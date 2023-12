https://sputniknews.lat/20231219/las-nuevas-sanciones-de-la-ue-contra-rusia-son-de-doble-moral-1146690764.html

Las nuevas sanciones de la UE contra Rusia "son de doble moral"

Las nuevas sanciones de la UE contra Rusia "son de doble moral"

19.12.2023

El 18 de diciembre, el Consejo de la alianza multinacional aprobó un nuevo conjunto de restricciones, el número 12, contra Moscú, en el marco de sus restricciones como represalia por el inicio de su operación militar especial el 24 de febrero de 2022. Estas medidas afectan a más de 140 individuos y entidades.Si bien cubren distintos ámbitos, destaca la que prohíbe la importación, compra o transferencia directa o indirecta de diamantes procedentes de Rusia. Esto se aplica a las piedras preciosas originarias de ese Estado, a las exportadas, a las que están en tránsito por el país y las que sean procesadas en terceras naciones.Esto es relevante, ya que Rusia es el principal productor de diamantes a nivel mundial. En 2022 sumó 41,9 millones de quilates, que equivale a alrededor de 25% de la extracción en el planeta.En una charla para este medio, el experto en temas internacionales David García Contreras señala que con estas nuevas medidas el bloque europeo demuestra una vez más que desea mantener vivo el conflicto.Bruselas "trata de minar la supremacía económica, que va desde lo financiero, por ejemplo, al restringir el acceso a las fuentes de financiamiento externo en el mundo, en el caso de Rusia, pero también la venta de productos o la importación de bienes y servicios que puedan ser muy importantes", describe. Los detalles de las restriccionesEl nuevo paquete de sanciones europeas para Moscú, además de las relacionadas con la industria de los diamantes, se conforma así:Sobre estas sanciones, García Contreras comenta que son específicas para intentar amedrentar a algunas de las principales industrias de Rusia y, con ello, extender aún más tiempo la pugna con Ucrania."Algunos de estos productos sí pueden ser utilizados en la industria militar, al igual que la tecnología de punta empleada en los diamantes", refiere.Mientras que Martínez Serrano subraya que las restricciones solo están enfocadas en los sectores en los que la Unión Europea no depende de Moscú, especialmente en el rubro de hidrocarburos."Si no le compra una cosa, le compra la otra. Por eso, hay varias propuestas al respecto de adquirir hidrocarburos de otras regiones, podría ser Medio Oriente o América, pero el costo es más elevado", explica.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es el país más castigado por sanciones a nivel mundial, ya que desde febrero de 2022 se activaron más 16.000 nuevas medidas restrictivas contra Moscú, además de las 2.695 que ya estaban en vigor. Reacciones y repercusionesPrevio a la confirmación del nuevo paquete de sanciones, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, reiteró que todas las sanciones que países de la Unión Europea tendrían una respuesta respectiva."Tradicionalmente, respondemos, (…) todas las medidas, acciones y pasos ilegales que se toman contra nuestro país reciben una respuesta correspondiente", destacó el 16 de diciembre.Sobre las reacciones que el Gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, pueda tomar, Martínez Serrano comenta que estas serán en la misma tónica que las mostradas por el bloque.Para García Contreras, quien también es docente en la UNAM, la reacción de Moscú será centrarse en proteger su tipo cambiario y establecer nuevas alianzas, como lo ha mostrado con el bloque BRICS (que integra el país eslavo junto a Brasil, la India, China y Sudáfrica) y el acercamiento a naciones africanas.Las restricciones que pone Bruselas "en algunos sectores para Rusia, muestran que [el bloque] se está dando un balazo en pie. Eso es algo que Rusia lo tiene muy medido; sabe que sus productos son necesarios, por ejemplo, el petróleo o el carbón, y que podrá tener otros mercados más allá de Occidente para poder colocarlos", asevera.Los expertos coinciden en que no será el último paquete de sanciones que reciba Moscú de parte de los europeos, esto a pesar del efecto búmeran que han generado.

