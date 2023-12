América Latina ve a China como un socio confiable

https://sputniknews.lat/20231221/america-latina-ve-a-china-como-un-socio-confiable-1146792818.html

Las inversiones de China en materias primas, energías renovables y producción de litio en América Latina implica un desafío geopolítico importante para EEUU. Ello es, entre otros motivos, debido al impacto económico sobre el papel regional de la potencia norteamericana, que compite por dominar el mercado energético latinoamericano. Sobre ello, "el vínculo bilateral entre China y nuestra región no excede el reposicionamiento que ha tenido el gigante asiático en las últimas décadas", sostuvo.Ello se expresa en que "cada vez más países de la región han establecido relaciones diplomáticas con la República Popular como la China legítima", indicó. Asimismo, "se destaca también que varios países latinoamericanos han adherido al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, así como a la iniciativa de la Franja y la Ruta", añadió. Ello tiene que ver con "las posibilidades que ofrece China en materia de comercio e inversión, supliendo un lugar que históricamente ocupaba EEUU", explicó Schulz.Argentina: ¿Cómo afecta el cambio de Gobierno en las relaciones con China?En términos geopolíticos, "la alianza de Gobierno que expresa Javier Milei está alineada con sectores los neoconservadores al interior de EEUU expresados en actores como Trump, Tillerson, Pompeo, entre otros", explicó. Sin embargo, "Milei no puede desconocer un contexto internacional en el que China gana cada vez más peso", dijo. En este marco, "probablemente busque mantener algunos negocios con China, pero termine alineado con Occidente, lo cual hay que ver si es posible en el mediano plazo", concluyó.El Salvador: El presidente Nayib Bukele se encamina a un segundo mandatoEl electorado salvadoreño "ya tiene definido hacia dónde volcará sus apoyos a pocas semanas de las elecciones presidenciales", dijo a Sputnik el analista Walter Fagoaga.Una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, divulgada este 6 de diciembre, reportó que el 61,7% de los interrogados votaría por el partido Nuevas Ideas (N), que postula para un segundo mandato al actual presidente Nayib Bukele, lo cual implica una amplia ventajapara el oficialismo. Al respecto, "el fenómeno político electoral que está viviendo El Salvador, a casi un mes y medio de las elecciones, es completamente atípico, ya que no hay ambiente electoral", explicó Fagoaga.Mientras que en otros años se destacaban los debates y anuncios televisivos, "hoy no existe tal situación", dijo. Ello no es porque haya sido impedido, "sino debido a que, al observarse las mediciones de opinión pública, es claro que el electorado salvadoreño ya tiene definido hacia dónde volcará sus apoyos", expresó. Por su parte, "a pesar de los esfuerzos realizados, la oposición no ha logrado conformar una posición única y ni aun así hubieran cambiado los resultados", concluyó el analista.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

