¿Está preparado Brasil para un enfrentamiento en la Amazonia?

¿Está preparado Brasil para un enfrentamiento en la Amazonia?

La comunidad internacional ha cuestionado la soberanía de Brasil sobre la Amazonia, ya sea por comentarios políticos, como los realizados en 2019 por el... 13.12.2023

Históricamente, señala Tássio Franchi, coordinador del Proyecto Defensa Nacional, Fronteras y Migración: estudios sobre ayuda humanitaria y seguridad integrada, Brasil ha centrado sus fuerzas de defensa al sur-sudeste."Es donde han tenido lugar los grandes enfrentamientos y donde está la base industrial de defensa", afirmó. "Pero tenemos un buen número de tropas en la Amazonia, sobre todo si lo comparamos con lo que tienen nuestros vecinos en la región", agregó.¿Por qué defender la Amazonia? Con casi 13.000 kilómetros de fronteras terrestres, la región es el punto de contacto de Brasil con la mayoría de los demás países de América Latina.El interés por la mayor selva tropical del mundo se intensificó a partir de la Primera República, ganando fuerza durante la era de Getúlio Vargas, y luego con más fuerza durante los años de los gobiernos militares, explica Rafael Esteves Gomes, que cursa una maestría en Historia comparada en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y es investigador voluntario en la Escuela de Guerra Naval."Incluso con aquel lema tan famoso de la época, que era 'Integrar para no entregar'. Era la idea de que la Amazonia tenía que integrarse con el resto de Brasil para no ser ajena a las amenazas externas", afirma.¿Quién protege la Amazonia? Dentro de las Fuerzas Armadas, la Amazonia cae bajo diferentes jurisdicciones. En el Ejército, es mayoritariamente responsabilidad del Comando Militar de la Amazonia (CMA). Parte de su defensa también corresponde al Comando Militar Norte, que abarca los estados de Pará, Amapá y Maranhao, y al Comando Militar Oeste, que opera en el estado de Mato Grosso.En la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), se aplican las mismas divisiones, siendo el VII Comando Aéreo Regional (COMAR) responsable de la mayor área de la Amazonia, mientras que el I COMAR abarca los estados de Pará y Amapá, y el VI COMAR el estado de Mato Grosso. En la Marina, por su parte, el 9.º Distrito Naval (DN) abarca la mayor parte de los estados amazónicos, mientras que Pará y Amapá están en el 4.º DN y Mato Grosso en el 6.º DN. Destaca también que, a pesar de estas divisiones de mando, las Fuerzas Armadas trabajan bien juntas en la región, consiguiendo realizar operaciones en conjunto. No solo en los ejercicios militares, sino también en la reciente Operación Acogida y en la Operación Ágata, de lucha contra la delincuencia, especialmente contra el narcotráfico y la minería ilegal, en la Amazonia.Cómo combatir los problemas de la Amazonia Para defender las fronteras brasileñas, las Fuerzas Armadas cuentan con equipos y tecnologías desarrollados específicamente para esta faceta de la guerra, como el vehículo blindado a rueda de transporte de tropa anfibio Guaraní, que soporta hasta 11 tripulantes, el automóvil blindado Cascavel y el vehículo blindado Guaicuru. Cazas brasileños: conoce a los Super Tucanos de Embraer Además de este equipamiento, la FAB cuenta con el Super Tucano, un caza brasileño desarrollado por Embraer para atender a las exigencias del escenario amazónico, es decir, para operar en selva cerrada, bajo diferentes condiciones climáticas, como lluvias torrenciales y altas temperaturas, en diferentes horas del día y condiciones de iluminación, con gran autonomía de combustible y radio de acción, y poder operar sin mucha infraestructura de apoyo, como largas pistas de aterrizaje. El modelo introducido en 2004, también conocido como A-29, es un turbohélice con aviónica avanzada capaz de alcanzar una velocidad de crucero de 520 km/h, y también está equipado con diferentes conjuntos de bombas, misiles y cohetes. Además tiene dos ametralladoras de 12,7x99 mm, el mismo estándar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El modelo también cuenta con variantes para uno o dos pilotos, un sensor de infrarrojos, un sistema de navegación GPS, un sistema generador de oxígeno y comunicaciones cifradas. La aeronave, utilizada como apoyo de fuego cercano para las tropas de infantería, ya ha demostrado ser extremadamente capaz, señala Franchi, habiendo sido ampliamente utilizado en Afganistán antes de que los talibanes lo retomaran.Tropas entrenadas para el combate en el Amazonas A pesar de toda esta maquinaria especial, "en la selva no puedes mover columnas de blindados, como mucho tienes que tener unos cuantos para cerrar una carretera". Ambos expertos subrayan la importancia de contar con tropas entrenadas específicamente para este escenario. Y Brasil se destaca en este sentido, informan. Es el caso de los Batallones de Infantería de Selva, que son entrenados precisamente para operar en este ambiente de selva cerrada. Estas tropas de infantería también cuentan con divisiones especiales, como el 1.º Batallón, que es aeromóvil. Como se desplaza en helicópteros, puede desplegarse con extrema rapidez en diferentes partes de la Amazonia. También está el 23.º, destacado en Marabá, que también tiene despliegue rápido, pero esta vez en asociación con la Fuerza Aérea. Otro destacamento muy específico en la región es el Batallón Fluvial de Infantería de Marina, tropas especializadas para actuar en diferentes situaciones de combate anfibio.¿Dónde se imparte el curso de guerra en la selva? Uno de los puntos fuertes de las Fuerzas Armadas brasileñas es el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva (CIGS), "considerado internacionalmente el mejor del mundo en la enseñanza de combate en la selva", subraya Gomes. "Se considera un curso muy difícil y que no acepta muchos militares cada año", explica. "Es como un curso de postgrado", agrega.Aun así, el CIGS tiene grandes diferencias con las escuelas de selva de los países vecinos: la institución brasileña no solo forma soldados especializados, subraya Franchi, sino también instructores. Otra gran diferencia, exclusiva del CIGS, son los distintos niveles de enseñanza. A diferencia de otras escuelas de guerra, como la de la Legión Francesa en la Guayana Francesa, en el curso del CIGS también se enseña planificación de operaciones, dice Franchi. Esto hace que el Centro de Entrenamiento para la Guerra en la Jungla sea único en el mundo, y un centro de referencia para militares de todo el planeta. El CIGS acoge incluso a otros ejércitos en sus cursos, no solo de naciones vecinas, sino también de países africanos. "Hoy entrenamos a tropas de la ONU en la selva del Congo, por ejemplo", añade Franchi. Armamento personal En entornos muy húmedos y desérticos, el armamento personal a menudo puede atascarse, dejar de funcionar durante el combate o cuando el soldado lo necesita. Se trata de una preocupación recurrente, afirma Gomes. Para el analista, la empresa estatal Imbel tiene un papel fundamental en la creación de equipos y armas específicos para la región húmeda del Amazonas.¿Qué ejército es mejor en la selva? Tradicionalmente, la región amazónica se encuentra a cierta distancia del resto del país y de otros centros urbanos, con pocas carreteras y autopistas que conecten la región, dependiendo más de las redes fluviales. A primera vista, esto podría apuntar a posibles problemas logísticos en caso de enfrentamiento en la región. Pero no es así, argumenta Franchi, que recuerda la existencia de Manaos y su centro industrial. "Cuando vas a Manaos, tienes una base naval, una base aérea, el comando militar del Amazonas, una serie de unidades logísticas del ejército allí, y también tienes el polígono industrial de Manaos y una refinería", plantea.Hay 2,7 millones de habitantes en una zona con mucha capacidad industrial, que puede suministrar diversos artículos "desde electrónica hasta grasa, aceite y combustible". La ciudad tiene además una posición estratégica, ubicada en el centro del Estado, lejos de las fronteras, y mientras el río Amazonas puede ocuparse del movimiento horizontal de estos productos, la BR-174 y la BR-319 pueden ocuparse de este transporte vertical.¿Está preparado Brasil para un enfrentamiento en la Amazonia? Brasil tiene un Ejército, una Fuerza Aérea y una Marina mayores y mejor preparados para el escenario amazónico que todos sus vecinos, según han señalado los expertos. Sin embargo, si de lo que se trata es de una posible invasión por parte de una fuerza militar superior, la cuestión debe mirarse desde otro ángulo. "Es una cuestión de cómo se librará la guerra", sostiene Franchi. "Cuando estudiamos la guerra, históricamente hay ejércitos mucho más fuertes que sufren derrotas. Por dos razones, una porque, tácticamente, el enemigo se negó a enfrentarse a ellos en combate abierto convencional, y la otra porque, en realidad, lo que gana la guerra es un país, lo que gana la guerra es la cuestión política, son los objetivos políticos que hay detrás, los que construyes y pones como objetivos de la fuerza allí, y no solo en el campo de batalla", indica. En este contexto, el CIGS tiene una frase conocida por sus graduados: "La selva no es del más fuerte, sino del sobrio, hábil y resistente". Franchi explica que en la doctrina de disuasión del Ejército brasileño, su objetivo es la resistencia en una guerra de desgaste contra una fuerza mayor. "Puedes incluso intentar entrar, pero el precio que pagarás por quedarte aquí, por intentar permanecer aquí, será muy caro", afirma. "Alguien de fuera [tendrá dificultades con] la logística de entrar en un país así, [porque] requiere muchas cosas. Más aún porque no tendrás un puerto de la Unión Europea al lado, por ejemplo", concluye.

