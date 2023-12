https://sputniknews.lat/20231214/los-lideres-de-la-ue-estan-dispuestos-a-aplazar-las-negociaciones-de-adhesion-de-ucrania-1146552347.html

Los líderes de la UE están dispuestos a aplazar las negociaciones de adhesión de Ucrania

Los líderes de la UE están dispuestos a aplazar las negociaciones de adhesión de Ucrania

Varios mandatarios de los Estados miembros de la Unión Europea están dispuestos a aplazar hasta marzo de 2024 el inicio de las conversaciones sobre la adhesión... 14.12.2023, Sputnik Mundo

"De acuerdo con altos funcionarios y diplomáticos, algunos líderes de los Estados miembros de la UE parecen dispuestos a hacer concesiones parciales ante las 'líneas rojas' de [el primer ministro húngaro] Viktor Orban y aplazar el inicio de las conversaciones de adhesión con Ucrania. Según dos fuentes, los líderes podrían prometer empezar el diálogo en marzo de 2024, pero Orban insiste en un aplazamiento más prolongado", afirma el artículo.Los dirigentes europeos aún no están dispuestos a aislar a Orban. Aunque eviten las fotos conjuntas durante la cumbre, siguen queriendo colaborar con él en la escena política, subrayó la publicación.Previamente, Viktor Orban, declaró que no permitirá a la Unión Europea cometer el error de comenzar las negociaciones sobre la admisión de Ucrania. Entretanto, el ministro húngaro de Asuntos Europeos, Janos Boka, declaró que su país insistía en que la ayuda a Kiev no procediera del presupuesto de la UE y que la decisión sobre las negociaciones de adhesión debía esperar hasta junio de 2024.

