"Ningún país ha creado nada parecido": las potentes armas que harán que "Rusia se sienta segura"

16.12.2023

El Almirante Kasatonov se unió a la Flota del Norte de Rusia en julio de 2020, convirtiéndose en la segunda fragata de la serie del Proyecto 22350 en entrar en servicio.Durante su visita a Severodvinsk el pasado 11 de diciembre, Putin inspeccionó la avanzada estación de navegación digitalizada del buque de guerra, que transmite información recopilada por una serie de sensores sobre las condiciones y las posibles amenazas en la superficie, bajo el agua y en el aire. Los marineros dijeron al presidente que los modernos sistemas del buque hacen más fácil su control, y que su estación de navegación "facilita la toma de decisiones al capitán del buque y le ayuda a navegar más rápidamente".Putin fue informado de que el Almirante Kasatonov puede ir armado con hasta 16 misiles lanzados verticalmente (incluidos los misiles antibuque Kalibr, Oniks y Zircon y los nuevos misiles antisubmarinos Otvet). Rusia tiene previsto construir un total de diez cruceros de superficie portadores de misiles hipersónicos.El comandante en jefe de la Armada rusa, Nikolai Evmenov, acompañó al presidente ruso durante su visita a Severodvinsk, mostrándole los silos desde donde se lanzan los Zircon.Junto con su visita a bordo del Almirante Kasatonov, Putin participó en una ceremonia de izado de bandera del Emperador Alejandro III y del Krasnoyarsk. El primero es un submarino nuclear armado con misiles balísticos Borei-A que puede transportar hasta 16 de los nuevos misiles balísticos rusos lanzados desde submarinos Bulava. El segundo es un submarino nuclear de misiles de crucero de la clase Yasen-M que puede transportar los ya mencionados misiles de crucero antibuque Oniks y antibuque, antisubmarino y de ataque terrestre Kalibr.Los Zircon que porta el Almirante Kasatonov son sólo uno de una serie de sistemas de misiles rusos únicos sin análogos en el mundo que Rusia desarrolló en los últimos años, y que ayudan a mantener al país a salvo de una agresión enemiga a gran escala, afirmó a Sputnik el historiador militar, comentarista y especialista en misiles y defensa antiaérea Yuri Knutov.Entre otros se encuentra el misil hipersónico lanzado desde el aire Kinzhal, "con cuya ayuda fueron destruidos en dos ocasiones los cuarteles generales del ejército ucraniano y de los países de la OTAN en territorio de Ucrania", dijo Knutov. "Además, con la ayuda de los misiles Kinzhal fue inutilizado un sistema de misiles Patriot, parte del cual fue destruido y otra parte requirió reparaciones importantes".Junto con el Zircon, Knutov mencionó la plataforma planeadora hipersónica Avangard o el nuevo Sarmat, y puede acelerar a velocidades sin precedentes de hasta Mach 27 (más de 33.300 km/hora) y maniobrar en vuelo, como un nuevo desarrollo significativo."El Avangard está prácticamente cubierto de plasma [durante el vuelo, ed.] y el plasma absorbe los rayos electromagnéticos, lo que hace que el vehículo hipersónico sea invisible a los radares. Gracias a su elevada energía cinética, el Avangard hipersónico puede destruir objetivos sin necesidad de utilizar armas nucleares. Se trata de una herramienta única, y hasta la fecha ningún otro país del mundo ha creado nada parecido", declaró Knutov."También tenemos el avión no tripulado submarino de propulsión nuclear conocido como Poseidón, que ha aterrorizado a muchos expertos militares, sobre todo en el Reino Unido y Estados Unidos. Este aparato es capaz de recorrer varios miles de kilómetros y, en la etapa final de su viaje, se desplaza a velocidades muy elevadas, una capacidad que ha desconcertado a muchos ingenieros de diseño, ya que bajo el agua existe un nivel de resistencia bastante alto. Además, el artefacto es capaz de transportar una potente carga nuclear que no sólo puede destruir un grupo de portaaviones enemigos, sino provocar una ola de tsunami capaz de arrasar instalaciones portuarias e incluso ciudades enteras", señaló el analista.También está el Burevestnik, el misil de crucero de propulsión nuclear que Rusia probó con éxito en octubre.El ICBM Sarmat es otra potente amenaza, ya que su corta fase de impulso no sólo dificulta su seguimiento por satélites y sensores infrarrojos, sino que también es difícil de interceptar por los misiles interceptores Aegis de Estados Unidos.En medio de décadas de invasión por parte de la OTAN, amenazas de desplegar armas ofensivas de misiles cerca de las fronteras rusas y esfuerzos de EEUU para crear defensas antimisiles que inutilicen la respuesta estratégica rusa, los nuevos armamentos estratégicos desarrollados por los ingenieros militares rusos en los últimos años están diseñados para dotar al país de la capacidad de enfrentarse a amenazas del tipo más grave.Y lo que es más importante, están destinados a obligar a los planificadores militares del Pentágono a reconsiderar planes descabellados como el "Ataque Global Inmediato", una visión que implica la decapitación de la cúpula civil y militar de Rusia y la neutralización de su potencial nuclear mediante misiles de crucero convencionales lanzados en masa.Capacidades convencionalesTambién en el campo de las armas convencionales la guerra por poderes alimentada por la OTAN en Ucrania ha demostrado las capacidades únicas de algunas armas rusas y las debilidades de sus homólogas del bloque occidental. Ya se trate del misil antiblindaje lanzado desde el aire Light Multipurpose Guided Rocket o del aterrador sistema lanzallamas termobárico TOS-1A, algunos sistemas de armas rusos sencillamente no tienen análogos. Otros, como el T-90 e incluso los modernizados tanques T-72, han demostrado ser más que un rival para los blindados pesados occidentales, de los que la OTAN presumió durante mucho tiempo que podrían acabar fácilmente con los tanques soviéticos y rusos.En el aire, señaló Knutov, el avión Sukhoi Su-57 de quinta generación y el avión no tripulado pesado furtivo S-70 Okhotnik pueden estar convirtiéndose en una plataforma armamentística sin análogos en ningún otro lugar del mundo."El Su-57 ha sido operado en Ucrania, utilizado contra diversos objetivos, destruyendo defensas aéreas y otros objetivos importantes, sin ser detectado por los sistemas de radar ucranianos ni por los medios de los países de la OTAN", afirmó el observador.El secreto del éxito rusoA la pregunta de por qué los países de la OTAN han sido incapaces de igualar el ingenio militar de Rusia, especialmente en armamento de misiles, a pesar de contar con presupuestos militares decenas de veces superiores, Knutov respondió que se debe a la confianza de Rusia en la aparentemente inagotable "escuela soviética" de pensamiento en ingeniería."Esto también se asoció al desarrollo de la industria espacial y la cohetería. Teniendo en cuenta el gran tamaño de nuestro país, necesitábamos desarrollar defensas antiaéreas y antimisiles que requerían el conocimiento de ciertas características y conocimientos técnicos. Por eso, esta escuela soviética, que se ha conservado en nuestro país y se está desarrollando, nos ha permitido adelantarnos en lo que respecta a las armas hipersónicas", afirmó el experto.

