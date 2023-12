https://sputniknews.lat/20231214/zelenski-en-riesgo-ya-se-dieron-cuenta-que-podria-estar-interesado-solo-en-mantener-el-poder-1146576311.html

Zelenski en riesgo: "Ya se dieron cuenta que podría estar interesado solo en mantener el poder"

Zelenski en riesgo: "Ya se dieron cuenta que podría estar interesado solo en mantener el poder"

Las encuestas de opinión muestran el deterioro de Zelenski entre la población ucraniana, mientras las autoridades occidentales debaten el reemplazo del líder... 14.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-14T23:45+0000

2023-12-14T23:45+0000

2023-12-14T23:45+0000

internacional

volodímir zelenski

ucrania

occidente

fuerzas armadas de ucrania

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0e/1146579445_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4523d253167c7baa390dc00fb53e87f.jpg

Tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana y un fallido viaje a Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se enfrenta a dificultades para permanecer en el poder. El 11 de diciembre, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) informó que las autoridades de Occidente ya debaten un posible sustituto del líder ucraniano. Entre los nombres propuestos por las autoridades occidentales, según información de la inteligencia rusa, se encuentran el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR, en sus siglas ucranianas), Kirill Budanov, y el El jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak. Una reciente encuesta de opinión publicada por The Economist muestra que Zelenski, celebrado en Occidente como unificador de la nación ucraniana frente al esfuerzo bélico, sólo cuenta con el 32% del apoyo popular. Otras figuras relevantes gozan de una gran ventaja sobre Zelenski, como el jefe de las Fuerzas Armadas Zaluzhni, que tiene un 70% de confianza, y el jefe de la Dirección General de Inteligencia del país, Budanov, con un 45%.Sin embargo, la desventaja en las encuestas de opinión pública puede no representar una amenaza inminente para Zelenski, que se opone a la celebración de elecciones presidenciales, previstas para marzo de 2024. Según el presidente ucraniano, el país no debería celebrar elecciones mientras esté bajo la ley marcial."No creo que sea apropiado celebrar elecciones en este momento", dijo Zelenski a principios de noviembre en un anuncio a la población. "Necesitamos reconocer que ahora es el momento de la defensa y la batalla".A decir de la estudiante de doctorado en Relaciones Internacionales del Programa de Posgrado San Tiago Dantas (PUC-SP/Unesp/Unicamp), Nathana Garcez Portugal, miembros de la clase política ucraniana sospechan que los motivos de Zelenski para posponer las elecciones son otros.Por su parte, la magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), Giovana Branco, cuestiona la imposibilidad de realizar elecciones en tiempos de guerra, utilizando ejemplos históricos."A pesar del argumento de que las elecciones en tiempos de guerra son difíciles, tenemos ejemplos de gobiernos que celebraron comicios de forma segura en estas condiciones", dijo Branco. "No sería necesariamente algo imposible de lograr (...), pero Zelenski no parece abierto a esa posibilidad".Las elecciones que marcaron la historia de Occidente, como la derrota de Winston Churchill en el Reino Unido ante sus oponentes del Partido Laborista en 1945, se celebraron durante conflictos militares a gran escala. Estados Unidos, principal aliado de Zelenski, reeligió a Abraham Lincoln en 1864, en medio de la grave Guerra Civil estadounidense.La oposición de Zelenski a la celebración de nuevas elecciones es una de las razones por las que su liderazgo ha sido cada vez más criticado internamente. A principios de diciembre, el alcalde de Kiev, el exboxeador Vitali Klichko, acusó al presidente de su país de autoritarismo durante una entrevista con el periódico alemán Der Spiegel.De hecho, las medidas impuestas por Zelensky de forma autocrática, como el cierre de los tres principales canales de televisión del país, datan de 2021, es decir, antes de que se agravara el conflicto con Rusia. En su momento, la medida fue criticada por el entonces portavoz de la Unión Europea, Josep Borrell, quien la catalogó como una restricción a la libertad de prensa en el país.La decisión adoptada en marzo de 2022 de prohibir 11 partidos políticos, incluido el principal partido de oposición ucraniano, la Plataforma de Oposición por la Vida, tampoco carecía de precedentes en la historia reciente de Ucrania. En 2015, todos los partidos de izquierda que utilizaban símbolos asociados con el comunismo o la Unión Soviética fueron prohibidos. Fractura en las élitesEl declive de la autoridad interna de Volodímir Zelenski es también resultado de una fractura entre las élites gobernantes del país. La reciente entrevista del comandante de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni, con The Economist expuso diferentes puntos de vista entre los altos mandos ucranianos sobre la dirección del conflicto con Rusia.Para Portugal, "lo que estamos viendo hoy es la etapa más reciente de un proceso de erosión entre el ala presidencial y las elites ucranianas".La visión pesimista de Zaluzhny sobre la realidad en el frente contrasta con la estrategia de comunicación de Zelenski, que expresa una visión optimista de la dirección del conflicto. Según el periódico británico Financial Times, la disparidad entre la visión de "lentes color de rosa" de Zelenski y las dificultades en el campo de batalla contribuyen a deteriorar la confianza de la población en el presidente ucraniano. ¿Zelenski no sabe negociar?Las graves dificultades que enfrenta Ucrania para mantener su posición en el frente llevan a muchos ucranianos y occidentales a sugerir la necesidad de negociaciones con Rusia. Sin embargo, la figura de Zelenski, directamente asociada a una Ucrania reacia al diálogo, podría resultar incompatible con el inicio del proceso de paz. "Zelenski adoptó una posición irreductible en relación con las negociaciones con Rusia. Pero a medida que este conflicto comienza a tomar horizontes temporales más largos, a medida que Ucrania pierde su apoyo militar y financiero (...), el momento de las negociaciones ciertamente se acerca cada vez más" , dijo Branco.Para ella, el proceso de negociación presupone concesiones por ambas partes, algo que Zelenski no está dispuesto a hacer.Posponer las negociaciones ya ha resultado ser una desventaja para Kiev. Según la revista Foreign Affairs, Moscú y Ucrania estaban un paso más cerca de firmar un acuerdo integral en abril de 2022. La intervención de autoridades occidentales, como el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, interrumpió las negociaciones. Desde entonces, el país eslavo ha perdido importantes batallas y hoy no controla alrededor del 20% del territorio que le fue concedido tras la caída de la Unión Soviética.Nathana Portugal recuerda que una posible sustitución de Zelenski no garantizaría por sí sola el inicio del proceso de paz.Las Fuerzas Armadas de Ucrania iniciaron una contraofensiva el 4 de junio de 2023. Después de tres meses, el presidente ruso, Vladímir Putin, consideró el ataque un "fracaso". El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró que las Fuerzas Armadas de Ucrania no lograron sus objetivos en ninguna zona del frente. A principios de diciembre, el Ministro de Defensa ruso declaró que durante los seis meses de la contraofensiva, las bajas de Kiev ascendieron a 125.000 personas y alrededor de 16.000 armas y material militar.

https://sputniknews.lat/20231002/sera-la-corrupcion-el-factor-que-dejara-a-ucrania-sin-ayuda-occidental--1144319873.html

https://sputniknews.lat/20231214/zelenski-volvio-a-eeuu-para-pedir-ayuda-pero-ahora-tuvo-una-recepcion-mas-fria-1146546162.html

https://sputniknews.lat/20231213/zelenski-pide-mas-dinero-a-eeuu-pero-ucrania-no-tiene-nada-con-que-negociar-1146538828.html

https://sputniknews.lat/20231128/ucrania-perderia-mas-territorio-por-negarse-a-mantener-negociaciones-de-paz-con-rusia-1146086076.html

ucrania

occidente

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, ucrania, occidente, fuerzas armadas de ucrania, eeuu