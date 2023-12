https://sputniknews.lat/20231216/el-epicentro-de-las-transformaciones-globales-es-el-espacio-euroasiatico-1146628774.html

"El epicentro de las transformaciones globales es el espacio euroasiático"

"El epicentro de las transformaciones globales es el espacio euroasiático"

En el marco de los cambios en el orden internacional debido a la intensificación de los conflictos, el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein dialogó... 16.12.2023

GPS Internacional Español

En la actualidad, hay un gran número de países que hacen esfuerzos por construir un mundo multipolar, entre ellos varios países de América Latina, África y el espacio euroasiático. En este sentido, "este proceso encuentra su punto de inflexión en la pandemia, porque fue un momento en que el mundo tuvo la oportunidad de ponerse de acuerdo para combatir a un enemigo común, pero no pudo", dijo. Ello fue así porque "primó la lógica del capital por encima de la salvaguarda de la vida humana", sostuvo.En este sentido, "la pandemia desnudó al capitalismo y mostró la incapacidad de este sistema para dar solución a los problemas de la humanidad, al tiempo que abrió un nuevo período en la historia reciente", explicó. A ello se le suma las implicaciones del conflicto en Ucrania, "mediante el cual occidente intentó derrotar a Rusia en el terreno militar, pero eso no fue posible", señaló. Ante ello, "la economía rusa resistió y el país ha sido capaz de resistir las sanciones", expresó el analista.Nuevas alianzas desafían a una hegemonía occidental en decliveEntre las consecuencias de este momento geopolítico "se destaca la creación de una nueva red de alianzas y organizaciones que se esparcen por el espacio euroasiático y que está poniendo en entredicho la hegemonía que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se sostenía en el Atlántico Norte", expresó. En este contexto, "estamos ante la necesidad de un sistema internacional que ponga en el centro de su quehacer al ser humano y la existencia de la vida en el planeta", concluyó.Netanyahu pierde credibilidad internacionalEl conflicto en Gaza "desata las críticas de la comunidad internacional hacia el Gobierno de Benjamin Netanyahu", dijo a Sputnik el historiador italiano Alessandro Pagani.Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron a bombear agua de mar en un conjunto de túneles del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza, lo cual, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, podría llevar varias semanas. Esta medida implica un agravamiento del conflicto, "lo cual genera preocupación sobre la estabilidad de todo el Medio Oriente", indicó Pagani. Ello "no es sólo por parte de los opositores tradicionales al sionismo, sino también de las élites occidentales", señaló.Sobre ello, "han crecido las críticas de la comunidad internacional hacia el Gobierno de Benjamin Netanyahu por la magnitud de la ofensiva militar sobre el territorio gazatí", indicó el historiador. En este marco, "luego de la reciente reunión bilateral entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, este último puso de relieve la gravedad de la situación, demostrando cómo la crisis de Gaza puede poner en riesgo a la seguridad global", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

