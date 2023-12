https://sputniknews.lat/20231217/zelenski-esta-en-apuros-ucrania-es-un-cordero-del-sacrificio-para-los-intereses-de-eeuu-1146631280.html

"Zelenski está en apuros": Ucrania es "un cordero del sacrificio" para los intereses de EEUU

"Zelenski está en apuros": Ucrania es "un cordero del sacrificio" para los intereses de EEUU

EEUU y la OTAN "prolongan el conflicto ucraniano" al permitir que Ucrania sea "un cordero del sacrificio" para los intereses de la política estadounidense... 17.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-17T12:06+0000

2023-12-17T12:06+0000

2023-12-17T12:06+0000

ucrania

volodímir zelenski

💬 opinión y análisis

eeuu

defensa

📰 suministro de armas a ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/10/1146632443_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f42d759bf904dd821a5c90acb92883ce.jpg

El 15 de diciembre, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, impidió que la Unión Europea aprobara un paquete de ayuda de 50.000 millones de euros (unos 54,7 millones de dólares) para Kiev, aunque permitió que siguiera adelante una votación para abrir las negociaciones de adhesión de Ucrania al bloque. Sus palabras llegan después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, fracasara en su intento de convencer a los legisladores de Washington para que aprobaran un paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares promovido por el mandatario estadounidense, Joe Biden.El escritor y profesor de Historia Global e Historia de Asia Oriental en la Universidad de Nuevo México Kenneth Hammond afirmó al respecto a Sputnik que el fracaso en conseguir ayuda significa que "Zelenski está en apuros", y que "(el tema de) Ucrania no va de la manera que (...) los líderes políticos de Europa Occidental y Estados Unidos habían estado hablando cuando todo esto empezó hace un par de años".No está venciendo en el conflicto, mientras que Washington y la OTAN simplemente están tratando de prolongar el conflicto ucraniano el mayor tiempo posible en un intento de debilitar a Rusia en la escena mundial, argumentó Hammond.En sus palabras, "lo que hacen es alargar [el conflicto], permitiendo que Ucrania sea un cordero del sacrificio para los intereses de la política estadounidense".Hammond señaló también que el material militar enviado por EEUU y la OTAN nunca iba a ser suficiente para derrotar a Rusia. "[EEUU] no está proporcionando el tipo de ayuda que ellos [Ucrania] están pidiendo, suplicando. Esto no significa que una mayor asistencia al régimen de Zelenski vaya a resolver nada, porque creo que es poco probable que de alguna manera Ucrania vaya a levantarse y derrotar a las capacidades militares rusas", planteó. En su opinión, "es un mensaje bastante directo: solo queremos alargar esto todo lo que sea posible". "Mientras Ucrania pueda seguir sufriendo, vamos a utilizarlo en beneficio de los intereses estadounidenses y de Europa Occidental", concluyó el escritor.

https://sputniknews.lat/20231214/los-funcionarios-de-la-ue-califican-a-ucrania-como-agujero-negro-1146554618.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, volodímir zelenski, 💬 opinión y análisis, eeuu, 📰 suministro de armas a ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto