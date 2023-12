https://sputniknews.lat/20231214/las-ffaa-rusas-eliminan-mas-de-500-soldados-ucranianos-en-un-dia-1146551212.html

Las FFAA rusas eliminan más de 500 soldados ucranianos en un día

Las Fuerzas rusas asestaron golpes contra las FFAA ucranianas y sus equipos militares en 128 zonas de la operación militar especial, informó el servicio de... 14.12.2023, Sputnik Mundo

La aviación operativa-táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las tropas de misiles y la artillería de las FFAA de Rusia destruyeron depósitos de misiles y artillería de la 37.ª Brigada de Infantería de Marina y la 65.ª Brigada Mecanizada de las tropas ucranianas en las zonas de los asentamientos de Dariévka en la región de Jersón y Volniánsk en la región de Zaporozhie, y también asestaron golpes a las fuerzas ucranianas en 128 zonas, se lee en el comunicado.La defensa antiaérea rusa interceptó tres cohetes Himars durante el día. Además, 26 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos en las zonas de las ciudades de Belogorovka y Kremenna en la república popular de Lugansk, Gorlovka y Mariinka en la república popular de Donetsk y Novaya Kajovka y Tavriysk en la región de Jersón.La dirección de Kúpiansk y Krasni LimánEn la zona de Kúpiansk, el grupo de fuerzas ruso Oeste, apoyado por la artillería y los sistemas lanzallamas pesados, repelió cinco ataques de grupos de asalto de las Brigadas Mecanizadas 60.ª y 115.ª y de la 57.ª Brigada de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca del pueblo de Sinkivka, en la región de Járkov.Las pérdidas de las tropas ucranianas ascendieron a 45 militares, un tanque y dos vehículos blindados de combate.En cuanto a la dirección de Krasni Limán, unidades del grupo de fuerzas ruso Centro repelieron un ataque de un grupo de asalto del 44.º Batallón Separado de Fusileros ucraniano cerca de la localidad de Yampolovka, en la república popular de Donetsk. Las pérdidas de las unidades de Kiev ascendieron a 180 militares, tres vehículos y un obús autopropulsado Caesar de fabricación francesa.La dirección de Donetsk y el sur de DonetskEn la dirección de Donetsk, el grupo de fuerzas ruso Sur, apoyado por fuego de artillería, repelió seis ataques de grupos de asalto de la 24.ª Brigada Mecanizada y la 5.ª Brigada de Asalto de las tropas ucranianas, así como de la 112.ª Brigada de Defensa Territorial, en las zonas de los asentamientos de Kleshchéyevka y Kírovo, en la república popular de Donetsk.Además, las Brigadas de Asalto Aerotransportadas 79.ª y 95.ª, así como la 30.ª mecanizada, de las fuerzas ucranianas fueron golpeadas en las zonas de los asentamientos de Kurdýumovka, Mariinka, Krasnoie y Andréevka en la república popular de Donetsk.Las pérdidas totales de las FFAA de Ucrania en esta dirección ascendieron a 265 militares, dos blindados de combate y tres vehículos. Además, en el curso de la guerra de contrabatería, fueron alcanzadas dos unidades de artillería autopropulsada Akatsiya, tres obuses Msta-B y un cañón D-30.En el frente del sur de Donetsk, el grupo de fuerzas ruso Este, en cooperación con la artillería y sistemas lanzallamas pesados, asestaron un golpe a la 72.ª Brigada de Asalto Aerotransportada de las FFAA ucranianas cerca del pueblo de Novomijailovka en la república popular de Donetsk. Las pérdidas de las unidades de Kiev ascendieron a 90 militares muertos y heridos, así como dos camionetas.La dirección de ZaporozhieEn la dirección de Zaporozhie, las fuerzas rusas, apoyadas por la artillería, asestaron un golpe a las Brigadas mecanizadas 33.ª y 65.ª de las tropas ucranianas cerca del poblado de Rabotino. Las pérdidas diarias de las FFAA de Ucrania en esta zona ascendieron a 45 soldados y dos vehículos.La dirección de JersónEn la zona de Jersón, las pérdidas de las unidades de Kiev ascendieron a un total de 40 militares y cuatro vehículos.En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos: 550 aviones, 257 helicópteros, 9.661 vehículos aéreos no tripulados, 442 sistemas de misiles antiaéreos, 14.046 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.188 lanzacohetes múltiples, 7.329 piezas de artillería de campaña y morteros y 16.288 unidades de vehículos militares especiales.

