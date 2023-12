https://sputniknews.lat/20231220/putin-muestra-que-a-rusia-no-la-amedrentan-las-maniobras-de-occidente-en-su-contra-1146717772.html

"Putin muestra que a Rusia no la amedrentan las maniobras de Occidente en su contra"

"Putin muestra que a Rusia no la amedrentan las maniobras de Occidente en su contra"

El discurso del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una reunión en el Ministerio de Defensa, es una muestra de que Moscú no se doblega ante las acciones de... 20.12.2023, Sputnik Mundo

El mandatario ruso señaló en el encuentro que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) despliega una guerra híbrida contra su país, pues "suministra a Kiev información de inteligencia en tiempo real y transfiere armas".Putin también explicó que la actividad del bloque militar está aumentando, lo que calificó como una muestra de su naturaleza agresiva. Como ejemplo, mencionó su despliegue de tropas."Los documentos doctrinales de EEUU contienen directos reclamos a la hegemonía mundial", aseveró el mandatario, quien hizo público en su mensaje que el 95% del armamento de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia está modernizado.Esto, pondera Ramos Muñoz, se aplicaría principalmente si la OTAN suma más estados miembros a sus filas en los próximos tiempos.En una charla para este medio, el experto en temas internacionales Carlos Manuel López Alvarado señala que el mensaje del presidente de Rusia también refleja el liderazgo de Moscú en un eje contra Occidente.EEUU, la Unión Europea y aliados conforman "una hegemonía que tiene una visión sesgada, individualista, interesada. Putin está librando esta afrenta contra Occidente, por supuesto, apoyado por sus aliados y el respaldo de China que, en conjunto, buscan transformar el mundo hegemónico occidental en el que vivimos, a un mundo multipolar en el que quepan distintas realidades (...) y se cumpla con el fin último de la sociedad, que es el bienestar de todas y cada una de las personas que vivimos en ella", menciona.El significado de la guerra híbridaEn su mensaje ante el Ministerio de Defensa ruso, Putin hizo énfasis en que la OTAN tiene una guerra híbrida contra Moscú, y se enfocó específicamente en sectores como el de armamento y labores de inteligencia.No obstante, los internacionalistas rescatan otros frentes empleados por Occidente para intentar socavar el avance de Rusia en distintos ámbitos."Podemos ver la guerra híbrida en los medios de comunicación en general. La información de la que es artífice [la OTAN y afines] muestra una visión sesgada de lo que significa vivir fuera de Occidente; todo lo que no es occidental es malo, atrasado, invisibilizado, salvaje, peligroso", puntualiza López Alvarado.Estima, además, que otro tema donde también se tiende a la desinformación es la educación, dado que las universidades tienen financiamientos y contenidos alineados con los principios occidentales.Ramos Muñoz hace énfasis en que los rubros político, económico, diplomático y energético también juegan un papel vital en esta querella, que se exacerbó desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania.Las tensiones no pueden verse "únicamente como un conflicto tradicional en el que se enfrentan dos tropas, como normalmente lo entendemos, sino que se implican muchísimas cuestiones, sobre todo que tiene implicaciones en el comercio, en la seguridad energética, alimentaria y hemisférica", apunta. 2024: Ucrania y elecciones en EEUUEn el mismo evento en que participó Putin, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, dio a conocer que se continuará la operación militar especial hasta que los objetivos fijados por el comandante en jefe se cumplan plenamente.Por el momento, desde hace casi dos años Ucrania ha perdido más de 383.000 efectivos entre muertos y heridos, 14.000 tanques, vehículos de combate de infantería y blindados, 553 aviones, 259 helicópteros, 8.500 piezas de artillería de campo y lanzacohetes múltiples.Además, las Fuerzas Armadas rusas abatieron a más de 5.800 mercenarios extranjeros procedentes de varios países, y en 2023 su número en suelo ucraniano disminuyó seis veces.En ese sentido, Ramos Muñoz, docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), piensa que el conflicto no finalizará en 2024."Este conflicto seguirá en un tono de desgaste. Todos los involucrados se van a esperar a las elecciones en Estados Unidos para ver quién es el que llega al poder, si se mantiene el Gobierno de los demócratas o llega un presidente republicano. Con base en eso, tomarán decisiones", reflexiona.Mientras tanto, López Alvarado, quien también es profesor en la UNAM, dice que, en caso de que un político republicano como Donald Trump llegue a la Casa Blanca, podría transformarse la posición de Washington sobre la operación militar especial en Ucrania, aunque "habríamos qué esperar. No es una garantía".Por otro lado, agrega que Occidente no puede estar en dos problemas a la vez, es decir, entrometiéndose en lo que ocurre en Kiev y, a la par, en el conflicto palestino-israelí.La OTAN y sus aliados "no tienen los recursos para seguir con una confrontación de tal envergadura y, por supuesto (...), tendríamos que hablar de otros actores regionales que podrían transformar un poco las circunstancias", concluye.

