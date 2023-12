https://sputniknews.lat/20231224/un-ex-comando-de-la-otan-insiste-en-apoyar-a-kiev-pese-a-los-malos-resultados-en-el-frente-1146880912.html

Un ex comando de la OTAN insiste en apoyar a Kiev pese a los malos resultados en el frente

Un ex comando de la OTAN insiste en apoyar a Kiev pese a los malos resultados en el frente

La Casa Blanca advirtió a principios de mes que Washington se quedaría sin dinero para enviar más armas a Ucrania "a finales de año" a menos que el Congreso... 24.12.2023, Sputnik Mundo

El almirante retirado estadounidense y excomandante supremo aliado de la OTAN, James Stavridis, hizo un llamado de última hora en Nochebuena al Congreso de EEUU para que apruebe urgentemente más armas para Ucrania antes de que sea demasiado tarde."Es una situación muy peligrosa. Y aquí la verdadera acción no está en Kiev. La verdadera acción está en Washington", dijo el excomandante militar de la OTAN, confirmando la opinión que Moscú tiene desde hace tiempo de que la crisis ucraniana no es realmente un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino una "guerra por poderes" entre Rusia y la OTAN en la que los ucranianos están siendo utilizados como carne de cañón en aras de los intereses geopolíticos de Washington.Citando el "éxito" de la estrategia de Estados Unidos hasta la fecha en la que "ni un solo soldado estadounidense ha muerto o incluso ha sido puesto en peligro", Stavridis subrayó que la estrategia solo ha costado a Washington "el equivalente al 5% del presupuesto anual [de defensa] de Estados Unidos".El almirante retirado también se mostró a favor de otra “guerra por poderes” en la que aparentemente cree que la Cas Blanca debería involucrarse, citando el "mal comportamiento iraní" como la causa de la escalada de tensiones en Oriente Medio en medio de la guerra en curso de Israel en Gaza.El ex comandante de la OTAN saltó a los titulares a principios de año por sus opiniones belicistas sobre la crisis ucraniana. Este verano, Stavridis sugirió que las fuerzas de la OTAN deberían desplegarse en el mar Negro para atacar a los buques de guerra rusos si intentaban detener la entrada y salida de barcos de los puertos ucranianos, ignorando la posibilidad de que tal estrategia podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial.Stavridis también se ha opuesto abiertamente a las fuerzas dentro de Estados Unidos que teme que puedan llevar a Washington a reducir sus actividades imperiales globales.A principios de este mes, advirtió que una segunda presidencia de Trump "sería un enorme fracaso estratégico e histórico por parte de nuestra nación”. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que podría poner fin al conflicto ucraniano en "24 horas", sin detallar cómo.Estados Unidos y sus aliados han repartido hasta la fecha cerca de 200.000 millones de dólares en ayuda militar, económica y humanitaria a Ucrania, y los funcionarios occidentales buscan desesperadamente fórmulas para seguir enviando más efectivo al este en medio del vacilante apoyo público y las crecientes dificultades económicas en casa.Entre las medidas que se están debatiendo figuran la posible confiscación ilegal de 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados y su entrega a Kiev, la posibilidad de que Alemania sustituya a Washington en el estancamiento de la ayuda adicional a Ucrania en el Congreso, y otras propuestas.Al otro lado del Atlántico, funcionarios europeos se han hecho eco de las peticiones de Stavridis de más apoyo a Ucrania, y han expresado su preocupación por que las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio puedan barrerles del poder."Si no cambiamos de rumbo rápidamente, si no movilizamos todas nuestras capacidades, dejaremos que [el presidente ruso Vladimir] Putin gane la guerra en Ucrania", declaró a los medios británicos el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell.La nueva ayuda de Washington a Kiev se ha incluido en un paquete de 105.000 millones de dólares que también promete ayuda adicional a Israel, dinero para los esfuerzos de EEUU para desafiar a China en Asia y recursos para hacer frente a la crisis en la frontera sur de Washington con México.La Cámara de Representantes levantó su período ordinario de sesiones a mediados de diciembre sin llegar a un acuerdo sobre el gigantesco nuevo paquete de financiación, y el Senado lo hizo el 20 de diciembre. Se espera que la Cámara vuelva a reunirse el 2 de enero y que los senadores regresen a Washington el 8 de enero.

