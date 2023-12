https://sputniknews.lat/20231215/ex-analista-del-pentagono-el-proyecto-ucrania-de-eeuu-esta-condenado-al-fracaso-1146615435.html

Ex analista del Pentágono: el "proyecto Ucrania" de EEUU está condenado al fracaso

El "proyecto Ucrania está condenado" y Kiev "ha perdido" dijo, a Sputnik el exanalista senior de políticas de seguridad en la Oficina del Secretario de Defensa, Michael Maloof. La tan anunciada contraofensiva de Ucrania resultó ser un fracaso total, a pesar de la enorme ayuda militar que Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han repartido, los principales medios de comunicación han dejado de hablar de los supuestos "éxitos" de Zelenski y han permanecido prácticamente en silencio. Así, dadas las abiertas confesiones de que la contraofensiva de Kiev fue un desastre, la "fatiga de Ucrania" está ganando terreno tanto en Estados Unidos como en Europa. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas rusas han adoptado una posición ofensiva en la zona de operaciones militares especiales y avanzan a lo largo de toda la línea de contacto, como destacó el presidente Vladímir Putin durante su conferencia anual de prensa el 14 de diciembre.El Ejército de Ucrania, según Maloof, había carecido gravemente de un elemento en particular desde el principio: el poder aéreo. "No tenían el poder aéreo para hacer frente a las trampas para tanques, las minas que los rusos acumularon con el tiempo. Y derivó en una guerra de trincheras", afirmó.En cuanto a los países occidentales, en su frenesí por alimentar el conflicto indirecto de la OTAN contra Rusia en Ucrania, terminaron enfrentándose al agotamiento de sus reservas de armas y municiones. "Ni Estados Unidos ni los europeos tienen siquiera las reservas para emprender un conflicto... Estamos tan agotados en este momento que ni siquiera podríamos luchar en un frente único", dijo Maloof.Sobre las conversaciones de Occidente para "ayudar a los ucranianos a desarrollar sus propias capacidades de producción militar local", el analista senior retirado las descartó y las tildó como "tontas". Asimismo, recordó que Rusia advirtió recientemente que si Ucrania comenzara a fabricar estas armas en su territorio, dichas instalaciones serían consideradas un objetivo legítimo."Bueno, eso también se aplica a los F-16 que ellos [Kiev] esperan y rezan para conseguir”, enfatizó Maloof, y continuó:Por supuesto, al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se le había ofrecido la oportunidad de llegar a un acuerdo negociado, pero el entonces Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y otros líderes occidentales, lo presionaron para que rechazara los generosos términos de Rusia con la promesa de más armas.El presidente ucraniano Zelenski fracasó estrepitosamente en su último esfuerzo por conseguir un paquete de financiación por valor de más de 60.000 millones de dólares de parte de los legisladores estadounidenses.Moscú ha indicado que está dispuesto a sentarse y conversar, mencionó el analista político, pero tendría que haber concesiones. No obstante, en opinión de Maloof, incluso si Zelenski mostrara alguna inclinación a sentarse a negociar, cualquier oponente en Kiev podría sacarlo de la ecuación, es decir, matarlo.En Estados Unidos, cada vez más personas en el Capitolio parecen estar hartas de la narrativa de Ucrania y se dan cuenta de la inutilidad de "tirar más dinero a esto", dijo.En cuanto a los europeos, cuyos países se están recuperando del impacto de las sanciones contra Rusia, deberían "actuar juntos, poner nuevamente en marcha sus industrias y recuperar su calidad de vida. De todos modos, tomará al menos una generación", sugirió Maloof.Sin embargo, tal como están las cosas actualmente dentro de la Administración Biden, parece que "no hay un final" con respecto a la conflagración de Ucrania.Los neoconservadores dentro de cualquier partido, demócrata o republicano, que impulsan esta agenda y esta rusofobia "tienen que tener enemigos, quieren impulsar la democracia estadounidense, incluso en la punta de un arma... Y está mal, y nos ha llevado a donde estamos, tan encerrados ahora", concluyó Maloof.

