectos contra el mismo bloque comunitario, a raíz de lo cual acusa a los dirigentes de la UE de la falta de soberanía. Respecto a la posibilidad de una normalización entre Rusia y la UE, agregó que depende de la llegada al poder en la UE de políticos que apuesten por el diálogo y otras medidas civilizadas, en vez del lenguaje de sanciones y armas. Es decir, cuando aparezcan en la UE políticos que velen por los intereses nacionales, y no intereses ajenos, se podría esperar normalización. En cuanto a una hipotética y futura normalización de relaciones entre la Unión Europea y Rusia, el presidente ha sido bastante explícito, declaró a Sputnik Daniel Trujillo Sanz. Putin señaló que Rusia está en un momento clave, no va a existir sin soberanía, añadiendo al final que todo esto no solo para el Estado euroasiático, sino que vale para todos los demás países del mundo. Sanz comentó al respecto que "la tendencia de la realidad europea no es esta".En su opinión, el futuro de Europa como el de cualquier país que quiere desarrollarse "es buscar y velar por sus intereses". "Esos intereses no siempre corresponden con los de Estados Unidos, como parecen hacernos creer ver", continuó.En cuanto al constante suministro de armamento occidental y especialmente estadounidense para Ucrania, el presidente ruso señaló que los objetivos de la operación militar especial siguen siendo los mismos. De acuerdo con Sanz, cada vez que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, o "alguno de sus subalternos, tiene que acudir a un país extranjero para que le cedan armas, suministros, apoyo presupuestario, apoyo diplomático, etcétera, etcétera, debe pagar un precio político"."Ucrania debe demostrar que puede hacer daño a Rusia, que puede seguir haciendo daño a Rusia para seguir recibiendo este tipo de ayuda", aclaró.Las declaraciones de un político estadounidense señalaban que la edad media de un militar ucraniano es de 43 años, lo cual supone "una catástrofe demográfica, económica y social para el país, si es que no lo estaba ya", añadió el experto. "Debemos señalar que Rusia está combatiendo a la base industrial de cerca de 50 países que siguen suministrando todo tipo de ayuda de mayor o menor calidad a Ucrania", concluyó.

https://sputniknews.lat/20231214/no-es-el-imperialismo-sino-la-actitud-de-eeuu-que-actua-como-la-unica-superpotencia-1146558381.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, daniel trujillo sanz, vladímir putin, 💬 opinión y análisis, unión europea (ue), la rueda de prensa anual de putin (2023), 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania