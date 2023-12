https://sputniknews.lat/20231221/veterano-de-la-cia-la-guerra-subsidiaria-de-biden-evoca-recuerdos-del-desastre-vietnamita-1146789742.html

Veterano de la CIA: la guerra subsidiaria de Biden evoca recuerdos del desastre vietnamita

Veterano de la CIA: la guerra subsidiaria de Biden evoca recuerdos del desastre vietnamita

La narrativa de la "amenaza rusa" del presidente Joe Biden evoca la ahora desacreditada "teoría del dominó" de la Guerra Fría, encabezada por Washington... 21.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-21T18:37+0000

2023-12-21T18:37+0000

2023-12-21T18:37+0000

internacional

política

eeuu

joe biden

seguridad

guerra de vietnam

cia

ucrania

otan

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/14/1145892283_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_cfef51d25843f163cb9dddf4e0c9a6d0.jpg

Ray McGovern, exoficial de la CIA que preparaba el informe diario del presidente durante la administración de Ronald Reagan, compartió con Sputnik sus pensamientos y recuerdos de la guerra de Vietnam y trazó un paralelismo con la actual agenda de la Casa Blanca en relación con Rusia. La narrativa de la "amenaza rusa" del presidente Joe Biden evoca la ahora desacreditada "teoría del dominó" de la Guerra Fría, encabezada por Washington durante la guerra de Vietnam, señaló McGovern.Joe Biden afirmó el 6 de diciembre que EEUU no puede permitir que el presidente ruso Vladímir Putin gane en Ucrania, ya que "no se detendrá ahí".En respuesta, el presidente ruso calificó la afirmación de Biden de "completo disparate", añadiendo que cree que su homólogo norteamericano lo entiende. "Rusia no tiene ninguna razón, ningún interés geopolítico, ni económico, ni político, ni militar para luchar contra los países de la OTAN", subrayó Putin el 17 de diciembre."Me recuerda a los años sesenta, cuando trabajaba en la política rusa en relación con Vietnam y el Sudeste Asiático. Según la teoría del dominó o la teoría rusa, los rusos intentaban apoderarse de todo el mundo, especialmente del Sudeste Asiático. No solo esto, sino que Indonesia, el mundo entero se iría a la ruina si los rusos vencían en Vietnam", expuso exagente de la CIA. La "teoría del dominó" significaba que "cuando una nación cae en el comunismo, el impacto es tal que debilita la resistencia de otros países y facilita, si no causa, su caída hacia el comunismo", de acuerdo con un memorando de 1964 de la Junta de Estimaciones Nacionales al director de la inteligencia central. EEUU utilizó la teoría, actualmente desacreditada, para justificar su implicación en la guerra de Vietnam años después de su desafortunada campaña militar en Corea. Finalmente, EEUU quedó empantanado en Vietnam, y sus dirigentes continuaron aferrándose a la falsa narrativa.Lo mismo está sucediendo ahora en Ucrania, afirma el veterano de la CIA: cuanto más ridícula se vuelve la idea del Equipo Biden sobre la amenaza de Rusia a Europa, más desesperadamente se aferran a ella."Ya he visto esto antes", dijo McGovern. "Había una narrativa falsa. Estábamos ganando en Vietnam y nuestras fuerzas estaban a punto de completar la victoria, excepto que el general Westmoreland decía a finales de 1967, 'Sólo necesitamos 208 tropas más porque tenemos que invadir Vietnam, hasta la frontera china, y entonces ganaremos sin duda'. Eso era delirante. Era una locura. Y aquellos de nosotros que llevamos un tiempo en esto sabíamos lo que pasó la última vez que fuimos hasta la frontera china en Corea"."¿Qué ocurrió? A finales de enero, principios de febrero, ocurrió la llamada Ofensiva del Tet, en la que los norvietnamitas y el Viet Cong, que en realidad estaba en el sur, lanzaron ataques despiadados contra todas las aldeas, pueblos y la provincia capital de Vietnam del Sur, desmintiendo las previsiones de Westmoreland", contó el exoficial de la CIA.La Ofensiva del Tet, que duró hasta abril de 1968, tuvo una mala acogida entre la opinión pública estadounidense. Más tarde, el 53% de los estadounidenses encuestados afirmaron que enviar tropas estadounidenses a luchar en Vietnam había sido un error. La guerra de Vietnam polarizó a la sociedad estadounidense y desencadenó una serie de protestas por todo el país. Las protestas pacifistas del 15 de octubre de 1969 reunieron a millones de estadounidenses."¿Qué quiero decir con esto? Costó una gran derrota de las fuerzas estadounidenses y de las fuerzas survietnamitas en Vietnam del Sur para lograr una comprensión adecuada, y luego hicieron falta unos sabios (...) Y ya no hay ningún sabio cuerdo por Washington. Y aunque los hubiera, Biden no sabría dónde buscarlos", expuso el veterano. También hay que tener en cuenta que la guerra subsidiaria del Equipo Biden en Ucrania beneficia a los contratistas de defensa y a varias industrias relacionadas con la producción de defensa. Del mismo modo, el complejo militar-industrial estadounidense capitalizó inmensamente la guerra de Vietnam.Si se quiere justificar alimentar aún más a los contratistas de defensa estadounidenses, hay que seguir creando alboroto sobre la supuesta "amenaza rusa", opina el exagente de la CIA.

https://sputniknews.lat/20231220/putin-muestra-que-a-rusia-no-la-amedrentan-las-maniobras-de-occidente-en-su-contra-1146717772.html

https://sputniknews.lat/20231220/eeuu-invocando-nuevamente-la-teoria-del-efecto-domino-representa-un-peligro-mundial-1146757331.html

https://sputniknews.lat/20231217/zelenski-esta-en-apuros-ucrania-es-un-cordero-del-sacrificio-para-los-intereses-de-eeuu-1146631280.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, eeuu, joe biden, seguridad, guerra de vietnam, cia, ucrania, otan, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto