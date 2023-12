https://sputniknews.lat/20231214/que-cambios-traera-al-pais-el-primer-submarino-nuclear-de-brasil-1146537315.html

¿Qué cambios traerá al país el primer submarino nuclear de Brasil?

¿Qué cambios traerá al país el primer submarino nuclear de Brasil?

En entrevista con Sputnik, el experto en Rusia del Centro Avanzado de Evaluación de Coyuntura (CNA) de la Escuela Superior de Guerra Naval (ESG), Parcio Gloria... 14.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-14T13:51+0000

2023-12-14T13:51+0000

2023-12-14T13:51+0000

américa latina

brasil

💬 opinión y análisis

submarinos nucleares

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0e/1146559478_22:0:874:479_1920x0_80_0_0_f23ba635e5a9e7812b55243dc409d100.jpg

Según él, es importante que el Gobierno brasileño invierta en este tipo de navíos, no solo en el que comenzó a construirse en octubre de 2023. Para Parcio Gloria de Paula, el país, como líder regional con aspiraciones globales, debe considerar la producción de otras estructuras a través de la capacidad tecnológica adquirida con la construcción del primer submarino nuclear.La visión del investigador va más allá del aspecto militar, considerando también posibles aplicaciones civiles. "También se necesitarán muelles especializados para este tipo de submarino y es posible que esta tecnología se aplique a otros modelos de buque, a otros sectores militares o incluso a otros sectores económicos", afirmó."Pueden ser utilizadas por otras áreas industriales que pueden generar ventajas competitivas para la economía brasileña en general. El propio sector militar, por sus puestos de trabajo y capacidades tecnológicas, ya es solidario en este sentido", agregó. ¿Cuándo estará listo el submarino nuclear brasileño? La primera etapa de construcción aún está en fase de pruebas, la empresa de defensa estatal brasileña Itaguaí Construcoes Navais deberá construir un segmento de 100 toneladas. Si ingenieros, técnicos y obreros demuestran la competencia técnica de la empresa, se iniciará la producción, cuya fecha inicial de finalización es 2029. El proyecto se inició en 1979 y el buque recibió el nombre de Álvaro Alberto, en honor del antiguo vicealmirante de la Armada y científico brasileño fallecido en 1976. Fue profesor de química y explosivos en la Escuela Naval y defendía que el desarrollo científico y tecnológico estaba vinculado a la prosperidad del país.¿Cómo funciona un buque nuclear? Los submarinos nucleares utilizan reactores nucleares para generar electricidad para los motores eléctricos. El calor del reactor también puede ser utilizado para producir vapor y mover turbinas. La embarcación producida en territorio brasileño desde el 4 de octubre, la primera de las Fuerzas Armadas del país, utilizará propulsión nuclear que genera energía por la descomposición de núcleos atómicos y prescinde del oxígeno necesario para quemar diesel. De Paula explicó que esto tiene la ventaja de operar por períodos más largos sin necesidad de reabastecimiento frecuente. También ocupan menos espacio de almacenamiento, lo que les confiere ventajas tácticas y estratégicas.Sin embargo, de Paula subrayó que la expansión de estas tecnologías en Brasil requiere inversión y paciencia, debido a la complejidad tecnológica que entraña. "No va a ser una expansión rápida. Un segmento con tecnología muy sensible es costoso. Científicamente, también, es un camino a recorrer para las instituciones brasileñas", agregó."Es necesaria una paciencia estratégica en el desarrollo de esta tecnología, una perspectiva de dominio del ciclo de producción, que va desde la extracción de materiales, materias primas, hasta la formación de materiales tecnológicamente avanzados", añadió.Por ejemplo, el casco del buque debe estar revestido de un material resistente, ya que las presiones imponen una tensión muy fuerte, y debe tener un grado de "invisibilidad", para dificultar su detección, "ya que se trata de un buque de guerra", agregó."También está la cuestión de los torpedos, el armamento de los submarinos, los sistemas de comunicación, la electrónica. Es toda una cadena de producción muy intensiva en tecnología y mano de obra que requiere mucha inversión, así que hay que tener paciencia estratégica para desarrollarla", subrayó.Cabe señalar que en el ámbito internacional, según Gloria de Paula, pocos países tienen capacidad para producir submarinos de propulsión nuclear. Mencionó a Rusia, EEUU, el Reino Unido, Francia, China y la India como miembros de este "selecto club", señalando que Brasil y Australia están en proceso de adhesión. "Es una connotación de la capacidad de proyección del país como potencia", precisó.Se entiende que, al invertir en la construcción de buques nucleares diversificados, Brasil no solo reforzará sus capacidades militares, sino que también consolidará su presencia en la escena internacional como una potencia capaz de liderar las innovaciones en el campo de la propulsión nuclear para buques.¿Por qué Brasil no puede producir armas nucleares? Según el artículo 21 de la Constitución Federal, "toda actividad nuclear en territorio nacional solo será permitida con fines pacíficos y con la aprobación del Congreso Nacional". Además, solo cinco países en el mundo tienen derecho a tener armas nucleares, según el Tratado sobre la No Proliferación Nuclear (TNP) de 1970: EEUU, Rusia, el Reino Unido, Francia y China. Así, en medio de los esfuerzos por consolidar su presencia en el campo naval nuclear, Brasil se enfrenta a las limitaciones impuestas por el TNP, del que es signatario, afirmó Persio.El tratado prohíbe explícitamente la fabricación de armas nucleares, incluidas las llamadas bombas sucias, que pueden producirse a partir de los residuos de la generación de energía nuclear. El profesor declaró que, aunque el país no puede utilizar esta tecnología con fines nucleares militares, existe una amplia gama de aplicaciones civiles y estratégicas que pueden explotarse, como la generación de energía. "Tenemos varias aplicaciones estratégicas, científicas, militares y civiles para la tecnología nuclear. Dominar estas capacidades y el ciclo de producción asociado tiene un importante potencial estratégico para el país", continuó.Ventajas de la adhesión de Brasil a los BRICSCabe destacar la importancia de la cooperación en el seno de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y las posibles ventajas y retos de esta asociación. "Creo que esta cooperación BRICS sería muy interesante para Brasil, sería una iniciativa para la diversificación y la posibilidad de desarrollo a escala global, en lugar del énfasis en solo uno de los polos de poder", sostuvo el investigador de la Escuela Naval.Además de la inversión china en un importante proyecto de portacontenedores de propulsión nuclear, Rusia y la India tienen experiencia en esta tecnología. "Estos países tienen experiencia en programas de cooperación militar internacional en este campo", planteó el experto.De Paula cree que la cooperación dentro del bloque es una perspectiva interesante para Brasil, a través de menos restricciones en las políticas de transferencia de tecnología sensible. "Sería interesante para Brasil cooperar con estos países, que son potencias emergentes y tienen autonomía tecnológica"."Por costoso que sea, yo diría que es un hecho muy positivo para Brasil en general, para la economía brasileña y el posicionamiento internacional, porque es un tipo de tecnología de la que pocos países son capaces, y Brasil está entrando en un club selecto", declaró.El investigador subrayó la necesidad de un proceso largo y una coordinación a largo plazo para superar obstáculos y establecer buenos contactos, ya que las asociaciones internacionales brasileñas en este sector se orientan tradicionalmente hacia los países occidentales.Por último, el experto comentó los avances internacionales, incluidos los proyectos rusos en aplicaciones espaciales y el desarrollo de reactores en miniatura. "Son desarrollos que requieren planificación y paciencia, pero que tendrán resultados muy positivos para el país en su conjunto", concluyó.

https://sputniknews.lat/20231007/submarinos-nucleares-el-paso-de-brasil-para-consolidarse-geopoliticamente-1144490407.html

https://sputniknews.lat/20231213/esta-preparado-brasil-para-un-enfrentamiento-en-la-amazonia-1146534547.html

https://sputniknews.lat/20231213/analistas-las-politicas-internas-de-milei-afectan-mas-a-brasil-que-las-bravuconadas-geopoliticas-1146502875.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Guilherme Correia

Guilherme Correia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Guilherme Correia

brasil, 💬 opinión y análisis, submarinos nucleares, 🛡️ industria militar