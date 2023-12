https://sputniknews.lat/20231220/frustrado-con-sus-pesimos-niveles-de-aprobacion-biden-se-lanza-contra-su-equipo-de-campana-1146729018.html

Frustrado con sus pésimos niveles de aprobación, Biden se lanza contra su equipo de campaña

La información fue reportada por el 'Washington Post', que afirma que el presidente de Estados Unidos reunió a sus colaboradores y les dijo que sus números de...

"La noche antes de que el presidente Biden partiera de Washington para celebrar el Día de Acción de Gracias en Nantucket, Massachusetts, convocó a sus colaboradores más cercanos a una reunión en la residencia de la Casa Blanca", relata la publicación. "Joe Biden pronunció algunas palabras severas para el pequeño grupo reunido: sus cifras en las encuestas eran inaceptablemente bajas y quería saber qué estaban haciendo su equipo y su campaña al respecto. Se quejó de que su mensaje económico había hecho poco para mover la aguja", abundó el diario, con base en declarantes anónimos.El Washington Post señala que el presidente Biden y la primera dama, Jill Biden, han dicho a sus asesores y amigos que están "frustrados" por el bajo índice de aprobación y por las encuestas que lo muestran por debajo del expresidente Donald Trump, el favorito para la nominación republicana.Además, en las últimas semanas la pareja presidencial se ha enfadado porque no está logrando más progresos.Según los últimos sondeos, Trump se impone sobre Biden a nivel nacional por varios puntos de diferencia, a menos de un año de las elecciones generales.Más importante aún, el magnate republicano también aventaja al mandatario demócrata en casi todos los estados claves, conocidos como swing states, que suelen definir las elecciones presidenciales, ya que es el Colegio Electoral el que determina el ganador de la contienda y no el voto popular.De acuerdo al más reciente sondeo, elaborado por la Monmouth University, el presidente Biden cuenta con un nivel de aprobación de 34%, lo que representa una dramática caída de 16 puntos con respecto a sus cifras apenas dos años antes, según los registros del mismo centro educativo.Estos números son los más bajos para un mandatario estadounidense en esta etapa de su tercer año en el cargo durante la era moderna, según precisó el diario The Times.Incluso la intención de voto de grupos de votantes que han respaldado históricamente a los candidato demócratas, como latinos y afroamericanos, apenas exhiben una diferencia a favor del presidente Biden, pese a tratarse de sectores que en el pasado apoyaron a Barack Obama o incluso a Hillary Clinton de manera abrumadora con respecto a sus adversarios del bando republicano.Oriente Medio, un fuerte lastre para su campañaAdemás de los problemas económicos que atraviesa EEUU y que se han agravado durante su mandato, del frente judicial abierto por las numerosos causas contra su hijo Hunter Biden y del posible juicio político en los próximos meses por posible enriquecimiento ilícito, el presidente Biden debe agregar a sus inconvenientes electorales la confrontación de Israel contra Hamás.El conflicto, que ya ha provocado la muerte de casi 20.000 civiles palestinos en la Franja de Gaza, según las últimas estimaciones, se ha metido de lleno en la campaña estadounidense, país que financia y apoya militarmente la escalada del Gobierno de Benjamín Netanyahu.De acuerdo a una última encuesta realizada por el Siena College y publicada el martes 19 de diciembre por el New York Times, el 57% de los votantes desaprueban el manejo de Biden del conflicto, mientras que apenas el 33 lo aprueba (10% de los encuestados respondieron que no tenían la información suficiente para hacer una valoración).Casi el 75% de los votantes entre 18 y 29 años, tradicionalmente un grupo demográfico que ha favorecido a los candidatos demócratas, desaprueba el manejo de la crisis en Oriente Medio. En esa misma franja etaria, un 49% de los votantes registrados dijo que optaría por Trump en el 2024 y apenas un 43% por Biden, un dramático desplome del mandatario demócrata entre los jovenes, que apenas en julio se imponía sobre el republicano entre ese grupo por 10 puntos porcentuales.Vale recordar que numerosos grupos ciudadanos de árabes-estadounidenses, que en el 2020 se volcaron masivamente por Biden, ya han anunciado que no votarán por él en las próximas elecciones, y han comenzado campañas para impedir la reelección del presidente demócrata, debido a su apoyo irrestricto al accionar de Netanyahu en Gaza.Sin embargo, apunta el New York Times, el electorado general se encuentra dividido sobre cómo tendría que continuar el conflicto en Palestina."Al poder elegir entre dos cursos de acción, una estrecha pluralidad de votantes, el 44%, dijo que Israel debería detener su campaña militar para proteger a las víctimas civiles. (...) Un número similar, el 39%, aconsejó el camino opuesto: Israel debería continuar su campaña militar incluso si eso significa que aumenten las bajas civiles en Gaza", señala el diario.Esa división parece dejar a Biden con pocas opciones políticas, concluye el diario, ya que si se inclina por frenar la ayuda a Israel, la numerosa comunidad judía norteamericana y el electorado general podrían castigarlo en las urnas.Pero, al contrario, si Biden elige continuar con el apoyo a Israel, incluso en medio de una situación cada vez más dramática para la población civil de Gaza y la pérdida de apoyo internacional de Netanyahu, el mandatario seguirá perdiendo adhesiones entre el electorado joven y la comunidad árabe-estadounidense."Estas opiniones fracturadas sobre el conflicto entre grupos de votantes tradicionalmente demócratas muestran la continua dificultad que enfrenta Biden para mantener unida la coalición que construyó en 2020", concluye el New York Times, añadiendo que los números que arrojan las encuestan son un mal presagio para las chances electorales del demócrata.

