¿Qué ver en Vigo? Desde el Casco Viejo hasta la Calle de las Ostras

Sputnik te comenta qué visitar y ver en Vigo, las atracciones turísticas que hay en sus alrededores, así como las cosas que hacer allí.

Los 15 mejores sitios que ver en Vigo1. Casco antiguo de VigoEl casco antiguo de Vigo es pequeño y recorrerlo no toma mucho tiempo. Puedes dar una vuelta de 1,5 kilómetros en una hora y media. Hay que tener en cuenta que la parte antigua de la ciudad es casi toda de subida y bajada, con y sin escaleras, pero no es agotador recorrerla.Lo mejor es empezar en el muelle de cruceros, junto a la oficina de turismo; es difícil no encontrar este punto de la ciudad. También es donde aún se pueden ver los restos excavados de la antigua muralla.En esta área de la ciudad te encontrarás con la Praza da Princesa y la Porta do Sol, el Paseo de Alfonso XII, la plaza de O Berbes, y más abajo llegarás a una maravillosa plaza porticada. Aquí amarraban sus barcas los pescadores y es donde se encuentran los edificios costeros más antiguos de la ciudad.Es en la plaza de la Puerta del Sol donde se encuentra el extraño y memorable símbolo de Vigo: la escultura de un hombre-pez sobre un alto pedestal.Se destaca la estrecha calle de Questeiros, donde antaño trabajaban juntos una veintena de artesanos y donde ahora se alinean puestos de artesanía tradicional. Aquí es posible detenerse un rato para admirar los trabajos en cuero, cerámica, metales preciosos y madera, así como los encajes.2. Catedral de VigoLa Iglesia de Santa María, también conocida como Catedral de Vigo, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura religiosa de la ciudad. Se construyó en 1811 sobre los restos de una iglesia más antigua. El diseño de la iglesia es una basílica de tres naves con una fachada sencillamente decorada y un singular reloj de arena en el lado derecho. El reloj es único en el sentido de que no está orientado hacia el sur, como debería.La iglesia alberga el Cristo de la Victoria, la reliquia religiosa más venerada de Vigo. Se trata de un icono regalado a la ciudad por Marco del Pont, un industrial catalán que vivió aquí en la segunda mitad del siglo XVIII. Hay una interesante leyenda asociada al origen del icono, también conocido como el Cristo de la Sal, que existe en varias versiones. Las une la creencia de que Cristo fue arrojado al mar y luego encontrado milagrosamente cerca de las islas Cíes. La escultura recibió el nombre de Cristo Victorioso en 1809, cuando los habitantes de Vigo le atribuyeron la victoria sobre las tropas de Napoleón.Cada primer domingo de agosto, el icono sale de la iglesia en solemne procesión, y esta celebración religiosa en Vigo suele ser la más fastuosa y concurrida.3. Museo do Mar de GaliciaEste museo cuenta con una de las mayores exposiciones permanentes de Vigo. Aunque también hay exhibiciones temporales de forma regular, siempre tematizadas en torno al mar y la pesca. El Museo del Mar es un buen lugar para conocer la historia marítima de la región en general y de Vigo en particular: la pesca, el marisco y su papel en la gastronomía local, los ecosistemas y la conservación de las especies.La exposición abarca un amplio abanico de épocas, desde las lanchas neumáticas y los primitivos métodos de salazón del pescado hasta los modernos métodos de congelación de las capturas y las innovaciones técnicas al servicio de los biólogos marinos.En el museo, en su propio muelle, hay un acuario donde se pueden conocer los principales ecosistemas de la región. También hay un submarino real y muchas maquetas de barcos, así como un faro junto al edificio del museo.4. Museo Quiñones de LeónEl Museo Municipal de Vigo te ofrece la oportunidad de sumergirte en la cultura, el arte y las tradiciones de Galicia, de manera gratuita. Se ubica en un elegante palacete auténtico dentro del Parque de Castrellos. Con solo 29 salas para exposiciones permanentes, la planta baja conserva la atmósfera y decoración original de la antigua residencia.En este museo, podrás admirar piezas de arte que datan de los siglos XVIII y XX, incluyendo una impresionante colección de pintura europea de los siglos XVII y XVIII, con obras provenientes del Museo del Prado y del antiguo Museo Nacional de Arte Moderno. El Palacio que alberga el museo fue construido a finales del siglo XVII y se destaca como un excelente ejemplo de la arquitectura palaciega gallega.La historia de este lugar se remonta a 1937, cuando la mansión, propiedad de Fernando Quiñones de León, se transformó en museo. Entre las destacadas piezas de arte que podrás apreciar se encuentran obras de Goya, una exquisita lámpara de araña de cristal de Murano y fragmentos de antiguos edificios.Además, el parque del museo cuenta con un jardín sensorial galardonado por la UE en reconocimiento a su contribución al patrimonio cultural. Este jardín está diseñado especialmente para visitantes ciegos o con deficiencias visuales, brindándoles la oportunidad de experimentar la belleza natural a través del tacto y el olfato.5. Ponte de RandeEntre los símbolos más insólitos de la ciudad moderna se encuentra el puente Ponte de Rande, que pasa sobre la bahía de Vigo y cuyo trazado es muy similar al del legendario puente Golden Gate, situado en San Francisco.Construido en 1978, en el momento de su inauguración el Ponte de Rande era el puente atirantado más largo del planeta, con más de dos carriles de circulación. En la actualidad pasan por el puente más de 50.000 vehículos al día. Desgraciadamente, no hay vía peatonal en este puente, por lo que los turistas prefieren admirarlo desde la orilla.6. Monte GuiaEl monte Guia es muy popular entre los excursionistas de Vigo. Ofrece una maravillosa vista de la bahía y es uno de los pocos lugares de la ajetreada ciudad turística donde se puede disfrutar de un entorno tranquilo y apacible. En la cima de la colina los investigadores han descubierto una zona arqueológica única, y han descubierto que durante la Edad de Hierro hubo aquí un gran asentamiento.Posteriormente, la colina sirvió de faro natural. En su cima las esposas de los pescadores encendían enormes hogueras para facilitar a sus maridos encontrar el camino de vuelta a casa. Hoy en día hay una pequeña y antigua capilla en la cima de la pintoresca colina y dos acogedoras playas a sus pies.7. Estadio Municipal de BalaidosEl Estadio Municipal de Balaidos es un interesante lugar de visita, no solo debido a que en él se pueden presenciar atractivas competiciones, sino también desde el punto de vista arquitectónico.El estadio tiene capacidad para 31.800 personas y se inauguró en 1928. Cuando España organizó la Copa Mundial de la FIFA 1982, fue uno de los estadios donde se disputaron los partidos. Es el estadio del equipo Real Club Celta de Vigo.8. Castelo do CastroEl Castelo do Castro, es un castillo construido en 1655 como estructura defensiva ante el ataque de la flota británica a España, hoy por hoy es un importante monumento histórico. El complejo de fortificación estaba formado por el castillo ya mencionado, el Castelo de San Sebastián y las murallas de la ciudad.Hoy en día, las edificaciones del Castelo de San Sebastián son ruinas, mientras que el Castelo do Castro está bien conservado, a pesar de las numerosas batallas en las que se ha visto envuelto. El castillo ha sido testigo de la Guerra de Sucesión Española y de las Guerras Napoleónicas. Cabe destacar que el castillo cuenta con un parque fascinante, de visita obligada para quienes quieran disfrutar de las maravillosas vistas del mar y de la ciudad.9. Museo de Arte Contemporáneo MARCOEl Museo de Arte Contemporáneo, conocido por sus siglas MARCO, destaca como uno de los mejores museos de arte contemporáneo en España, a pesar de no contar con una colección permanente. Su enfoque se centra exclusivamente en exposiciones temporales.Ubicado en el corazón del distrito comercial de la ciudad, en la zona peatonal de la calle Princhipe, el edificio que alberga el museo tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando funcionaba como prisión municipal.El MARCO se ha consolidado como uno de los museos más recientes de Galicia. Aunque lleva la palabra "museo" en su nombre, funciona más como un centro de arte, ofreciendo una variedad de actividades educativas en conjunto con sus exposiciones temporales. Estas actividades incluyen visitas de grupos escolares, talleres, eventos familiares, programas de verano, cursos para adultos, estudios artísticos, así como conferencias, seminarios, charlas, conciertos, proyecciones de películas, y más.10. Islas CíesEste maravilloso archipiélago está situado frente a la costa de Pontavedera y la desembocadura del río Vigo. Fue declarado reserva natural en 1980 y desde 2002 forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Pero no sólo los amantes de la naturaleza se sienten atraídos por las islas, en febrero de 2007, el diario británico The Guardian declaró la playa de Rodas, en Monte Agudo, la mejor playa del mundo.Monte Agudo, Faro y San Martiño son la trinidad que conforma el archipiélago. Faro está unida a Monte Agudo por el lado este por una lengua de arena de 1.200 metros de longitud, que es la propia playa de Rodas. Con marea alta, el agua del mar fluye libremente entre las islas, llenando la laguna que se forma entre este arenal y las rocas.11. Iglesia de Santiago de BembriveUn monumento religioso igualmente atrayente es la Iglesia de Santiago de Bembrive, situada en pleno casco histórico de Vigo. El templo que el viajero puede contemplar hoy fue construido en el siglo XIII. Su fachada está adornada con columnas talladas a mano, y el edificio ha sobrevivido milagrosamente hasta nuestros días. El interior de la iglesia es también de gran interés.12. Mansión MulderEn el Casco viejo de la ciudad se conservan varias hermosas casas familiares, y las visitas a la Mansión Mulder son especialmente populares.Este hermoso edificio está considerado el mejor ejemplo del Art Nouveau español, su construcción finalizó en 1910. La fachada de la mansión de tres plantas está decorada con un original panel de placas de cerámica de colores.13. Playas de VigoLa principal ventaja de Vigo sigue siendo sus hermosas playas. Se caracterizan no sólo por sus altos indicadores ecológicos, sino también por sus excelentes equipamientos. La playa más popular de la ciudad es Samil, de unos 1700 metros de longitud.En el área de la playa hay varios campos de deportes, piscinas, un gran número de tiendas, tiendas de recuerdos y atractivos restaurantes. Puedes alternar tus vacaciones en la playa con caminatas por el pintoresco paseo marítimo, a lo largo del cual hay numerosos establecimientos gastronómicos y tiendas.14. Zoológico de VigoMuchos viajeros con niños comienzan su programa de excursiones a la ciudad con una visita al Zoológico de Vigo. Este zoológico está situado en un pintoresco barrio de la ciudad, y todos sus animales viven en amplios recintos.Los jóvenes visitantes del zoo tendrán la oportunidad de ver osos pardos y ciervos, asomarse a una misteriosa cueva donde viven murciélagos y dar de comer a tortugas y otros simpáticos animales salvajes. La colección de animales del zoo es realmente impresionante, con especies raras de linces y serpientes exóticas en el terrario.15. Calle de las OstrasLa calle de las Ostras merece la pena ser visitada. Es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad moderna; toda la calle, de principio a fin, es un restaurante continuo. Aquí se compran ostras directamente a los vendedores de la calle y para comerlas te puedes sentar justo al lado de los puntos de venta, en largas mesas. No tienen estrellas Michelin, pero el sabor y sobre todo la frescura son inigualables.Cómo llegar a VigoLa forma más rápida y cómoda de llegar a Vigo es el avión. Por ejemplo, existen buenas opciones de vuelos a Vigo con conexiones en Madrid, Barcelona o Lisboa. Desde Madrid y Barcelona, se tarda 1 hora y 40 minutos en llegar por avión a Vigo.Mejor temporada para visitar VigoLa mejor temporada para visitar Vigo es entre julio y septiembre, cuando hay pocas probabilidades de lluvia. Las temperaturas son agradables en esta época, con una media de unos 21 ºC de calor. También es un buen momento para visitar las principales festividades de la ciudad, como las Fiestas del Carmen o la Semana Grande.Dónde comerEn la ciudad hay más de 200 restaurantes, cafés y bares. Los aficionados a diversas gastronomías encontrarán opciones para todos los gustos, y quienes tengan pasión por la cocina española disfrutarán especialmente de los restaurantes de Vigo.La cocina tradicional gallega impera en la ciudad, destacando por su enfoque en productos del mar frescos y verduras de temporada. Dada la proximidad de la región a Portugal, muchas tradiciones culinarias tienen raíces en ese país. Los establecimientos vigueses cautivarán a los conocedores con una amplia gama de exquisiteces marinas, siendo el pulpo uno de los platillos emblemáticos preparado con destreza por los chefs locales.Este manjar marino es una de las delicias cotidianas por excelencia y no solo se encuentra en restaurantes, sino también en acogedores bares. La preparación tradicional implica hervir el pulpo y servirlo con papas cocidas, seguido de un toque de aceite de oliva y una pizca de pimentón ahumado. Aunque los ingredientes son simples, la combinación ofrece sabores únicos.Los mejillones son otro producto autóctono muy apreciado, con más de 3.500 granjas en la región dedicadas a su cultivo. Las ostras se presentan en diversas preparaciones, y los moluscos frescos suelen ser acompañados en los restaurantes locales por una copa de vino Albariño bien frío.Las vieiras, son símbolos gastronómicos de la región desde hace mucho tiempo, ocupan un lugar destacado en los menús de los restaurantes vigueses. A menudo se cocinan directamente en sus conchas, aunque en los establecimientos más refinados, los medallones de vieira pueden prepararse por separado y servirse con salsas especiales y guarniciones de verduras.AlojamientoLas principales ubicaciones hoteleras se encuentran en el centro de la ciudad, en la zona de la calle Urzais y en la zona del casco antiguo, más cerca del paseo marítimo, el Casco Vello.En 1656, bajo el reinado de Felipe IV, se cerró con una muralla de piedra, de hecho, este recinto se convirtió en la base del actual Casco Viejo. Si quieres sentirte como un habitante medieval, puedes alojarte allí en apartamentos. Pero debes tener en cuenta que se trata de un edificio antiguo y no muy bien equipado, es decir, seguro que no habrá calefacción en invierno y las habitaciones serán pequeñas. Pero sentirás cómo se vivía aquí antiguamente.ExcursionesLos paseos en barco de vapor y diversas excursiones son muy populares entre los veraneantes, especialmente la excursión De la Queimada. Este evento impresionará a los amantes de las actividades al aire libre y los paseos por bellos parajes naturales. Se invita a los visitantes a un fascinante viaje a lo largo de la bahía, durante el cual todos los participantes tendrán la oportunidad de degustar populares bebidas nacionales, ver cómo crecen los granos de café y frutas exóticas.Además, Vigo ofrece muchas opciones interesantes para el pasatiempo activo. En primer lugar, cabe mencionar las actividades acuáticas, ya que Vigo está bien situada junto a las aguas de la Ría de Vigo. Se puede practicar surf, submarinismo, pesca, kayak y rafting. Las motos acuáticas son una buena idea para los que quieran una buena dosis de adrenalina.Consejos para turistas

españa

