¿Cuánto le costará a la UE la adhesión de Ucrania?

La adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) tendrá un costo enorme, y los Estados miembros recibirían menos dinero, declaró el primer ministro húngaro... 21.12.2023, Sputnik Mundo

"Es cierto que si Ucrania fuera admitida [en la UE], todo el apoyo que han recibido hasta ahora los países de Europa central, incluida Hungría, sería para ellos", afirmó Viktor Orban en una entrevista con la cadena TV2.Añadió que aún no se sabe de dónde sacar el dinero para apoyar a Ucrania porque los Estados miembros, incluida Hungría, recibirán menos dinero presupuestario si se asignan 50.000 millones de euros del presupuesto de la UE, algo con lo que Budapest no está de acuerdo.Agregó que el objetivo del Gobierno húngaro es "eliminar la mayor parte de la tensión durante las conversaciones de fondo" y centrarse en encontrar "una solución que satisfaga a todos" en una cumbre en Bruselas.La UE "físicamente" no tiene dinero para Ucrania Vadim Kolesnichenko, vicepresidente del Presidium del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, recordó que a finales de los años ochenta, un país como Polonia "vivía esencialmente a expensas de la URSS, con ingentes cantidades de alimentos entrando a todas horas"."Cuando Polonia se incorporó a los raíles europeos, sus deudas superaban los 50.000 millones de dólares, que le fueron perdonadas. Desde 2004, cuando Polonia se convirtió en miembro de pleno derecho de la UE, recibió más de 100.000 millones de euros. Solo el año pasado debería haber recibido 24.000 millones de euros en subvenciones y 11.000 millones en préstamos. Eso es lo que es Polonia en la UE", destacó.En sus palabras, la UE sencillamente no dispone físicamente de dinero suficiente para Ucrania.El 14 de noviembre, los líderes europeos decidieron, en una cumbre celebrada en Bruselas, iniciar conversaciones con Ucrania y Moldavia sobre su posible ingreso a la comunidad.La semana pasada, Hungría vetó un aumento del presupuesto de la UE para 2024-2027, que incluía 50.000 millones de euros de ayuda macrofinanciera a Kiev. Al mismo tiempo, Orban no votó en contra de iniciar conversaciones de adhesión a la UE con Ucrania, pero advirtió de que Budapest tendría "75 oportunidades más" de bloquear este proceso.

