El discurso anual del presidente ruso Vladimir Putin reafirmó su liderazgo mundial. Conversamos con Jorge Elbaum, sociólogo y doctor en ciencias económicas, y... 14.12.2023, Sputnik Mundo

"Rusia reclama un orden internacional estratégicamente más justo" El discurso anual del presidente ruso Vladimir Putin reafirmó su liderazgo mundial. Conversamos con Jorge Elbaum, sociólogo y doctor en ciencias económicas, y con Alberto Hutschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales.

En su discurso anual, el presidente de Rusia, Vladimir Putin centró gran parte de su oratoria en el nuevo orden mundial.También se refirió a temas como el conflicto en Ucrania, el conflicto palestino-israelí, el relacionamiento de Moscú con EEUU y con la Unión Europea, y la economía nacional, entre otros temas destacados."Putin se comporta no solo como presidente de la Federación Rusa sino como un líder global, en épocas en donde está en crisis el neoliberalismo impuesto por EEUU desde la década de 1980", dijo a Telescopio el analista político argentino, Jorge Elbaum, sociólogo y doctor en ciencias económicas."El discurso está ubicado en diferenciar al sur global, y específicamente a los BRICS, de esta intentona desarrollada inicialmente en Ucrania y que también tiene su expresión bélica y brutal en el cercano Oriente", reflexionó Elbaum.Putin habló además de la alianza militar atlántica (OTAN) y de su deseo de avanzar hacia las fronteras de Rusia, sin medir daños ni consecuencias. El mandatario además indicó que una de las causas de la tragedia en Ucrania es el derrocamiento del entonces presidente del país Víctor Yanukóvich (2014) a pesar de los acuerdos con la oposición bajo la garantía de los países europeos.En Telescopio también consultamos al analista político argentino Alberto Hutschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales."Fue un discurso honesto, sobre todo cuando Putin habló de los problemas relativos a la construcción de un nuevo orden mundial. El tema se relaciona con los desarreglos geopolíticos en las zonas adyacentes de Rusia", dijo el entrevistado."Lo que queda del orden mundial construido después de la Segunda Guerra Mundial ya no responde a las realidades del mundo de hoy", agregó.Putin calificó de "catástrofe" el conflicto en la Franja de Gaza con la operación militar de Israel contra el movimiento palestino Hamás. A su vez, el jefe de Estado destacó el papel de su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para alcanzar una solución.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

