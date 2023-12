https://sputniknews.lat/20231222/turquia-asegura-que-la-ue-la-considera-mas-un-competidor-que-un-socio-1146807605.html

Turquía asegura que la UE la considera más un competidor que un socio

Turquía asegura que la UE la considera más un competidor que un socio

ANKARA (Sputnik) — La Unión Europea (UE) considera a Ankara más como un competidor que como un socio, declaró el Ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. 22.12.2023

"El hecho de que la UE vea a Turquía como un competidor más que como un socio, y que algunos de nuestros aliados de la OTAN no tengan en cuenta nuestras preocupaciones en materia de seguridad, obliga a nuestro país a desarrollar más oportunidades y estrategias alternativas", dijo Fidan en el Parlamento del país otomano. El canciller turco aseguró que su nación está decidida a "promover la integración con la UE". Sin embargo, remarcó, eso requiere la voluntad del propio bloque. En este sentido, Fidan lamentó que el bloque comunitario no dé hacia Turquía los mismos pasos alentadores como hacia otros países candidatos, alegando a este respecto nuevas oportunidades para ambas partes que podrían surgir en caso contrario. En 1963 Turquía suscribió el Tratado de Asociación con la Comunidad Económica Europea, predecesora de la UE, y luego, en 1987, presentó su candidatura para convertirse en miembro de pleno derecho del bloque. Las negociaciones sobre la adhesión del país otomano comenzaron solo en 2005, pero fueron suspendidas repetidamente por las discrepancias respecto al problema de Chipre. En marzo de 2016, Bruselas desbloqueó las conversaciones al respecto, con la condición de que el Gobierno turco se comprometiera a contribuir a la disminución del flujo de refugiados hacia Europa. No obstante, las relaciones entre Turquía y el bloque europeo volvieron a agudizarse tras un intento de golpe de Estado en 2016 en el país otomano, al que Ankara respondió con detenciones y otras represalias provocando duras críticas por parte de la UE y una nueva suspensión de las negociaciones. En julio pasado, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condicionó el desbloqueo del ingreso de Suecia en la OTAN a la entrada de su país a la UE y la ayuda para conseguir nuevos cazas F-16.

