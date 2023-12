Incluso tras perder $1,5 billones, la UE planea introducir un nuevo paquete de sanciones antirrusas

"El hecho de que Europa no reciba suficiente gas es su problema; curiosamente, intentan echarnos la culpa a nosotros, de que no vendemos algo (...) No fuimos nosotros quienes cerramos el gasoducto Yamal-Europa, no fuimos nosotros quienes cerramos el segundo ramal del gasoducto a través de Ucrania, no fuimos nosotros quienes volamos Nord Stream y parcialmente Nord Stream 2, lo más probable es que lo haya hecho EEUU ", subrayó Putin.