El fracaso del proceso constitucional de Chile, "un llamado de atención a todo el sistema político"

El fracaso del proceso constitucional de Chile, "un llamado de atención a todo el sistema político"

Chile cerró de forma definitiva el proceso constitucional tras rechazar una segunda propuesta de carta magna, por lo que se mantendrá en vigencia el texto...

¿Por qué Chile rechazó la nueva Constitución? ¿Por qué Chile rechazó la nueva Constitución?

Este 17 de diciembre, el electorado chileno rechazó reemplazar la constitución vigente, promulgada en 1980, durante la dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet (1973-1990). La opción En contra se impuso con el 55,76% de los sufragios. de acuerdo con cifras del Servicio Electoral del país sudamericano. Un 44,24% de los votos se expresó a favor de la propuesta.De esta manera concluyó el proceso de reformulación de una nueva carta magna tras cuatro años de debates y referendos, que se inició en noviembre de 2019, a partir de las demandas emanadas del estallido social, cuando el rechazo al Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera generó movilizaciones masivas en Santiago y otras ciudades chilenas.El presidente chileno, Gabriel Boric, dio por cerrado el proceso constitucional luego de conocerse los resultados electorales. El mandatario afirmó que "las urgencias son otras" —dichos refrendado este lunes 18 tras el anuncio de promulgación de una reforma al sistema previsional— y criticó a quienes "intentaron transformar" el referendo constitucional en "un plebiscito al Gobierno".Por su parte, el líder del Partido Republicano (derecha conservadora), José Antonio Kast, reconoció el fracaso "en el esfuerzo de convencer a los chilenos que este texto era mejor constitución que la vigente". El dirigente subrayó además el "gigantesco" daño que los cuatro años de proceso constitucional han dejado al país.La propuesta de nueva carta magna, rechazada el domingo 17, fue redactada por el Consejo Constitucional, en el que predominaban los representantes de la derecha chilena, incluyendo los sectores más conservadores, asociados al Partido Republicano. Esta mayoría se gestó tras las elecciones de consejeros, celebradas en mayo pasado, donde obtuvieron 33 de los 50 escaños que conformaban el órgano enfocado en la elaboración de la propuesta.Asimismo, la analista indicó que el resultado de la participación del domingo 17 no indica que la ciudadanía prefiera "quedarse con la constitución de 1980", sino que, por el contrario, se trató de un "rechazo a un proyecto político de constitución que era totalmente retractivo en cuanto a derechos sociales".Además, recordó que desde las primeras movilizaciones estudiantiles del 2006 —a favor de la gratuidad educativa y en contra de la privatización del área, precisamente impuesta por el margen constitucional pinochetista—, durante el primer mandato de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010), se instaló la idea de que la constitución de 1980 "es una piedra de tope para generar cambios".Sobre la base de un profundo cuestionamiento de la institucionalidad chilena durante 30 años de democracia, la demanda de cambios simplemente "se profundiza en el año 2019, con lo que es la movilización del llamado estallido social", precisó Rojas.Durante las protestas que se desataron en octubre de 2019, miles de manifestantes reclamaban mejoras en el sistema de educación y en la salud, así como el fin de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), además de un nuevo texto constitucional.Ante la crisis que vivía el país, los partidos políticos acordaron un camino de salida: un plebiscito para que los chilenos eligieran si querían cambiar la constitución y de qué manera. En la consulta, celebrada el 25 de octubre de 2020, el 78,27% de los votantes demandó una nueva carta magna, vía la instalación de una Convención Constituyente.Dicho órgano comenzó a funcionar en julio de 2021 y entregó su propuesta un año después, para que la ciudadanía se pronunciara sobre ella en las urnas. La propuesta constitucional fue rechazada en el plebiscito de salida, celebrado en septiembre de 2022.Para la experta, las demandas emanadas de la protesta social "no están siendo resueltas por la clase política". Asimismo, consideró que el camino de cambio constitucional "fueron dos procesos que no se supieron aprovechar por quienes tenían la conducción".Según la analista chilena, el futuro panorama político, con miras a las elecciones municipales y regionales de 2024, debe concitar la atención de todos los sectores para "avanzar en mínimos que le permitan a la ciudadanía vivir mejor"."El llamado es a trabajar en pensiones, a trabajar por un acuerdo transversal en educación, a trabajar por temas de seguridad, que son los que están demandando ahora la ciudadanía", subrayó la politóloga consultada.

