Conflictos en el mundo: ¿qué impacto emocional y económico tienen en la sociedad brasileña?

El mundo vive varios conflictos simultáneos en África, la Franja de Gaza y Ucrania, que inundan todos los días los noticieros con imágenes impactantes y escenas de violencia. Esta exposición continua, impacta a la sociedad brasileña tanto emocional como económicamente, opinan analistas entrevistados por Sputnik. Estos expertos señalan las repercusiones de esta exposición en las redes sociales, con acaloradas discusiones en línea, así como el papel de los medios de comunicación en este asunto.¿Cómo afecta la guerra a la salud mental? El economista y coordinador académico de la Fundación Getulio Vargas (FGV) Mauro Hochlin llama la atención sobre la importancia de la educación para garantizar la capacidad de filtrar mejor la información sobre los conflictos que llega a través de las noticias, con el fin de hacer un buen uso de ella.Hochlin afirma que el conflicto ucraniano no ha tenido tanto impacto económico en los brasileños porque el país es ahora autosuficiente en petróleo, una situación muy diferente de la primera y segunda crisis del petróleo."En cierto modo, estos choques externos, si están en el lado productivo, en lo que llamamos el lado real de la economía y no en el financiero, estamos razonablemente defendidos. Nuestra balanza de pagos no es un problema. Miren a Argentina hoy, luchando con una escasez de dólares, nosotros no enfrentamos este tipo de problema", indica el experto.Añade que eventualmente puede haber algunos problemas en el aspecto financiero debido a cuestiones externas, pero reafirma que Brasil "tiene una situación razonablemente cómoda" en este momento.Sin embargo, el economista afirma que algunos productos han sufrido variaciones de precios debido a conflictos externos, citando el caso de Ucrania. Según sus palabras, la reducción del suministro de petróleo y gas ruso a Europa, provocada por las sanciones contra Rusia, generó un efecto dominó en las cadenas de producción mundiales. Además, señala que "el trigo también es un producto que tiene gran parte de su suministro procedente de Rusia y Ucrania, y también se ha visto restringido por la propia guerra"."Esto ha hecho subir el precio del trigo. Un trigo más caro, en cierto modo, repercute en algún momento en el precio del pan del ama de casa", señala.Cómo controlar la ansiedad durante las elecciones Otro factor externo con potencial para impactar en la vida y la sociedad brasileñas fue la elección de Javier Milei en Argentina. Aunque no se trate de un conflicto armado, el ascenso de Milei ha generado fuertes repercusiones en las noticias brasileñas y en los debates en línea. Hochlin destaca que las decisiones que tome el nuevo líder del país vecino podrían afectar directamente a Brasil, tanto positiva como negativamente."Si pensamos en una Argentina estable, próspera, con excelentes indicadores económicos, crecimiento del PIB [Producto Interior Bruto], de la riqueza, del IDH [índice de desarrollo humano], (...) del comercio exterior, esto solo traería ganancias para Brasil. Es un mercado de 40 millones de habitantes, fue una economía con una renta per cápita muy alta, es una economía con una población educada. Así que imagínense a Argentina nadando hoy en el agua. Miren lo que eso significaría para Brasil en términos de exportaciones, inversiones y mercados", continúa el analista.Brasil y Argentina: lamentable tragedia Por otro lado, Hochlin afirma que el agravamiento de la crisis argentina es una "lamentable tragedia portuaria para Brasil". El economista añade que lo más preocupante de Milei no son las ideas liberales que pueda adoptar su Gobierno, sino el comportamiento del nuevo presidente argentino, con su histrionismo y su extraña forma de actuar. "No creo que este tipo de postura, este tipo de comportamiento, juegue normalmente a favor de decisiones más serenas, decisiones más reflexionadas, decisiones más sensatas. Creo que este comportamiento histriónico es síntoma de un problema", agregó.De acuerdo con Hochlin, comportamientos como el de Milei llevan al mercado a reaccionar negativamente."El mercado ve esto como una mayor incertidumbre (...) Ante una mayor dificultad, Milei no podría responder adecuadamente. Así que estamos hablando de más incertidumbre, por lo tanto, estamos hablando de más riesgo", indica. ¿Qué importancia tiene la información? A su vez, la profesora del Instituto de Psicología de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) Laura Quadros afirma que el acceso a la información es positivo, ya que es una forma de inclusión y de cultura. Sin embargo, advierte que el peligro está en el exceso.Laura Quadros destaca la importancia de filtrar la información que recibes a diario, analizando "qué tipo de información tiene realmente sentido, qué tipo de información aporta realmente valor a tu realidad". "Lo que puede ser interesante para mí puede no serlo para ti. Y creo que si tienes el sentido común de no querer saberlo todo el tiempo, puedes hacer un buen uso de la información. Hoy tenemos tecnología que nos permite tener información casi en tiempo real, o incluso en tiempo real. Y eso es un gran avance, y creo que tenemos que aprovecharlo ahora", añade el profesor.¿Cuáles son los efectos psicológicos de la violencia? Llama la atención sobre los contenidos violentos que, para algunas personas más sensibles, pueden no ser adecuados, por eso es importante seleccionar los contenidos. Preguntada por las personas a las que les gusta alimentarse de noticias policiales, comenta que este tipo de personas, en su opinión, no filtran la información que reciben."Este tipo de persona sintoniza un poco con informaciones que son pesadas, que aportan tristeza, contenidos con altos niveles de violencia. Y eso intoxica. Creo que las personas que están constantemente expuestas a esto verán el mundo a través de estas lentes. Y viendo el mundo a través de estas lentes, ¿qué pueden esperar? Creo que se quedan con un contenido muy difícil de asimilar, muy doloroso, y creo que eso impregna nuestras emociones, también nuestros cuerpos, que se quedan ahí, tensos, con este tipo de información", afirma.La profesora señala la responsabilidad de los medios de comunicación en este contexto. Dice que los informativos policiales pueden tener un atractivo popular, pero también destruyen parte de las expectativas y esperanzas de quienes los ven. "En mi opinión, el periodismo también tiene una responsabilidad en este sentido, porque son programas que explotan ciertos nichos", expresa.¿Cómo afecta la guerra a la vida de las personas? Preguntada por el impacto en los espectadores de situaciones como la que se vive en la Franja de Gaza, con imágenes de violencia, personas desplazadas y hambrientas, Laura afirma que "las guerras, en general, provocan una gran tensión y angustia".Afirma que este tipo de contenido tiene impacto porque las personas que lo ven "tienen agua para beber, electricidad, algo de comida en casa"."Creo que es una experiencia muy difícil y muy triste. Y también nos pone en situaciones de reflexión", continúa.Según Laura, es necesario dejar a esta experiencia sensible un espacio para desarrollarse, para ser acogida."Por supuesto, lo digo en un contexto determinado; como he dicho, cada situación es diferente. Pero creo que es importante que pensemos en lo que rescata nuestra humanidad. Porque la modernidad está muy centrada en la productividad, está muy centrada en el tener, y a menudo nos detenemos a sentir, o nos permitimos sentir, paradójicamente, cuando nos enfrentamos a la tragedia", resume.

