Gobierno argentino, duro contra manifestantes: "Bullrich está más desapegada a la ley que antes"

Gobierno argentino, duro contra manifestantes: "Bullrich está más desapegada a la ley que antes"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó un protocolo de orden público, con el que pretende contener la protesta social durante la nueva gestión, que... 15.12.2023, Sputnik Mundo

El Gobierno de Javier Milei avanza con medidas durante su primera semana de gestión. Este miércoles, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comunicó un nuevo protocolo de orden público, que tiene como principal objetivo evitar los cortes de calle y que haya niños durante las protestas.“Esto es ilegal e inconstitucional, porque viola principios constitucionales básicos como la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica. Bullrich viene recargada y más desapegada a la ley que durante su gestión anterior, cuando creó un montón de protocolos pseudolegales que nosotros derogamos”, dijo a Cara o Ceca Sabina Frederic, exministra de Seguridad (2019-2021).Por otro lado, el flamante ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se van a quitar los subsidios al transporte que, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, tiene un valor de apenas 50 pesos, lo cual contrasta con el precio de otras localidades.De todas maneras, la suba brusca del boleto podría afectar gravemente en el bolsillo a los trabajadores que se movilizan todos los días para realizar sus tareas y profundizar aún más la crisis económica en esos sectores.“El subsidio en el mundo es habitual, porque dinamiza la economía. Les permite a los trabajadores trasladarse de manera accesible. El aumento implicaría una tarifa de 790 pesos y podría seguir subiendo”, sostuvo Diego Giuliani, exministro de Transporte del gobierno saliente.El exministro reconoció el atraso de las tarifas, pero afirmó que hay que contener a quienes tienen menos poder adquisitivo. “La forma de resolver esto es a través de la tarjeta SUBE [de pago del transporte], subsidiando a las personas que necesitan y no a todos. Para eso, hay que extender el sistema a todo el país, que es lo que impulsamos en nuestra gestión”.¿Aprobará Chile la nueva Constitución?Este domingo, el pueblo chileno irá a las urnas y concluirá el segundo proceso constitucional consecutivo. A diferencia del intento fallido anterior, este estuvo conducido por la derecha del país, por lo que, muchos que originalmente se ilusionaban con la idea de un nuevo texto, hoy rechazan este proyecto.“El texto tiene sus trampas: exige que las AFP [administradoras de jubilaciones] serán obligatorias por los próximos 50 años. También propicia que el Estado condene el aborto”, detalló.“Creo que no debemos seguir en un proceso constituyente si esto fracasa. El país tiene una clase política que no sabe conducir y no hay mayorías suficientes para aprobar los cambios”, concluyó.

