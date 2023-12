https://sputniknews.lat/20231202/dos-siglos-de-la-doctrina-monroe-reliquia-de-un-pasado-hegemonico-o-politica-inalterable-de-eeuu-1146238204.html

Dos siglos de la doctrina Monroe: ¿reliquia de un pasado hegemónico o política inalterable de EEUU?

El 2 de diciembre de 1823, el entonces presidente de EEUU, James Monroe, daba ante el Congreso el célebre discurso en que estableció las que serían las...

Hace dos siglos, y mientras Estados Unidos comenzaba a transitar su vida como una nación independizada del yugo británico, el presidente James Monroe anunciaba una serie de principios que más adelante se conocerían como la "doctrina Monroe", y que se convertirían en uno de los pilares de la política exterior imperialista de Washington.En el discurso, atribuido por todos los historiadores a su entonces secretario de Estado y posterior sucesor, John Quincy Adams, el mandatario establecía que cualquier intervención europea en el continente americano sería considerada un acto de agresión que provocaría automáticamente el involucramiento estadounidense en defensa del bloque continental. En síntesis, "América para los americanos".Esta propuesta de política exterior fue inicialmente bien recibida por los países latinoamericanos, que comenzaban a dejar atrás —o estaban en el medio de esa pelea— el control sobre ellas de las potencias europeas. Pero con el paso del tiempo Washington comenzó a invocar esta doctrina y expandir sus alcances para justificar sus propias políticas de dominación y extracción de los recursos naturales regionales, explicó a Sputnik el docente de relaciones internacionales David García, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."La doctrina Monroe nace originalmente como una posición política idealista, ya que en el momento en la que es formulada EEUU no tiene realmente los medios para enfrentar a las potencias europeas a lo largo de todo el continente", recuerda el universitario. "Por eso, líderes revolucionarios de aquella época, como Simón Bolívar, celebran las palabras de Monroe, porque las ven como parte de la lucha de ellos contra el intervencionismo europeo, que había sido la regla en el continente desde la conquista de México", añade. De esta manera, agrega el especialista, sucesivos gobiernos de EEUU añadirán enmiendas a la doctrina original, conocidas como "corolarios", que formalizan los motivos que tiene para intervenir e influir en los asuntos del resto de los países de América Latina.Por ejemplo, uno de los corolarios establecía que Centroamérica y el Caribe eran "zonas de influencias" exclusivas de EEUU, por lo que, por ejemplo, a Washington le correspondía administrar el Canal de Panamá (cruce entre los océanos Pacífico y Atlántico clave para el comercio planetario), siempre con la excusa de estar combatiendo la injerencia europea.Otro corolario, aprobado por el gobierno de Theodore Roosevelt (1901-1909), decretaba unilateralmente que el Gobierno de Estados Unidos, en caso de que los intereses de sus ciudadanos o empresas se vieran afectados por las políticas promovidas por Europa, tenía la obligación de intervenir en cualquier país latinoamericano con el objetivo de "ordenar" la situación.Estas enmiendas estaban redactadas siempre con un calculado nivel de ambigüedad e imprecisión, que eventualmente sirvió a EEUU para justificar —más internamente que en el ámbito internacional— numerosos golpes de Estado, invasiones y la puesta en marcha de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización de Estados Americanos (OEA) para llevar en la práctica una suerte de recolonización de América Latina en favor de Washington.El rol de Estados Unidos, explica a Sputnik la doctora Maria Victoria Crespo, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM, entidad ubicada al sur de la capital de México), era el de aparecer como un "paraguas protector del continente americano frente a potencias externas", pero en la práctica cumplía con muy poca sutileza el papel de "guardián imperial".Sin embargo, este rol de presunto protector se fue revelando de manera cada vez más clara como una farsa, pues EEUU intervino solamente en la región para defender sus posiciones geopolíticas y sus beneficios económicos, abandonando a los países cuando estos requerían algún tipo de ayuda que no avanzaba los intereses de Washington o sus socios internacionales."La fractura de su aplicación se hizo particularmente evidente cuando no se aplicó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) durante la Guerra de Malvinas entre Argentina e Inglaterra, en 1982", apunta Crespo. La estudiosa recordó que entonces el Gobierno del presidente Ronald Reagan no brindó ayuda a la Argentina, como lo establecía el acuerdo, sino a la primera ministra británica Margaret Thatcher. Londres recibió 60 millones de dólares, así como combustible y armamento militar, para reforzar su ataque a las tropas argentinas que buscaban recuperar las islas del sur del continente.¿Un cambio de época?Para García, el advenimiento de una serie de gobernantes en América Latina con un marcado perfil de izquierda a comienzos de los años 2000, como así también la emergencia de Brasil como una potencia económica y el reordenamiento del tablero mundial, sumados al surgimiento de China y Rusia al frente de un nuevo mundo multipolar, han hecho retroceder a Estados Unidos en la región en las últimas dos décadas."El flujo de información descentralizado gracias a la masificación del uso de internet, y también las redes sociales, han cumplido un rol importante para que comenzaran a llevarse adelante debates que en otras épocas los grandes medios no permitían, debilitando todavía más la hegemonía política de Estados Unidos en la región y sus socios mediáticos", añade.Sin embargo, señala que el hecho de que Washington esté en retroceso no significa que haya quitado la vista de América Latina."América Latina fue el primer territorio donde EEUU puso en práctica sus ambiciones expansionistas, invadiendo México y Cuba, poniendo presidentes, financiando golpes, etcétera", recuerda el universitario. "Por eso se decía que EEUU consideraba a la región como su patio trasero, porque la pensaba como una extensión suya con la que podía hacer lo que quisiera. Y si bien Washington ya no tiene el poder que una vez tuvo, no solo por su propio declive, sino por la emergencia de China y Rusia, y el aumento de la autonomía política de los países latinoamericanos, EEUU no ha cambiado sus prácticas con respecto a la región", advierte.Cabe recordar que en los últimos años, líderes como Nicolás Maduro y Evo Morales han denunciado que Washington ha estado detrás de distintos atentados contra sus vidas y de intentos de removerlos del poder. También cabe subrayar, por ejemplo, que el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) todavía prohíbe a sus integrantes, por orden de Washington, mantener tratados de libre comercio con economías que no sean "de mercado"; es decir, China."América Latina siempre va a ser una zona de influencia clave para EEUU, por lo que nunca la dejará tener autonomía propia. Han cambiado las formas; y, exceptuando las sanciones a Venezuela el y bloqueo a Cuba, Washington ya no utiliza de manera pública el famoso gran garrote de antes. No hacen golpes de Estado directos como antes", matiza el universitario. "Pero las operaciones de inteligencia, las operaciones de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, desde sus siglas en inglés), el apoyo a los opositores y los grandes grupos de poder a través de las embajadas y organizaciones encubiertas, todo eso se sigue realizando. Y la intención por supuesto es desestabilizar a los gobiernos que no son de sus gustos e imponer los deseos de Washington, por lo que puede decirse que la doctrina Monroe todavía sigue viva 200 años después, aunque de una manera más velada y subterránea", concluye García.

