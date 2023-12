https://sputniknews.lat/20231218/dos-meses-pronostican-cuanto-tiempo-podria-sobrevivir-ucrania-sin-el-dinero-adicional-extranjero-1146688798.html

Dos meses: pronostican cuánto tiempo podría sobrevivir Ucrania sin el dinero adicional extranjero

Dos meses: pronostican cuánto tiempo podría sobrevivir Ucrania sin el dinero adicional extranjero

La rehabilitación económica de Ucrania depende de la ayuda adicional de los aliados, advierte la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, instando a EEUU y la UE a... 18.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-18T18:51+0000

2023-12-18T18:51+0000

2023-12-18T18:51+0000

internacional

kristalina georgieva

ucrania

fondo monetario internacional (fmi)

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ayuda financiera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/12/1139627650_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6bed6d9594102bc24a001d87a30bc2d.jpg

Ucrania puede gestionar un probable déficit de financiación a corto plazo de "un par de meses", declaró Georgieva en una entrevista, advirtiendo que los retrasos en la aportación de fondos adicionales pondrían en peligro "la tímida recuperación económica de Kiev", informa Financial Times.Sin embargo, dado que Estados Unidos y la UE siguen regateando sobre los paquetes de financiación para el país, Ucrania peligraría si se viera obligada a "adaptarse" a la ausencia de nuevas ayudas financieras. Más retrasos podrían forzar a Kiev a volver a políticas desestabilizadoras como la de imprimir dinero, del mismo modo en que lo hizo unos meses después del inicio de la operación militar rusa, destaca el medio.La incapacidad de Occidente para asegurar una mayor financiación a largo plazo para Kiev se produce después de que la contraofensiva ucraniana contra Rusia fracasara y "mientras Moscú intensifica los ataques aéreos".De acuerdo con el diario, Ucrania necesita 41.000 millones de dólares de apoyo presupuestario de sus aliados para 2024, previsto por el presupuesto aprobado en noviembre. El presupuesto cuenta con 18.000 millones de la UE, 8.500 millones de Estados Unidos, 5.400 millones del FMI, 1.500 millones de otros bancos de desarrollo y 1.000 millones del Reino Unido.El Congreso de EEUU no aprobó el 13 de diciembre un paquete de financiación de 60.000 millones de dólares, incluso después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajara a Washington para presionar a los legisladores. Dos días después, los líderes de la UE tampoco lograron llegar a un acuerdo en la cumbre de Bruselas sobre un plan de financiación cuatrienal de 50.000 millones de euros para Ucrania, después de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, vetara la propuesta.Un alto funcionario occidental, citado por Financial Times, declaró que Ucrania "tiene un poco de flexibilidad" y "probablemente podría sobrevivir a enero y febrero [de 2024]" con los desembolsos del FMI y el Banco Mundial, que debe enviar 2.000 millones de dólares el próximo mes, y los préstamos de los bancos nacionales. Pero después, Kiev tendría que recortar el gasto o, "lo que es más probable", recurrir a la financiación monetaria del banco central, con el consiguiente riesgo de hiperinflación y desestabilización del sistema financiero del país, concluye el periódico británico.

https://sputniknews.lat/20231218/ante-los-fracasos-de-ucrania-en-el-frente-hasta-su-principal-aliado-frena-el-ardor-1146680294.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kristalina georgieva, ucrania, fondo monetario internacional (fmi), 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ayuda financiera