La ofensiva de seducción del presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha fracasado, ya que los congresistas estadounidenses se disponen a marcharse de vacaciones de invierno sin aprobar el paquete de 61.000 millones de dólares de Biden para Kiev.Aunque el Senado, controlado por los demócratas, ha retrasado el receso vacacional para desbloquear la ayuda, la Cámara de Representantes no da señales de volver para aprobarla en el pleno del Congreso.La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) el 14 de diciembre. El proyecto de ley prorrogaba la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania hasta finales de 2026, autorizando 300 millones de dólares para Kiev en el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2024, así como en el siguiente. Aún así, los medios de comunicación estadounidenses admiten que es sólo una gota de agua en el cubo si se compara con los 61.000 millones de dólares solicitados por Biden.Tanto los votantes estadounidenses como los miembros del Congreso se han mostrado escépticos a la hora de canalizar más dinero hacia Ucrania. Casi el 50% de los votantes estadounidenses cree que Washington está gastando "demasiado" en ayuda militar y financiera para Ucrania, según la última encuesta mensual de FT-Michigan Ross. Este sentimiento se explica en gran medida por la aplastante derrota de Kiev durante la contraofensiva del verano.Mientras tanto, los funcionarios de Kiev se comportan como si fueran absolutamente ajenos a la problemática tendencia. A principios de este mes, el Ministerio de Defensa ucraniano entregó a sus homólogos estadounidenses una "lista de armamento para satisfacer las necesidades de las fuerzas de defensa de Ucrania".Además de proyectiles de artillería, cazas F-16, aviones no tripulados y misiles, la lista incluía cazas F-18 Hornet, helicópteros de ataque Boeing Apache, helicópteros Lockheed Martin Black Hawk e incluso el sistema de defensa aérea Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), entre otras armas de primera categoría.Según Ritter, no hay ninguna posibilidad de que Ucrania llegue a ver nada de esa lista de deseos, con la excepción quizás de un puñado de viejos cazas F-16 y una fracción de la munición de artillería que han solicitado.El ex oficial de inteligencia de los Marines explicó que proporcionar armamento sofisticado a Kiev es tirar el dinero y la capacidad a los ojos de Washington. Además, según Ritter, que Rusia derribara cazas F-18 o THAAD crearía un mal precedente, por no hablar del desafío para la seguridad que supondría que tecnologías estadounidenses cayeran en manos del ejército ruso.Mientras tanto, a medida que disminuye la ayuda militar occidental a Ucrania, Kiev no tiene prácticamente ninguna posibilidad de resistir una posible ofensiva rusa en 2024, opina Ritter. Para complicar aún más las cosas, Ucrania perdió más de 125.000 soldados durante los seis meses de la fracasada contraofensiva de Kiev, según el Ministerio de Defensa ruso.Actualmente, el ejército ruso está mejorando constantemente sus posiciones a lo largo de toda la línea de contacto, de casi 2.000 km de longitud, en la zona de operaciones militares especiales, como reveló el jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, durante su rueda de prensa anual.El destino del Ejército ucraniano está sellado, ya que no puede permitirse el lujo de una pausa operativa para recuperar el aliento, según el antiguo inspector de armamento de la ONU.

